Vacinar-se ainda é o melhor conselho

Embora uma boa onda de euforia venha contaminando a sociedade baiana com a perspectiva de festas, aglomerações, Carnaval, entre outros folguedos, seria prudente acautelar-se diante da chegada ao Brasil de nova covid-19.

Trata-se da variante BQ1. conforme alerta o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, ao recomendar ao governo e às 417 prefeituras da Bahia a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina em espaços públicos.

Depois de parcialmente controlada a doença, uma vez termos um aumento no número de casos e óbitos, seria um recuo entristecedor precisar voltar a um indesejado isolamento, conforme pode se interpretar do aconselhamento.



-A possibilidade de não vivermos uma onda nas mesmas proporções de quando a Covid-19 surgiu é a manutenção da aplicação da vacina e suas doses de reforço, sendo incentivada através da apresentação do comprovante de vacina para acessar determinados espaços”, afirma o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Sampaio.



Comprovante - Segundo Marcos Sampaio, é preciso exigir o comprovante em hospitais, unidades de saúde, órgãos públicos, aeroportos, rodoviárias, metrô, embarcações, escolas, academias, centro comerciais, bares e restaurantes, entre outros.



Lamentavelmente, os primeiros destes locais onde o comprovante deveria ser exigido são as universidades, centros de produção de saber, no entanto, não há qualquer fiscalização.

O perigo mora aqui: a BQ.1 é derivada da variante Ômicron e, diferente de outras cepas, sua característica principal é um escape muito maior da proteção das vacinas.

Carro elétrico na Bahia

Três fábricas de carros elétricos serão instaladas na Bahia, conforme plano anunciado pela maior corporação do mundo no setor, a BYD Auto. O projeto da BYD Auto visa desenvolver veículos elétricos chamados “puros” ou “híbridos plug-in”, movidos a bateria carregável, sem emissão de gases para a atmosfera. O êxito da empreitada passa, antes, pelo desenvolvimento do trabalho de pesquisa realizado pelo governo baiano a partir da identificação de minérios necessários para a transição da matriz energética.

- O futuro da descarbonização passa pela Bahia. Nós precisamos ampliar, reconhecer o papel, a importância da pesquisa mineral”, afirmou o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração Raul Jungmann.

POUCAS & BOAS

A Antologia Poética Baixo Sul, sexto volume da Coleção Bardos Baianos, tem hoje sessão de autógrafos a partir das 10h30, dentro da programação da Festa Literária de Aratuípe (Flita), que foi aberta ontem e prossegue até amanhã. Com a participação de 50 poetas de 10 municípios da região, a antologia foi organizada por Ivan de Almeida, com a assessoria geral de Simone Soares, coordenação territorial de Táta Sobodê e articulação de Paula Barbosa e Rosana D´Ajuda. Além dos Bardos Baianos, a Cogito Editora leva para a Flita o Movimento Mundo Infantil com as Contações de História através das autoras Paula Anias, Carla de Jesus, acompanhada pelo músico Mano Gavazza e Ariana Gomes. As apresentações acontecem hoje às 9, 14 e 15 horas, respectivamente.

Como parte das atividades da disciplina Agriculturas de base ecológica e mercados acontece hoje, em Juazeiro, o Seminário nacional sobre Agroecologia a partir das 14h, no auditório Tadeu Severino Pires do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) III da UNEB. A promoção é do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) do campus. O evento é gratuito e terá transmissão pelo canal do YouTube PPGADT- Polo UNEB.

Em Feira de Santana a Associação dos Moradores do Conjunto Centenário realiza hoje a Feira do Empreendedor Centenário através do projeto Vida. A iniciativa visa promover a integração, a troca de saberes e experiências bem como estimular a comercialização do que é produzido na comunidade em segmentos como artesanato, gastronomia, decoração e plantas.