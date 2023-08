Salvador recebe mais uma unidade do Atacadão

O Atacadão, maior atacadista em número de lojas e presente em todas as regiões do Brasil, inaugura a sua 11ª loja em Salvador, na Bahia. A abertura faz parte do plano de expansão que tem o intuito de aumentar ainda mais a capilaridade nas regiões do país.

“O estado da Bahia é uma região estratégica para os negócios do Atacadão, onde temos 31 unidades de autosserviço e 3 atacados de entrega e centros de distribuição. Seguimos ampliando a nossa capilaridade e oferecendo produtos de qualidade com preços justos, colaborando não somente com o poder aquisitivo da população local, como também com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, gerando novos empregos e contribuindo com os negócios dos pequenos e microempreendedores,” afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Reforçando o objetivo de atender às necessidades de seu público, a unidade oferta cerca de 9 mil produtos, tendo itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e produtos regionais. Também possui setor de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade.

O novo espaço conta com 4.600 m² de área de vendas, 250 vagas de estacionamento e 26 checkouts, além de empregar 320 funcionários. Ainda oferece soluções financeiras como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

Com as inaugurações, a rede chega a 357 lojas distribuídas por todos os estados do Brasil.

ILHÉUS RECEBE SEGUNDA UNIDADE DO ATACADÃO

A rede também inaugura sua segunda loja na cidade de Ilhéus, na Bahia. A abertura própria faz parte do plano de expansão que tem o intuito de aumentar ainda mais o alcance na região Nordeste do país.

“Estamos muito felizes em poder inaugurar mais uma loja em Ilhéus. O estado da Bahia é uma região estratégica para os negócios do Atacadão, onde temos 3 atacados de entrega e centros de distribuição e 30 lojas - 5 delas abertas somente neste ano. Seguimos ampliando a nossa capilaridade, oferecendo produtos de qualidade com preços justos e colaborando não somente com o poder aquisitivo da população local, mas também com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, gerando novos empregos e contribuindo com os negócios dos pequenos e microempreendedores,” afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Reforçando o objetivo de atender às necessidades de seu público, a unidade oferta cerca de 9 mil produtos, com itens que vão dos setores de mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo marcas líderes de mercado e produtos regionais. Também possui setor de hortifrúti, onde os clientes encontram uma seleção de alimentos frescos e de qualidade.

A nova loja conta com quase 4.000 m² de área de vendas, 185 vagas de estacionamento e 18 checkouts, além de empregar 300 funcionários. Ainda oferece soluções financeiras como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a APAG, a maquininha de cartão do Atacadão.

Sobre o Atacadão

O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, está presente em mais de 200 cidades distribuídas por todos os estados do Brasil, é líder no segmento de atacarejo (cash & carry) e está em rápida expansão. Com mais de 60 anos de história e 70 mil colaboradores, a rede conta com mais de 350 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce com o seu próprio canal de vendas online e com uma robusta operação de marketplace, que conta com mais de 300 sellers parceiros de atacado.

Serviço:

Atacadão Salvador Mata Escura

Endereço: Av. Cardeal Avelar Brandão Villela, 279 - Mata Escura, Salvador/BA.

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: das 7h às 22h.

Domingos: das 7h às 18h

Feriados: Consultar a loja

Atacadão Ilhéus II

Endereço: Av Tancredo Neves, S/N, Bairro Nossa Senhora da Vitória - Ilhéus - Bahia

Horário de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 7h às 18h

Feriados: consultar a loja