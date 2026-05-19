Leilão dos Correios: Complexo gigante na Pituba é oportunidade para investidores

Imagem aérea do prédio e da área dos Correios - Foto: Divulgação

Prédio comercial localizado na Pituba, um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Salvador, com forte presença corporativa e ampla infraestrutura urbana. O imóvel é composto por complexo comercial de grande porte, com aproximadamente 41.947 m² de área construída sobre terreno estimado em 34.689 m². A estrutura, já implantada e com características compatíveis com diferentes perfis de ocupação, apresenta potencial para utilização corporativa, administrativa ou operacional em larga escala. O ativo possui valor de avaliação de R$ 159,3 milhões e valor mínimo de R$ 130,3 milhões.

O conjunto é formado por edificações independentes, característica que amplia a flexibilidade de ocupação por uma única empresa ou por diferentes operações. A composição inclui Edifício Empresarial (17 pavimentos), Edificação Anexa (4 pavimentos) e estruturas de apoio como auditório e restaurante, agregando funcionalidade ao ativo.

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| Foto: Divulgação

Como participar

O processo é 100% online, o que amplia o alcance da oportunidade para interessados de diferentes regiões. A abertura está prevista para 28/05, às 14h30 (horário de Brasília), com habilitação e envio de lances pela plataforma, conforme regras e cronograma disponíveis em Vip Leilões.

Para uma avaliação mais completa da oportunidade, a recomendação é analisar a documentação, conferir as condições do leilão e, quando possível, conhecer o imóvel. O agendamento de visitas é um passo importante para quem deseja estruturar com mais segurança sua estratégia de ocupação, retrofit ou investimento.

| Foto: Divulgação

Serviço

Leilão : 28/05, às 14h30 (horário de Brasília)

: 28/05, às 14h30 (horário de Brasília) Participação : habilitação e lances online em Vip Leilões

: habilitação e lances online em Vip Leilões Visitas (agendamento com mínimo de 72 horas úteis): (11) 3777-5942 | (11) 94226-6207 [email protected]

Além deste ativo em Salvador, o leilão reúne outras oportunidades relevantes no dia 28/05, a partir das 14h, como o Complexo Baumann, na Vila Leopoldina (São Paulo/SP), um prédio comercial na Vila Maria (São Paulo/SP) e um terreno no Setor de Múltiplas Atividades, no Guará I (Brasília/DF), com estruturas voltadas à operação logística e administrativa.

Já em 27/05, a agenda inclui ainda 24 imóveis em diferentes cidades do país, como Rondonópolis (MT), Campo Grande (MS), Guarulhos (SP) e Porto Alegre (RS). A lista completa de lotes, fotos, regras e cronograma pode ser consultada em Vip Leilões.

| Foto: Divulgação

Serviço

Leilão : 27/05 e 28/05/2026, às 14h (horário de Brasília)

: 27/05 e 28/05/2026, às 14h (horário de Brasília) Participação : habilitação e lances online em Vip Leilões

: habilitação e lances online em Vip Leilões Visitas (agendamento com mínimo de 72 horas úteis): (11) 3777-5942 | (11) 94226-6207 [email protected]