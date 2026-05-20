Nova infraestrutura da CS Portos impulsiona agro e mineração na Bahia

A competitividade de setores como agronegócio, mineração e indústria depende cada vez mais de uma infraestrutura logística capaz de entregar escala, previsibilidade e eficiência operacional. Em cadeias produtivas de grande volume, o porto não é apenas um ponto de passagem da carga. Ele influencia custos, prazos, segurança operacional, capacidade de armazenagem e acesso a mercados.

Na Bahia, esse papel ganha relevância no Porto de Aratu, em Candeias, onde a CS Portos, empresa da CS Infra, atua na operação e modernização dos terminais ATU 12 e ATU 18. A companhia integra a estratégia da CS Infra para o desenvolvimento de ativos portuários voltados a granéis sólidos, com atendimento a cadeias ligadas ao agronegócio, à mineração e à indústria.

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Com mais de R$ 900 milhões já investidos, segundo a CS Infra, o projeto ampliou a infraestrutura portuária na Baía de Aratu e reforçou a capacidade dos terminais para atender setores que dependem de operações de grande escala. As melhorias se concentram na requalificação da infraestrutura, no aumento da capacidade operacional e na modernização dos serviços de embarque, desembarque e armazenagem.

Nesse contexto, a CS Portos se posiciona como infraestrutura relevante para três frentes da economia real. Para o agronegócio, os terminais ampliam alternativas para a movimentação de grãos e de insumos como fertilizantes. Para a mineração, oferecem estrutura para cargas minerais de alto volume. Para a indústria, fortalecem a conexão entre suprimento, produção, armazenagem e mercado.

O ATU 12 tem papel direto nessa matriz logística. O terminal movimenta e armazena cargas como fertilizantes, concentrado de cobre, minério de ferro e magnesita, produtos associados a cadeias produtivas que exigem regularidade operacional e capacidade de movimentação. A estrutura atende tanto ao abastecimento de insumos para o campo quanto a fluxos ligados à mineração e à atividade industrial.

A relevância dos fertilizantes é estratégica para o agronegócio. Em um país com alta demanda por insumos agrícolas, a capacidade de receber, armazenar e movimentar esses produtos com eficiência impacta o ritmo da produção antes mesmo do plantio. Ao operar esse tipo de carga, a CS Portos atua em uma etapa crítica da cadeia, conectando importação, armazenagem e distribuição.

Terminais ATU 12 e ATU 18 ampliam capacidade para grãos e minério - Foto: Divulgação

As melhorias no ATU 12 também ampliaram a capacidade operacional do terminal. Segundo publicação setorial, a capacidade de movimentação passou para até 6 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade de estocagem chegou a 570 mil toneladas, distribuídas entre armazéns e pátios. Esses números ajudam a dimensionar a importância do ativo para cadeias que dependem de escala, regularidade e previsibilidade logística.

O ATU 18, por sua vez, marca uma nova fase para o Porto de Aratu ao iniciar a operação de granéis vegetais. Em março de 2026, o terminal realizou a movimentação inicial de 35 mil toneladas de sorgo originado no oeste baiano, inaugurando uma frente logística voltada ao escoamento de grãos como soja, milho e sorgo. A previsão divulgada por veículos especializados é de movimentação de até 3 milhões de toneladas de grãos em 2026.

Esse avanço conecta o Porto de Aratu ao crescimento produtivo do oeste da Bahia, região integrada à dinâmica agrícola do MATOPIBA. Para produtores, tradings e operadores logísticos, a ampliação de alternativas portuárias pode representar maior flexibilidade no escoamento, redução de dependências e ganho de previsibilidade em uma cadeia sensível a janelas de safra, disponibilidade de transporte e custos operacionais.

A nova infraestrutura do ATU 18 também tem perspectiva de expansão. Fontes setoriais indicam capacidade inicial de até 3,5 milhões de toneladas de grãos por ano, com armazenagem estática de 120 mil toneladas. Em fases futuras de expansão, a movimentação anual poderá chegar a 7,5 milhões de toneladas, conforme a evolução do projeto.

A modernização dos terminais contou ainda com apoio de instrumentos financeiros relevantes. Em janeiro de 2025, o BNDES aprovou R$ 246 milhões em garantias de fianças bancárias vinculadas a financiamentos do Banco do Nordeste para investimentos da CS Infra nos terminais ATU 12 e ATU 18. Segundo o banco, a CS Portos é responsável pela operação e modernização dos serviços de desembarque, embarque e armazenagem nos terminais localizados no Porto de Aratu, em Candeias.

Esse tipo de estruturação reforça o caráter estratégico do projeto. Investimentos portuários dessa natureza não impactam apenas a operação interna de uma empresa. Eles ampliam a capacidade logística de um estado, criam alternativas para cadeias produtivas e ajudam a reduzir gargalos estruturais que afetam a competitividade brasileira.

No caso da mineração e da indústria, a previsibilidade operacional tem peso direto. Cargas como concentrado de cobre, magnesita, minério de ferro, fertilizantes e outros granéis sólidos exigem infraestrutura adequada, controle de armazenagem, capacidade de carregamento e integração com fluxos terrestres e marítimos. A eficiência nessa etapa pode influenciar contratos, prazos de entrega, custos logísticos e capacidade de atendimento a mercados internos e externos.

A CS Portos também avança em uma agenda de operação alinhada a critérios ambientais e de governança. Publicações sobre a modernização dos terminais destacam a implantação de sistema de tratamento de efluentes e projeto de geração solar com potencial para suprir até 20% da energia consumida nos terminais. Essas iniciativas reforçam que a infraestrutura portuária contemporânea precisa combinar produtividade, controle operacional e responsabilidade ambiental.

Ao integrar investimentos, modernização e diversificação de cargas, a CS Portos contribui para reposicionar o Porto de Aratu dentro da matriz logística da Bahia. A operação nos terminais ATU 12 e ATU 18 amplia a capacidade de atendimento a setores que dependem de escala, regularidade e segurança operacional para competir.

Em um cenário em que o desempenho logístico define margem, prazo e acesso a mercados, infraestrutura portuária deixou de ser apenas suporte operacional. Passou a ser vetor de competitividade. No Porto de Aratu, a CS Portos atua nesse ponto, conectando agro, mineração e indústria a uma base logística preparada para sustentar crescimento, diversificação econômica e maior inserção da Bahia nas cadeias produtivas nacionais e internacionais.