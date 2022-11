Violência armada assusta indígenas

Representantes do Ministério Público Federal e das Defensorias - da Bahia (DPE) e da União (DPU) - receberam, em Teixeira de Freitas, no extremo-sul, mais uma série de denúncias documentadas da invasão de territórios indígenas pelos chamados “grileiros”.

Os caciques pataxó hã-hã-hãe da região estiveram presentes para confirmar a violação dos direitos dos povos originários, bem como ações de perseguição, ameaças e até assassinato.

A ação foi compartilhada por líderes de entidades como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além de docentes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

O jornalista Fábio Costa Pinto representou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), considerando a relevância do trabalho do repórter ao relatar com a maior fidedignidade os fatos, aproximando a representação da “realidade”.

A iniciativa coletiva resultou de deliberações dos integrantes da Caravana Intercultural Indígena, organizada pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb).

Denúncias – Mais de 30 lideranças de órgãos públicos e ligados a movimentos sociais deram-se as mãos para ampliar as denúncias, depois do assassinato do adolescente pataxó Gustavo Conceição da Silva, de apenas 14 anos, com um tiro de fuzil.

A crescente violência armada já vem causando alterações nas rotinas de crianças e jovens indígenas, pois são obrigados a interromper suas frequências às aulas nas escolas e na universidade, por falta de segurança.

Campeonato de joias

A impossibilidade de definição de beleza, em um conceito irrefutável, não impede a contemplação de objetos que produzem a sensação do “belo”, como pode ser verificado no par de brincos vencedor do III Concurso Joia da Bahia. Produzida em prata e ametista, a peça sagrou-se campeã por decisão do voto dos presentes à III Mostra de Joalheria, Pedras Preciosas e Artesanato Mineral. O encontro, promovido pelo Centro Gemológico da Bahia (CGB), órgão subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destacou o trabalho de Victor Eloy, responsável por planejar os brincos e lapidar as pedras. A parceira, Valderez Macedo, também fez sua parte ao confeccionar a joia, a partir do conhecimento adquirido nos cursos de joalheria e lapidação oferecidos pelo CGB.

POUCAS & BOAS

- ‘Bálsamos para a Existência’ é o livro da professora e escritora Ananda Lima que será lançado hoje às 19h, no stand da Cogito Editora, na Vila do Livro da Bienal do Livro da Bahia 2022. Depois de nove anos sem a realização da bienal, o evento começa hoje e prossegue até o dia 15, no Centro de Convenções de Salvador. Radicada em Barreiras, onde faz parte da Academia Barreirense de Letras (ABL), ela já tem um trabalho consolidado para o mundo infantil e estreia com esta obra o trabalho voltado para o público adulto e juvenil.

- Começa hoje, em edição virtual, o V Simpósio de Literaturas Africanas e Afro-brasileira (Simpoafro) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), com abertura às 9h, seguida da Mesa de Conferências I ‘O conto moçambicano e suas metamorfoses literárias’. Com o tema central ‘As Literaturas Moçambicana e Afrobrasileira: A atualidade do pensamento crítico anticolonial’, o evento prossegue até amanhã e é organizado através da parceria de diversos grupos. A transmissão será pelo canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagens e Representações (PPGL/UESC).

- A 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba) termina hoje na Arena de Esportes, em Lauro de Freiras, com o tema “Pesquisa científica e projeto de vida – desafios da Educação Básica”. Com participação de 270 projetos de iniciação científica desenvolvidos como parte do currículo escolar, o evento começou na terça-feira e é promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC).