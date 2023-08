Velejador Aleixo Belov defende o mar

A Bahia estará muito bem representada no próximo dia 30, quando o velejador Aleixo Belov participará do seleto grupo do SP Ocean Week 2023, encontro voltado para celebrar os oceanos e todas as suas dádivas.

O festival será franqueado ao público, reunindo especialistas, cidadãs e cidadãos comprometidos no engajamento em defesa da vida marinha, uma condição necessária para o planeta.

Aleixo chegou à Bahia, ainda criança aos cinco anos, por causa das dificuldades enfrentadas numa Ucrânia invadida pelos nazistas, produzindo um êxodo em massa.

Durante o festival, Aleixo Belov apresentará seu mais recente livro, intitulado de “Passagem Noroeste 2022”, ao narrar a expedição a um dos trechos mais desafiadores passando pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico.

As principais organizações não governamentais e institutos de proteção aos animais não-humanos habitantes dos sete mares confirmaram presença no encontro mundial.

A presidente da Sea Shepherd Brasil, Nathalie Gil, também vai participar dos debates, tendo como tema “tributo a Iemanjá, a Rainha do Mar”, tendo como outros nomes importantes o do navegador e cineasta David Schürmann.

Quem participar do festival, terá a oportunidade de interagir com os maiores especialistas, representantes de ongs e institutos de proteção da vida marinha no Brasil.

Os oceanos vêm sendo mais agredidos à medida do avanço das novas tecnologias relacionadas à pesca e outras atividades econômicas, pois o mesmo progresso não se percebe na discussão ética sobre estas escolhas.

Vale das Pedrinhas campeão

O Vale das Pedrinhas está em festa com a conquista do título de Campeão da Cidade, equivalente à disputa realizada atualmente em Salvador, até 1956, quando o Fluminense de Feira de Santana iniciou a estadualização do certame. Foram cinco vitórias e um empate na reta final do time organizado pelo Projeto Formando Craque Cidadão, em parceria bem sucedida entre religiosos e educadores de futebol-arte. O coordenador Edmilson Brito, mais conhecido como professor Milsinho, é o responsável por recrutar os talentos a partir da busca ativa como por meio do aconselhamento de olheiros de sua confiança.

POUCAS & BOAS



Para marcar a passagem do ‘Agosto Dourado’, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para incentivar o aleitamento materno, a Jacobina Mineração Pan American Silver, situada em Jacobina, inaugurou uma Sala de Apoio à Amamentação. O ‘Espaço JMC Baby’ é destinado às mulheres que voltam da licença maternidade e ainda estão amamentando. O ambiente adequado à coleta e armazenamento do leite materno era um anseio do quadro feminino que atua tanto na mina de ouro, quanto no setor administrativo.

Em Juazeiro começa hoje a Feira Itinerante do Livro com cerca de 2.500 títulos na Praça da Misericórdia, no Centro da cidade. A iniciativa, que circula pelas praças do Brasil, estará no município até o dia 15 de setembro com livros clássicos de filosofia, infantis, infanto-juvenil, romances, ficção, entre outros, com preços populares. Como contrapartida na parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Seculte), a organização do evento fará a doação de 100 exemplares para a rede municipal de educação.

O Instituto de Câncer do Oeste da Bahia (Icob) fará hoje a solenidade de lançamento da pedra fundamental do Hospital da Gente em evento programado para às 9h, na Avenida Transversal do bairro Parque da Cidade. O Hospital Oncológico do Oeste da Bahia, será construído por uma iniciativa da comunidade regional através de doações, nas proximidades do Hospital do Oeste e deverá atender a toda a população desta região da Bahia, bem como de estados vizinhos. Informações de como doar pelo portal somosicob.com.br