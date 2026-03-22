Wanderley Pinho tem domingo plural

Museu do Recôncavo Wanderley Pinho - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Neste domingo, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho recebe a visita do público com uma programação diversificada para atender todas as idades, no casarão do século XVI onde está sediado, no distrito de Caboto, em Candeias.

A animação começa 10 horas com a Vila Infantil, composta por brinquedos infláveis, pintura facial e esculturas em balões, com acesso gratuito para as crianças.

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Também está prevista feira de artesanato com empreendedores candeenses, além do lançamento do site do museu, dotado de ferramentas de rolé virtual, entre outras novidades.

Na sequência tem oficinas de acessibilidade cultural com Sandra Rosa; e Barquinhos do Futuro, atividade educativa e ambiental tipo origami japonês, feito de figuras de papel dobrado.

O saveiro Sombra da Lua vai levar em passeios pela enseada de Caboto, com inscrições gratuitas no local, por ordem de chegada e partidas de meia em meia hora.

Exposições – Já a exposição Arandu – Caminhar com a Própria Sombra, de Luiza Nery, vai reunir obras em cerâmica, articulando diferentes linguagens em uma narrativa sobre memória, ancestralidade e pertencimento.

A mostra presta culto à entidade Esu, interpretado como força de resistência ao engenho de açúcar, ao dar maior valor ao legado dos mestres ceramistas da região.

A programação prossegue com show interativo com música, dança e brincadeiras, com o Grupo Stripulia; e Teatro de Fantoches, com o Grupo Ereoatá, apresentando o espetáculo Era uma vez, o menino, o velho e o burro.

Servidores ambientais

O III Encontro Estadual dos Servidores do Meio Ambiente, encerrado em Paulo Afonso, consolidou estratégias para ampliar a proteção ambiental e a organização da categoria na Bahia. O evento resultou na redação da Carta de Paulo Afonso, documento que estabelece diretrizes para o fortalecimento do sistema estadual. Como passo fundamental para a futura representação sindical, foi fundada a Associação Pré-sindical dos Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Ascra). A iniciativa busca mobilizar recursos e poder público para garantir o cumprimento das missões constitucionais do setor no estado.

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