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Leilão dos Correios: Complexo gigante na Pituba é oportunidade para investidores
Complexo administrativo com edifício de 17 andares e auditório será leiloado em maio; veja detalhes e como agendar visita
Prédio comercial localizado na Pituba, um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Salvador, com forte presença corporativa e ampla infraestrutura urbana. O imóvel é composto por complexo comercial de grande porte, com aproximadamente 41.947 m² de área construída sobre terreno estimado em 34.689 m². A estrutura, já implantada e com características compatíveis com diferentes perfis de ocupação, apresenta potencial para utilização corporativa, administrativa ou operacional em larga escala. O ativo possui valor de avaliação de R$ 159,3 milhões e valor mínimo de R$ 130,3 milhões.
O conjunto é formado por edificações independentes, característica que amplia a flexibilidade de ocupação por uma única empresa ou por diferentes operações. A composição inclui Edifício Empresarial (17 pavimentos), Edificação Anexa (4 pavimentos) e estruturas de apoio como auditório e restaurante, agregando funcionalidade ao ativo.
Como participar
O processo é 100% online, o que amplia o alcance da oportunidade para interessados de diferentes regiões. A abertura está prevista para 28/05, às 14h30 (horário de Brasília), com habilitação e envio de lances pela plataforma, conforme regras e cronograma disponíveis em Vip Leilões.
Para uma avaliação mais completa da oportunidade, a recomendação é analisar a documentação, conferir as condições do leilão e, quando possível, conhecer o imóvel. O agendamento de visitas é um passo importante para quem deseja estruturar com mais segurança sua estratégia de ocupação, retrofit ou investimento.
Serviço
- Leilão: 28/05, às 14h30 (horário de Brasília)
- Participação: habilitação e lances online em Vip Leilões
- Visitas (agendamento com mínimo de 72 horas úteis): (11) 3777-5942 | (11) 94226-6207 [email protected]
Além deste ativo em Salvador, o leilão reúne outras oportunidades relevantes no dia 28/05, a partir das 14h, como o Complexo Baumann, na Vila Leopoldina (São Paulo/SP), um prédio comercial na Vila Maria (São Paulo/SP) e um terreno no Setor de Múltiplas Atividades, no Guará I (Brasília/DF), com estruturas voltadas à operação logística e administrativa.
Já em 27/05, a agenda inclui ainda 24 imóveis em diferentes cidades do país, como Rondonópolis (MT), Campo Grande (MS), Guarulhos (SP) e Porto Alegre (RS). A lista completa de lotes, fotos, regras e cronograma pode ser consultada em Vip Leilões.
Serviço
- Leilão: 27/05 e 28/05/2026, às 14h (horário de Brasília)
- Participação: habilitação e lances online em Vip Leilões
- Visitas (agendamento com mínimo de 72 horas úteis): (11) 3777-5942 | (11) 94226-6207 [email protected]