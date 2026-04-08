Marinha encerra inscrições para concurso com salário de R$ 9 mil nesta quarta

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Os interessados devem se inscrever até as 23h59 - Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

Terminam nesta quarta-feira, 8, as inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil que oferece vagas em diversas áreas, como engenharia, saúde, quadro técnico e capelães navais. O processo seletivo é coordenado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM).

Os interessados devem se inscrever até as 23h59, por meio do site oficial da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150, com pagamento permitido até quinta-feira, 9. Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios exigidos e para doadores de medula óssea cadastrados.

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Segundo os editais, as oportunidades são para os cargos de:

Corpo de Engenheiros da Marinha

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Cartográfica

Engenharia Civil (2 vagas)

Engenharia de Produção (2 vagas)

Engenharia de Sistemas de Computação

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia Elétrica (4 vagas)

Engenharia Eletrônica (3 vagas)

Engenharia Mecânica (5 vagas)

Engenharia Mecânica de Aeronáutica

Engenharia Mecatrônica

Engenharia Naval (2 vagas)

Engenharia Nuclear

Engenharia Química

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Nacional)

Cardiologia (3 vagas)

Clínica Médica (3 vagas)

Medicina Intensiva (3 vagas)

Medicina Legal (3 vagas)

Reumatologia (3 vagas)

Cirurgia Cardíaca (3 vagas)

Anestesiologia (3 vagas)

Radiologia (3 vagas)

Ortopedia e Traumatologia (3 vagas)

Medicina de Emergência (3 vagas)

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

Endocrinologista

Medicina Intensiva

Medicina Legal

Reumatologia

Cirurgia Vascular

Oftalmologia

Urologia

Medicina de Emergência

Os interessados devem se inscrever até as 23h59 | Foto: Divulgação | Marinha do Brasil

Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS

Clínica Médica

Endocrinologista

Anestesiologia

Ginecologia e Obstetrícia

Pediatria

Oftalmologia

Psiquiatria

Medicina de Emergência

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

Dermatologia

Ginecologia e Obstetrícia

Psiquiatria

Radiologia

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Cirurgiões Dentistas (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

Dentística

Odontopediatria

Ortodontia

Prótese Dentária

Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS

Prótese Dentária

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

Dentística

Periodontia

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Nacional)

Enfermagem (3 vagas)

Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Regional)

Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA

Enfermagem (2 vagas)

Farmácia

Fisioterapia

Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS

Enfermagem (2 vagas)

Fisioterapia

Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha

Ciências Biológicas

Comunicação Social (2 vagas)

Direito (5 vagas)

Educação Física

Estatística

Física - Licenciatura

Informática - Banco de Dados (2 vagas)

Informática - Desenvolvimento de Sistemas (3 vagas)

Informática - Infraestrutura de TI (3 vagas)

Informática - Segurança da Informação (2 vagas)

Meteorologia

Músico

Pedagogia (2 vagas)

Psicologia (2 vagas)

Serviço Social

Segurança do Tráfego Aquaviário (5 vagas)

Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar

Católica Apostólica Romana

Batista

O Curso de Formação de Oficiais tem duração aproximada de 34 semanas. Durante o curso, o Guarda-Marinha recebe remuneração bruta de R$ 9.663,60, composta por soldo, adicional militar e adicional de compensação por disponibilidade militar, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Os candidatos serão avaliados através de 11 etapas:

prova objetiva de conhecimentos profissionais;

prova discursiva (quando houver);

redação;

tradução de texto (no caso do Corpo de Engenheiros);

procedimentos complementares à autodeclaração (para cotas);

verificação de dados biográficos;

inspeção de saúde;

teste de aptidão física de ingresso;

prova de títulos;

verificação de documentos;

avaliação psicológica.

Os participantes devem consultar o edital para detalhes sobre as etapas específicas por cargo. As provas estão previstas para o dia 24 de maio de 2026, com outras datas conforme o calendário anexo ao edital.

O regime de contratação é militar, com ingresso como Guarda-Marinha, e posterior nomeação ao posto de Primeiro-Tenente após aprovação no curso de formação e todas as fases. O prazo de validade dos concursos termina no dia do início do Curso de Formação de Oficiais, não havendo prorrogação além do previsto.