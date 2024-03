Residência Médica da Santa Casa de Jequié é referência em formação | A TARDE

A Santa Casa Hospital São Judas Tadeu faz parte do quadro de vagas para processo seletivo de especialização em Ginecologia e Obstetrícia, realizado pela Comissão Estadual de Residência Médica – CEREM/BA. Estão disponíveis duas vagas e os candidatos aprovados poderão optar pela unidade no dia 23/02.

Os médicos residentes irão contar com a experiência de uma equipe qualificada para atendimento a gestantes de alto risco, além da possibilidade de colaborar com o trabalho científico desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, Aprendizagem e Inovação da Fundação José Silveira. "Conhecemos a prática ginecológica e obstétrica desde o primeiro dia e temos preceptores bem empenhados em nos orientar. Todo dia é uma nova oportunidade para o aprendizado", afirma Larissa Izidoro, médica residente na instituição.

Respaldo

Com capacidade para realização de cerca de 4 mil partos por ano, a Santa Casa Hospital São Judas Tadeu é um hospital filantrópico 100% SUS, que integra as unidades da Fundação José Silveira, possuindo o respaldo da Organização Nacional de Acreditação – ONA nível 3 e o Selo de Integridade na Gestão da Saúde. Dispõe, também, de Convênio com o Hospital Santo Amaro, referência estadual em obstetrícia e neonatologia e com o Laboratório José Silveira.