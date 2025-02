Vale do Capão sedia nova muvuca cultural

- Foto: Moana Ambrozi / Divulgação

O Vale do Capão, um dos destinos turísticos mais procurados por visitantes de outros estados brasileiros e de países do exterior, volta a jogar todo seu charme cultural, aliada à beleza de cachoeiras e trilhas, em quatro dias de show, oficinas, vivências e rodas de conversas.

A muvuca começa hoje, lá na vila de Caeté-açu, nome original do distrito de Palmeiras, na Chapada Diamantina, com a predominância do número 3: será o terceiro encontro nacional das produtoras colaborativas e o terceiro encontro de conhecimentos livres da Chapada Diamantina.

Os dois encontros vão reunir gente-cabeça interessada em produção sustentável, cultura, educação, agitos culturais em geral, comunicação, gestão e conservação da memória.

O conceito de “conhecimentos livres” desperta a atenção pela inovação pois relaciona a ideia perfeita de aquisição de saberes à prática virtuosa da liberdade, unindo um e outro polo, pois sem liberdade não há conhecimento e o contrário também é verdadeiro.

Já está tudo bem organizado até o último dia dos encontros, 23 de fevereiro, domingo. As oficinas serão realizadas em diferentes espaços do Vale do Capão e estão organizadas por eixos temáticos.

O objetivo dos organizadores é o de fortalecer a “Tecnologia Social das Produtoras Culturais Colaborativas” e a “Política Nacional Cultura Viva (PNCV)”, duas tendências estabelecidas nos encontros preparatórios dos ativistas culturais.

A realização da instituição Rede conta com a associação do Ministério da Cultura e do Lab Cultura Digital da Universidade Federal do Paraná, alem da parceria do Circo do Capão, Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Palmeiras, entre outros órgãos públicos e empreendimentos privados.

Premiação de artes marciais

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) está entre as entidades organizadoras da Premiação “Melhores do Ano” das artes marciais, em encontro programado para esta sexta-feira, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O encontro vai servir para reconhecer a dedicação de mestres e alunos, distinguindo-se as modalidades mais praticadas nos últimos anos: jiu-jitsu, MMA, Muay Thai e kickboxing. A programação festiva dedica também prêmios de menção honrosa ao “destaque” e “mérito esportivo” para personalidades e projetos capazes de contribuir para o crescimento destas artes marciais.