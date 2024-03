IBIT comemora 87 anos com lançamento de serviço pioneiro | A TARDE

O Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), origem da Fundação José Silveira, realizou uma sessão solene em comemoração aos seus 87 anos. Fundamentado na pesquisa e assistência social, o Instituto é uma iniciativa inovadora, desde sua implantação, por considerar o cuidado integral do paciente.

“O IBIT não deixou um só momento em bem servir a comunidade. É um monumento erguido em louvor da comunidade”, discursou Dr. Geraldo Leite, presidente da Fundação José Silveira, no evento que contou, também, com a presença de representantes de outras instituições do setor de saúde.

Tradição com Inovação

Como parte do seu compromisso com o constante aprimoramento da assistência prestada, a Fundação José Silveira lançou o Núcleo de Telessaúde Integrada que, inicialmente, atenderá os pacientes em tratamento de tuberculose. “Cuidamos desse propósito por meio da inovação não só pelo passado, mas por todo bem que a Fundação pode fazer às futuras gerações”, afirmou Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e Inovação.

Para Dr. Luiz Ary Messina, coordenador Nacional da Rede Universitária de Telemedicina e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, “a Fundação José Silveira e o Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose são instituições fundamentais para que a gente possa avançar, não só na Bahia, mas no país inteiro, com uma visão mais prática da assistência, com base em ensino e pesquisa. Aqui, os pilares estão muito bem assentados”.