Wanderley Pinho tem domingo plural
Confira a coluna Tempo Presente
Neste domingo, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho recebe a visita do público com uma programação diversificada para atender todas as idades, no casarão do século XVI onde está sediado, no distrito de Caboto, em Candeias.
A animação começa 10 horas com a Vila Infantil, composta por brinquedos infláveis, pintura facial e esculturas em balões, com acesso gratuito para as crianças.
Também está prevista feira de artesanato com empreendedores candeenses, além do lançamento do site do museu, dotado de ferramentas de rolé virtual, entre outras novidades.
Na sequência tem oficinas de acessibilidade cultural com Sandra Rosa; e Barquinhos do Futuro, atividade educativa e ambiental tipo origami japonês, feito de figuras de papel dobrado.
O saveiro Sombra da Lua vai levar em passeios pela enseada de Caboto, com inscrições gratuitas no local, por ordem de chegada e partidas de meia em meia hora.
Exposições – Já a exposição Arandu – Caminhar com a Própria Sombra, de Luiza Nery, vai reunir obras em cerâmica, articulando diferentes linguagens em uma narrativa sobre memória, ancestralidade e pertencimento.
A mostra presta culto à entidade Esu, interpretado como força de resistência ao engenho de açúcar, ao dar maior valor ao legado dos mestres ceramistas da região.
A programação prossegue com show interativo com música, dança e brincadeiras, com o Grupo Stripulia; e Teatro de Fantoches, com o Grupo Ereoatá, apresentando o espetáculo Era uma vez, o menino, o velho e o burro.
Servidores ambientais
O III Encontro Estadual dos Servidores do Meio Ambiente, encerrado em Paulo Afonso, consolidou estratégias para ampliar a proteção ambiental e a organização da categoria na Bahia. O evento resultou na redação da Carta de Paulo Afonso, documento que estabelece diretrizes para o fortalecimento do sistema estadual. Como passo fundamental para a futura representação sindical, foi fundada a Associação Pré-sindical dos Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Ascra). A iniciativa busca mobilizar recursos e poder público para garantir o cumprimento das missões constitucionais do setor no estado.
POUCAS & BOAS
- A Feira Agropecuária Sealba Alagoinhas 2026 termina, hoje, no Parque de Exposições Miguel Santos Fontes, com promoção da prefeitura local em parceria com o Sindicato Rural de Inhambupe e apoio da Associação Brasileira de Citros de Mesa (ABCM). O evento reúne produtores rurais, agricultores familiares, empresas, instituições financeiras, estudantes e investidores da região que abrange além da Bahia, também os estados de Sergipe e Alagoas.
- A praça da República em Valença é movimentada, hoje e amanhã, com o Drive Thru pelo dia mundial da água, comemorado hoje. Sempre com início às 8h e encerramento às 13h, no local serão distribuídas gratuitamente mudas de árvores nativas e frutíferas. A iniciativa visa ampliar a conscientização da população em geral para a importância dos recursos hídricos e é organizada pelo Instituto ODS Bahia, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Secretaria de Saúde, a Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a UNA Brasis.
- Por uma educação integral que inclui e transforma é o tema do Encontro Avançar na Educação que acontecerá no Arena Hall de Senhor do Bonfim amanhã. Com início às 14h, o evento é realizado pela secretaria de Educação e Esportes para proporcionar aos profissionais da educação momentos de reflexão, troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas. A programação vai contar com oportunidades de escuta e fortalecimento da rede de ensino e tem como um dos destaques a palestra do educador Geraldo Peçanha de Almeida, referência nacional em educação inclusiva.
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