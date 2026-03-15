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Projetos de empreendedorismo promovidos pela Braskem já capacitaram mais de 600 mulheres na Bahia

Edições do Empreendedoras Braskem, Ponto da Moda, Miniempresa na Comunidade e Oficina de Economia Circular foram realizados em Salvador e RMS'

Redação

Por Redação

15/03/2026 - 3:23 h

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O fortalecimento da autonomia financeira feminina tem sido um dos focos das iniciativas de capacitação apoiadas pela Braskem em Salvador e região metropolitana nos últimos quatro anos. Juntos, o Ponto da Moda, Empreendedoras Braskem, Miniempresa na Comunidade e Oficina de Economia Circular beneficiaram 632 mulheres. Os projetos oferecem formação teórica e prática gratuita para que as participantes desenvolvam habilidades de gestão, produção e comercialização, criando ou fortalecendo seus próprios negócios e gerando renda.

Entre as beneficiadas pelas ações da Braskem, está a confeiteira Valdívia Magalhães, certificada pelo projeto Empreendedoras Braskem. “Eu já trabalhava como confeiteira há mais de 10 anos, mas o projeto me abriu os olhos, principalmente para a valorização de meu trabalho, a precificação real do produto. Além disso, o projeto nos incentiva a crescer e ir além do que a gente pensava ser possível. O Empreendedoras foi fundamental para meu negócio”, ressalta Valdívia.

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Imagem ilustrativa da imagem Projetos de empreendedorismo promovidos pela Braskem já capacitaram mais de 600 mulheres na Bahia
| Foto: Divulgação

Entre 2024 e 2025, a iniciativa capacitou 138 mulheres de Camaçari e Simões Filho para o empreendedorismo e a livre iniciativa, desenvolvendo competências nas áreas de Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. São 60 horas de formação distribuídas em 20 encontros semanais, com atividades práticas que permitem às participantes aprimorar seus próprios produtos, elaborar relatórios financeiros e calcular custos e lucros - simulando todas as etapas de gestão de um negócio.

Empoderar pessoas - Outra iniciativa voltada à capacitação feminina é o Miniempresa na Comunidade, que certificou 191 moradoras de Camaçari e Dias d’Ávila entre 2022 e 2025, oferecendo formação para que as participantes criassem seus empreendimentos a partir do zero. O projeto é realizado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), com patrocínio da Braskem e de outras empresas do Polo Industrial de Camaçari.

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| Foto: Divulgação

Juliete Moura antes da capacitação vendia doces nas ruas utilizando um carrinho de mão. Menos de um mês após concluir o curso, ela inaugurou sua loja física, a Delícias da Ju, no Centro de Camaçari. “O projeto ampliou minha visão sobre tudo o que eu pensava saber sobre empreendedorismo, especialmente a precificação dos produtos. Hoje a loja está indo bem, as vendas aumentaram e meu plano agora é ir para um lugar maior, onde eu possa produzir e vender no mesmo local”, revela.

“Quando ampliamos o acesso à capacitação, contribuímos para que mais mulheres possam desenvolver seus negócios, gerar renda e conquistar autonomia financeira. O desenvolvimento e a transformação das vidas das pessoas são resultados diretos dessas ações, e por isso seguimos apoiando projetos que incentivem o empreendedorismo feminino”, destaca, Magnólia Borges gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

A qualificação profissional também tem sido uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Realizado no bairro do Uruguai, em Salvador, região que abriga 28 fábricas do Condomínio Bahia Têxtil, o projeto Ponto da Moda promoveu nos últimos quatro anos 12 edições do curso de costura industrial, certificando 179 mulheres para atuar na indústria têxtil ou empreender no segmento.

O Ponto da Moda é realizado pela Lavoro Brasil, e além do patrocínio da Braskem, conta com o apoio do Condomínio Bahia Têxtil, do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL Confec-BA), do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), do Ministério da Cultura e do Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Ao longo das 240 horas de formação, as participantes desenvolvem competências em Costura Industrial, Desenho Técnico, Empreendedorismo e Sustentabilidade. O projeto apresenta uma taxa de empregabilidade média de 47% entre as formandas, muitas das quais passam a trabalhar nas fábricas instaladas no próprio condomínio têxtil.

Uma das certificadas da edição de 2025 foi Zoane Almeida, que iniciou o curso sem qualquer experiência em costura e hoje se sente preparada para buscar novas oportunidades. “Parei de trabalhar há nove anos para cuidar de minha filha, e agora quero me recolocar profissionalmente. O curso foi fundamental para minha meta em 2026, que é conseguir um trabalho, e hoje me sinto segura para correr atrás do meu objetivo”, pontuou.

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| Foto: Divulgação

Outro projeto voltado ao fortalecimento da autonomia econômica feminina é a Oficina de Economia Circular, que desde sua primeira edição, em 2023, já capacitou 124 mulheres. A iniciativa busca estimular a consciência ambiental e mostrar, na prática, como o plástico reciclado pode ser transformado em peças de arte com potencial de geração de renda. Os mosaicos criados, inspirados em obras de arte, paisagens e cenas históricas, podem ser aplicadas em camisetas, quadros, ecobags e outros produtos, ampliando as possibilidades de comercialização.

A artesã Débora Ferreira Santos viu no projeto uma oportunidade de ampliar seu trabalho com crochê voltado para vestuário e moda-casa. “Eu sou muito ligada ao artesanato e já reciclo em casa e com o que aprendi aqui tive ideias maravilhosas para impulsionar o meu negócio, criando coisas novas”, disse.

Sobre a Braskem

A Braskem é uma empresa petroquímica global, orientada ao ser humano, com olhar para o futuro, que cultiva relacionamentos sólidos e gera valor para todos. Oferecendo soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, a petroquímica possui um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. A Braskem acredita que a inovação disruptiva é o único caminho possível para se estabelecer uma nova relação com o planeta, por isso, escolhe agir no presente, promovendo a circularidade do plástico e impulsionando a revolução dos materiais de base biológica. Porque o futuro mais sustentável começa agora - e a indústria tem um papel fundamental nesta construção. Com unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para clientes, em mais de 71 países, e atua em um modelo de gestão que demonstra compromisso com a ética, de modo a respeitar as normas de conformidade em todos os países e garantir o respeito à competitividade responsável. Mais informações.

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