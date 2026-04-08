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Marinha encerra inscrições para concurso com salário de R$ 9 mil nesta quarta
Provas estão previstas para o dia 24 de maio
Por Victoria Isabel
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Terminam nesta quarta-feira, 8, as inscrições para o concurso público da Marinha do Brasil que oferece vagas em diversas áreas, como engenharia, saúde, quadro técnico e capelães navais. O processo seletivo é coordenado pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM).
Os interessados devem se inscrever até as 23h59, por meio do site oficial da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150, com pagamento permitido até quinta-feira, 9. Há possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios exigidos e para doadores de medula óssea cadastrados.
Segundo os editais, as oportunidades são para os cargos de:
Corpo de Engenheiros da Marinha
- Engenharia Aeronáutica
- Engenharia Cartográfica
- Engenharia Civil (2 vagas)
- Engenharia de Produção (2 vagas)
- Engenharia de Sistemas de Computação
- Engenharia de Telecomunicações
- Engenharia Elétrica (4 vagas)
- Engenharia Eletrônica (3 vagas)
- Engenharia Mecânica (5 vagas)
- Engenharia Mecânica de Aeronáutica
- Engenharia Mecatrônica
- Engenharia Naval (2 vagas)
- Engenharia Nuclear
- Engenharia Química
Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Nacional)
- Cardiologia (3 vagas)
- Clínica Médica (3 vagas)
- Medicina Intensiva (3 vagas)
- Medicina Legal (3 vagas)
- Reumatologia (3 vagas)
- Cirurgia Cardíaca (3 vagas)
- Anestesiologia (3 vagas)
- Radiologia (3 vagas)
- Ortopedia e Traumatologia (3 vagas)
- Medicina de Emergência (3 vagas)
Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Médicos (Regional)
Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA
- Endocrinologista
- Medicina Intensiva
- Medicina Legal
- Reumatologia
- Cirurgia Vascular
- Oftalmologia
- Urologia
- Medicina de Emergência
Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS
- Clínica Médica
- Endocrinologista
- Anestesiologia
- Ginecologia e Obstetrícia
- Pediatria
- Oftalmologia
- Psiquiatria
- Medicina de Emergência
Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM
- Dermatologia
- Ginecologia e Obstetrícia
- Psiquiatria
- Radiologia
- Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Cirurgiões Dentistas (Regional)
Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA
- Dentística
- Odontopediatria
- Ortodontia
- Prótese Dentária
- Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS
- Prótese Dentária
Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM
- Dentística
- Periodontia
Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Nacional)
- Enfermagem (3 vagas)
Corpo de Saúde da Marinha - Quadro de Apoio à Saúde (Regional)
Comando do 4º Distrito Naval Belém - PA
- Enfermagem (2 vagas)
- Farmácia
- Fisioterapia
Comando do 6º Distrito Naval Ladário - MS
- Enfermagem (2 vagas)
- Fisioterapia
Comando do 9º Distrito Naval Amazonas - AM
- Enfermagem
- Farmácia
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha
- Ciências Biológicas
- Comunicação Social (2 vagas)
- Direito (5 vagas)
- Educação Física
- Estatística
- Física - Licenciatura
- Informática - Banco de Dados (2 vagas)
- Informática - Desenvolvimento de Sistemas (3 vagas)
- Informática - Infraestrutura de TI (3 vagas)
- Informática - Segurança da Informação (2 vagas)
- Meteorologia
- Músico
- Pedagogia (2 vagas)
- Psicologia (2 vagas)
- Serviço Social
- Segurança do Tráfego Aquaviário (5 vagas)
Quadro de Capelães Navais do Corpo Auxiliar
- Católica Apostólica Romana
- Batista
O Curso de Formação de Oficiais tem duração aproximada de 34 semanas. Durante o curso, o Guarda-Marinha recebe remuneração bruta de R$ 9.663,60, composta por soldo, adicional militar e adicional de compensação por disponibilidade militar, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.
Os candidatos serão avaliados através de 11 etapas:
- prova objetiva de conhecimentos profissionais;
- prova discursiva (quando houver);
- redação;
- tradução de texto (no caso do Corpo de Engenheiros);
- procedimentos complementares à autodeclaração (para cotas);
- verificação de dados biográficos;
- inspeção de saúde;
- teste de aptidão física de ingresso;
- prova de títulos;
- verificação de documentos;
- avaliação psicológica.
Os participantes devem consultar o edital para detalhes sobre as etapas específicas por cargo. As provas estão previstas para o dia 24 de maio de 2026, com outras datas conforme o calendário anexo ao edital.
O regime de contratação é militar, com ingresso como Guarda-Marinha, e posterior nomeação ao posto de Primeiro-Tenente após aprovação no curso de formação e todas as fases. O prazo de validade dos concursos termina no dia do início do Curso de Formação de Oficiais, não havendo prorrogação além do previsto.
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