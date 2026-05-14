Jupará celebra 10 anos na Origem Week 2026 com lançamento de novo espaço

Jupará comemora uma década de chocolate de origem - Foto: Divulgação

A Bahia tem uma relação profunda com o cacau. Do Sul do estado, onde o fruto nasce em meio à Mata Atlântica, até Salvador, onde o chocolate ganha novas formas, texturas e experiências, essa cadeia produtiva carrega cultura, memória, trabalho e identidade.

É nesse cenário que a Jupará Chocolates Artesanais chega à Origem Week Bahia 2026, entre os dias 14 e 17 de maio, no Centro de Convenções Salvador, celebrando seus 10 anos de história e apresentando ao público uma nova etapa da marca: o Kinka Jou Cacau & Chocolate, espaço criado na Graça para aproximar baianos e visitantes da jornada do cacau ao chocolate.

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Fundada em Salvador, a Jupará construiu sua trajetória em torno de uma proposta clara: produzir chocolates com alto teor de cacau, origem rastreada e respeito à matéria-prima baiana. As amêndoas utilizadas pela marca vêm de fazendas selecionadas do Sul da Bahia, região reconhecida pela qualidade do cacau e pela tradição do cultivo em sistema cabruca, modelo agroflorestal em que os cacaueiros crescem sob a sombra de árvores nativas, em equilíbrio com a Mata Atlântica.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro passou a discutir com mais atenção o que, de fato, pode ser chamado de chocolate. A sanção da Lei nº 15.404, que estabelece critérios mais claros para a comercialização de chocolates no Brasil, reforça essa mudança de percepção: o consumidor quer mais transparência, mais cacau e mais verdade no rótulo. Para a Jupará, esse movimento não representa uma adaptação, mas a confirmação de um caminho seguido desde sua origem.

Na Origem Week, a marca participa com seu maior estande já montado no evento. O visitante poderá conhecer uma seleção de chocolates com alto teor de cacau, derivados do fruto e criações desenvolvidas especialmente para a feira. Entre as experiências previstas estão bombons com combinações aromáticas inspiradas no cacau baiano, brownies de textura intensa, entremets de confeitaria fina, sorbet de fruta com chocolate 70% e calda ao leite, além do lançamento do chocolate quente preparado na hora, pensado para evidenciar a cremosidade e a presença do cacau.

Mais do que uma exposição de produtos, a participação na feira será um convite para entrar no universo que agora ganha endereço próprio em Salvador. Localizado na Rua Beirute, 3, na Graça, o Kinka Jou Cacau & Chocolate by Jupará foi pensado como um espaço de encontro, pausa e descoberta. Ao entrar, o visitante encontra uma atmosfera acolhedora, com aromas de cacau, chocolates artesanais, derivados do fruto, bebidas, sobremesas e experiências que contam, de forma sensorial, a trajetória que começa nas fazendas do Sul da Bahia e chega à mesa em Salvador.

Do Sul da Bahia à mesa: Jupará leva chocolates de alto teor à Origem Week | Foto: Divulgação

A proposta do Kinka Jou é fazer com que o público não apenas compre chocolate, mas entenda sua origem, perceba suas nuances e viva uma experiência ligada à cultura baiana, à sustentabilidade e ao prazer de degustar algo feito com propósito. É um espaço para quem deseja conhecer mais sobre o cacau, escolher presentes especiais, experimentar produtos autorais ou simplesmente fazer uma pausa na Graça em torno de uma boa xícara de chocolate quente.

Segundo Sérgio Lagares, fundador da Jupará Chocolates Artesanais, a presença na Origem Week tem um significado especial.

“Celebrar 10 anos em um evento como a Origem Week é muito simbólico para nós. A Jupará nasceu do desejo de valorizar o cacau baiano e mostrar que o chocolate pode carregar sabor, história e responsabilidade. A nova lei fortalece essa conversa, porque ajuda o consumidor a entender melhor o que está comprando. Agora, com o Kinka Jou, queremos ampliar essa experiência e receber as pessoas em um espaço onde elas possam conhecer mais de perto essa jornada do cacau ao chocolate”, afirma.

Durante os quatro dias de evento, a Jupará convida o público a visitar seu estande na Origem Week Bahia 2026 e, depois, continuar essa experiência na Graça. Quem deseja descobrir o cacau baiano por outra perspectiva, provar chocolates de origem e conhecer de perto o novo momento da marca já tem destino certo em Salvador: o Kinka Jou Cacau & Chocolate by Jupará.

Serviço

Jupará Chocolates na Origem Week Bahia 2026