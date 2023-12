Moura Dubeux entrega o Undae Ocean, em Ondina | A TARDE

Elegância e sofisticação realçam o charme de Ondina. O Undae Ocean é o mais novo Moura Dubeux pronto para morar, localizado na Avenida Oceânica, via importante na capital baiana. A incorporadora promove nesta quinta-feira, 30, uma noite de celebração para os clientes e familiares.

O Undae Ocean tem 17 pavimentos, sendo dois por andar, e possui uma espaçosa área privativa, composta por quatro suítes de 245 a 303 m2 e varanda gourmet. Cada morador terá direito a quatro vagas de estacionamento por unidade e haverá 24 vagas para visitantes. O lazer é completo, com piscina infantil e adulta com raia, deck molhado e borda infinita, yacht bar, SPA com hidro, parque infantil, salão de festas adulto, espaço fitness, massagem e relaxamento, e muito mais.

“A cidade também ganha com a chegada deste empreendimento. Os soteropolitanos recebem um calçadão, que foi ampliado e terá 15 metros de largura e contará com a ciclovia municipal. Além disso, a Rua Roschild Moreira – uma via sem saída que fica na lateral do imóvel – foi alargada e tem um mirante de cinco metros de extensão. Lá, foi implantado piso compartilhado, além de jardins e academias ao ar livre. Por fim, o passeio na beira-mar também foi revitalizado”, explica Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.

Amorim diz que a entrega de um empreendimento é o resultado de um trabalho de uma grande equipe: “Chegamos no momento mais esperado para o comprador, que obteve com este empreendimento um elevado ganho de valorização. Esta é nossa entrega número 240. Recebemos feedbacks muito positivos sobre a qualidade e inovação do Undae Ocean. Isso só foi possível graças a uma mão de obra qualificada de colaboradores baianos que trabalharam incansavelmente para esse sucesso”, finaliza.

Sobre a Moura Dubeux

Atuando há quase 40 anos no segmento de edifícios de médio e alto padrão, a Moura Dubeux, que integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020, é a primeira em market share na Região Nordeste. Tem forte presença, ainda, no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros.

Tendo iniciado suas atividades em Pernambuco, também está presente em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Sergipe.