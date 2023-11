2º volume de trilogia sobre vida do Professor José Silveira é lançado | A TARDE

Nesta quarta-feira, 8, a Fundação José Silveira (FJS) lançou o segundo volume da trilogia “José Silveira, um exemplo de vida”, organizada por Dr. Geraldo Leite, presidente da Instituição. A obra, intitulada “Maturidade | Memórias - volume 2”, reúne relatos autobiográficos, além de marcos históricos da medicina da Bahia.

“O culto ao mestre, conselheiro e amigo fez com que eu tentasse escrever a biografia do grande sábio Professor José Silveira. Persegui este objetivo até concluir que a vida e a obra de José Silveira foram descritas por ele mesmo. Impactado com a descoberta, compilei vários trechos de seus livros, compondo assim uma trilogia: MOCIDADE E INF NCIA, MATURIDADE, e PERFIS”, explicou Dr. Geraldo.

O prefácio da obra é assinado por Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico, Assistencial e Inovação da FJS. Para ela, “o livro retrata a grandiosidade do trabalho do Professor José Silveira na saúde pública. Com coragem e determinação, ele denunciou injustiças sociais, conquistou reconhecimento acadêmico e contribuiu significativamente para o avanço científico”.

Laureado com o Prêmio Astra

A vida do Professor José Silveira foi integralmente dedicada à assistência à saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Viveu até os 96 anos, deixando uma obra superior a 200 trabalhos científicos publicados no Brasil e no exterior, além de inúmeras contribuições no campo da saúde pública e da assistência médico-social.

No ano de 1978, ganhou Prêmio Astra, considerado tão importante quanto o Prêmio Nobel, em reconhecimento ao seu pioneirismo na luta contra a tuberculose no país, por meio do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT).