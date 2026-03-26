Em marco histórico, CS Portos inicia embarque inédito de graneis vegetais no terminal ATU 18, em Aratu

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O marco histórico que vai mudar a logística do agro baiano - Foto: Divulgação

Com investimento superior a R$ 400 milhões, a operação quebra um jejum de 51 anos no porto baiano e abre uma nova rota de escoamento para o agronegócio do estado, com o embarque de 35 mil toneladas de sorgo.

O Porto de Aratu-Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, inicia um novo capítulo em sua trajetória logística. Pela primeira vez, o complexo passa a operar com graneis vegetais, em uma operação liderada pela CS Portos no terminal ATU 18. O marco foi consolidado na primeira quinzena de março com a atracação do primeiro navio destinado ao embarque da carga.

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O terminal, operado por empresa do Grupo SIMPAR, iniciou suas operações logísticas em 2 de fevereiro de 2026. A estrutura conta com quatro silos de grande capacidade, com 30 mil toneladas cada. Os investimentos em revitalização, tecnologia e modernização ultrapassam R$ 400 milhões.

A chegada do navio simboliza a conclusão do ciclo logístico com máxima eficiência. “É um novo capítulo para o terminal, que amplia sua relevância estratégica ao incorporar uma operação voltada ao escoamento da produção agrícola”, afirma o diretor-presidente da CS Portos, Marcos Tourinho.

Os recursos aplicados refletem uma visão de longo prazo para tornar ativos de infraestrutura mais modernos e competitivos.

Estrutura conta com quatro silos de grande capacidade | Foto: Divulgação

+ História

Criado na década de 1970 com foco nas indústrias petroquímica e mineral, o Porto de Aratu diversifica agora seu perfil de atuação. Para o agronegócio baiano, o terminal representa uma alternativa logística que reduz distâncias e custos até o corredor de exportação.

A expectativa para o primeiro ano de operação do ATU 18 é movimentar até 3 milhões de toneladas de graneis vegetais, com projeção de alcançar 7,5 milhões de toneladas anuais após expansões. Segundo a CODEBA, o investimento deve reduzir custos operacionais e gerar aumento superior a 20% na movimentação de cargas.

Com equipamentos modernos e sistemas automatizados, o terminal ATU 18 se consolida como um polo relevante para o desenvolvimento econômico da Bahia.