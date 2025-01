Victor Pitanga lança "Seu olhar" de amor

- Foto: Divulgação

Primeira sexta-feira do ano e o selo Favellê Music anuncia para hoje o lançamento do novo trabalho de uma das revelações do projeto voltado para os talentos soteropolitanos nascidos e criados em comunidades das ditas “periferias”, eufemismo geopolítico para referir “discriminados” e “excluídos”.

A estreia de 2025 é de Victor Pitanga, ao compartilhar a faixa “Seu Olhar”, em ambiente digital, acessível no endereço @favellemusic, onde se pode encontrar também um perfil confiável do revolucionário e inusitado empreendimento.

O som foi composto em parceria com o fundador da Favellê, Marivaldo dos Santos, responsável pelo levante popular e artístico desenvolvido graças à arquitetura horizontal de pleno anarquismo das infovias inventadas pela moçada do Silício.

Não poderia ter sido um sentimento mais bonito a motivação de “Seu Olhar”, pois Éros havia flechado bem no alvo o coração de Victor Pitanga.

– O que me inspirou pra fazer essa música foi um amor, um sentimento bom que eu estava sentindo por uma pessoa que eu estava conhecendo e me apresentando o mundo com um olhar diferente – afirma o compositor apaixonado.

Segundo a revelação do Favellê, “o mundo tornou-se mais poético, cheio de arte e de cor”, sintomas compatíveis com os efeitos de quando uma pessoa se vê encantado pelo poder de amar, concedido apenas aos superdotados de afeto.

Para Victor Pitanga, “Seu olhar” representa o retorno ao “portal da música”, do qual andava afastado, voltando agora a curtir também outro estado de encantamento capaz de tornar a vida boa de ser vivida - a paternidade – sinalizando um Ano-Novo pleno de felicidade.

Torcidas de esquerda

Livorno Calcio, da Itália; Athletic Bilbao, País Basco; Rayo Vallecano, do bairro proletário de Vallescas, em Madri; e o Corinthians Paulista da época do movimento "Democracia Corinthiana” estão entre os primeiros clubes a terem uniformes históricos produzidos especialmente para quem faz a opção política pelos princípios e valores da esquerda-raiz. O trabalho vem sendo desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Estudos de Futebol, Cultura e Sociedade (Gefucs). A partir do dia 27, os interessados em adquirir as camisas dos clubes de “esquerda” já podem entrar em contato pelo endereço instagram.com/autenticaretro.