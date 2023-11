Segurança, modernidade e sustentabilidade: o investimento da CLN | A TARDE

A Concessionária Litoral Norte, ao longo dos 23 anos de concessão, tem realizado ações significativas de desenvolvimento na Rodovia BA-099. Somente em 2023, a CLN registrou mais de 7 milhões de veículos na Praça de Pedágio, sendo que nos últimos 12 meses, o Volume Diário Médio (VDM) da rodovia foi cerca de 23 mil.

O fluxo deste período demandou da área operacional a prestação de diversos serviços com a realização de mais de 15 mil atendimentos na rodovia, destaque para atendimentos mecânico, guinchamentos de veículos e atendimentos médico.

A empresa também realizou grandes investimentos em serviços de manutenção durante o ano. Ao todo, foram investidos mais de R$ 20 milhões na conservação da Rodovia, os investimentos ocorreram na área de pavimentação, drenagem superficial e profunda, conservação e faixa de domínio, pontes, passarelas e passagem inferior, terraplenos e contenções, além de sinalização e pontos de ônibus.

Modernidade na Praça de Pedágio

De olho nas novas tecnologias e facilidades disponíveis no mercado, o pedágio da BA-099 passou a aceitar nas cabines manuais, o pagamento da tarifa nas modalidades Débito, Crédito ou Pix, por aproximação de dispositivos NFC, cartões com chip ou leitura de QR Code. Com isso, a facilidade no uso de cartões, celulares, relógios, e outros dispositivos para a realização do pagamento já é uma realidade para os usuários da rodovia.

Sendo a primeira Concessionária de Rodovias do Nordeste a adotar a tecnologia em 100% das cabines manuais, a CLN realizou um estudo prévio para viabilizar a implantação de um sistema que atendesse os requisitos da nova funcionalidade. Todo o processo contou com a parceria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA).

Segurança ao logo do caminho

Ao longo dos últimos 10 anos, o Índice de Acidentes (IA) tem apresentado decréscimo contínuo, com redução total de 36% entre 2013 e 2023. Os números são efeitos dos esforços contínuos da empresa para manter a segurança de quem passa pela BA-099. Resultado positivo conquistado através da realização de manutenções periódicas e diversas ações de operação e campanhas, como por exemplo: apoio no trânsito; blitz educativas, mensagens de segurança viária nos painéis de LED da Praça de Pedágio; operações especiais em feriados, além das ações de fiscalização realizadas pela PRE e instalação de radares realizada pela SEINFRA.

Recentemente, a CLN também lançou uma cartilha informativa sobre faixa de domínio, abordando a relevância da mesma para a segurança no dia a dia. A iniciativa foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dessa área, que desempenha um papel fundamental na preservação da integridade, funcionalidade e manutenção das rodovias.

Ações socioambientais

Nos últimos anos, a CLN tem atuado fortemente no setor socioambiental, promovendo a sustentabilidade e financiando, por meio de editais, ações desenvolvidas por instituições sociais em municípios ao longo da BA-099.

A CLN já patrocinou mais de 42 projetos socioambientais com mais de 7 mil beneficiados, realizou doação de alimentos e doação de material asfáltico (fresa), além de apoio a outras inicativas como Feiras Literárias e Festivais culturais. Entre os projetos socioambientais patrocinados, destaque para execução do Projeto Preguiça de coleira que contribuiu na preservação da espécie localizada no Litoral Norte da Bahia.

O edital de 2022 contemplou dois projetos, a Associação Comunitária Estiva Buris de Abrantes (Aceba), com o Projeto Ecopedagógico, e o Instituto Emaús, através do Agentes Mirins: em defesa do meio ambiente. As iniciativas buscam desenvolver propostas de inclusão social e sustentabilidade, a partir da realização de atividades educativas, nas quais, toda comunidade pode desenvolver e aperfeiçoar habilidades e competências, transformando a realidade dos locais onde vivem. O edital 2023 encontra-se em fase de seleção e pretende beneficar mais organizações para execução em 2024.

De olho na preservação do meio ambiente, a CLN atua como conselheira nas 4 APAs que perpassam pela rodovia: Joanes Ipitanga, Lagoas de Guarajuba, Rio Capivara e Litoral Norte, além de atuar na preservação das espécies da região onde mantém estudo de monitoramento da fauna local e 24 passagens de fauna, tanto aéreas quanto subterrâneas, visando reduzir a mortalidade de animais silvestres por atropelamento, além de garantir uma maior segurança para os usuários da rodovia.