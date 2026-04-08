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ÚLTIMO DIA!

Marinha encerra inscrições para concurso com salário de R$ 9 mil nesta quarta

Provas estão previstas para o dia 24 de maio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/04/2026 - 7:24 h

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Os interessados devem se inscrever até as 23h59
Os interessados devem se inscrever até as 23h59 -

Terminam nesta quarta-feira, 8, as inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil que oferece vagas em diversas áreas, como engenharia, saúde, quadro técnico e capelães navais. O processo seletivo é coordenado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM).

Os interessados devem se inscrever até as 23h59, por meio do site oficial da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150, com pagamento permitido até quinta-feira, 9. Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios exigidos e para doadores de medula óssea cadastrados.

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Segundo os editais, as oportunidades são para os cargos de:

Corpo de Engenheiros da Marinha

  • Engenharia Aeronáutica
  • Engenharia Cartográfica
  • Engenharia Civil (2 vagas)
  • Engenharia de Produção (2 vagas)
  • Engenharia de Sistemas de Computação
  • Engenharia de Telecomunicações
  • Engenharia Elétrica (4 vagas)
  • Engenharia Eletrônica (3 vagas)
  • Engenharia Mecânica (5 vagas)
  • Engenharia Mecânica de Aeronáutica
  • Engenharia Mecatrônica
  • Engenharia Naval (2 vagas)
  • Engenharia Nuclear
  • Engenharia Química

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Nacional)

  • Cardiologia (3 vagas)
  • Clínica Médica (3 vagas)
  • Medicina Intensiva (3 vagas)
  • Medicina Legal (3 vagas)
  • Reumatologia (3 vagas)
  • Cirurgia Cardíaca (3 vagas)
  • Anestesiologia (3 vagas)
  • Radiologia (3 vagas)
  • Ortopedia e Traumatologia (3 vagas)
  • Medicina de Emergência (3 vagas)

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

  • Endocrinologista
  • Medicina Intensiva
  • Medicina Legal
  • Reumatologia
  • Cirurgia Vascular
  • Oftalmologia
  • Urologia
  • Medicina de Emergência
Os interessados devem se inscrever até as 23h59
Os interessados devem se inscrever até as 23h59 | Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS

  • Clínica Médica
  • Endocrinologista
  • Anestesiologia
  • Ginecologia e Obstetrícia
  • Pediatria
  • Oftalmologia
  • Psiquiatria
  • Medicina de Emergência

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

  • Dermatologia
  • Ginecologia e Obstetrícia
  • Psiquiatria
  • Radiologia
  • Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Cirurgiões Dentistas (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

  • Dentística
  • Odontopediatria
  • Ortodontia
  • Prótese Dentária
  • Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS
  • Prótese Dentária

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

  • Dentística
  • Periodontia

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Nacional)

  • Enfermagem (3 vagas)

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

  • Enfermagem (2 vagas)
  • Farmácia
  • Fisioterapia

Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS

  • Enfermagem (2 vagas)
  • Fisioterapia

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

  • Enfermagem
  • Farmácia
  • Fisioterapia
  • Fonoaudiologia

Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha

  • Ciências Biológicas
  • Comunicação Social (2 vagas)
  • Direito (5 vagas)
  • Educação Física
  • Estatística
  • Física - Licenciatura
  • Informática - Banco de Dados (2 vagas)
  • Informática - Desenvolvimento de Sistemas (3 vagas)
  • Informática - Infraestrutura de TI (3 vagas)
  • Informática - Segurança da Informação (2 vagas)
  • Meteorologia
  • Músico
  • Pedagogia (2 vagas)
  • Psicologia (2 vagas)
  • Serviço Social
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (5 vagas)

Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar

  • Católica Apostólica Romana
  • Batista

O Curso de Formação de Oficiais tem duração aproximada de 34 semanas. Durante o curso, o Guarda-Marinha recebe remuneração bruta de R$ 9.663,60, composta por soldo, adicional militar e adicional de compensação por disponibilidade militar, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os candidatos serão avaliados através de 11 etapas:

  • prova objetiva de conhecimentos profissionais;
  • prova discursiva (quando houver);
  • redação;
  • tradução de texto (no caso do Corpo de Engenheiros);
  • procedimentos complementares à autodeclaração (para cotas);
  • verificação de dados biográficos;
  • inspeção de saúde;
  • teste de aptidão física de ingresso;
  • prova de títulos;
  • verificação de documentos;
  • avaliação psicológica.

Os participantes devem consultar o edital para detalhes sobre as etapas específicas por cargo. As provas estão previstas para o dia 24 de maio de 2026, com outras datas conforme o calendário anexo ao edital.

O regime de contratação é militar, com ingresso como Guarda-Marinha, e posterior nomeação ao posto de Primeiro-Tenente após aprovação no curso de formação e todas as fases. O prazo de validade dos concursos termina no dia do início do Curso de Formação de Oficiais, não havendo prorrogação além do previsto.

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