Suzano e forças policiais da Bahia reforçam luta contra a violência de gênero

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O mês de março é marcado pela celebração do Dia Internacional da Mulher (8 de março). Porém, mais do que comemorar, a data reforça a urgência de combater às diversas formas de violência de gênero, principalmente contra mulheres. As estatísticas e os casos noticiados diariamente demonstram que o tema exige atenção permanente e ações contínuas de conscientização.

Segundo dados da Coordenadoria Regional da Polícia do Interior (COORPIN), unidade da Polícia Civil em Teixeira de Freitas (BA), em 2025 foram registrados 1.775 boletins de ocorrência referentes a violência de gênero na região do Extremo Sul da Bahia. No mesmo ano, foram 13 tentativas de feminicídio e quatro efetivamente consumados.

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Em âmbito nacional, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado, indica que 3,7 milhões de mulheres sofreram violência doméstica ou familiar em 2025. Diante deste cenário, instituições públicas e privadas têm realizado iniciativas internas que se somam às políticas públicas de proteção à mulher. É o caso da Suzano e do comando regional da Polícia Militar no Extremo Sul da Bahia, que desenvolvem iniciativas próprias com o intuito de reforçar as redes de apoio a quem sofre esse tipo de violência.

A Suzano, por exemplo, conta com o Tele Faz Bem, canal interno e gratuito que funciona 24 horas por dia para acolher diversas demandas de colaboradores. Recentemente, o canal passou a contar com assistente social especializada, dedicada ao atendimento, orientação e suporte às vítimas de gênero, incluindo violência doméstica e abuso psicológico.

Assegurando o sigilo dos casos tratados, o canal pode ser acionado por telefone ou WhatsApp e o serviço se estende aos familiares próximos que vivenciam o ciclo de violência. A empresa conta ainda com outras iniciativas que buscam a proteção das mulheres, como a parceria com o programa Agente do Bem, que conta com ações de conscientização contra o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes, e a violência física, psicológica e sexual contra mulheres.

Além dessa iniciativa, a empresa também desenvolve um trabalho contínuo junto a seus(as) colaboradores(as), por meio de práticas internas que reforçam e orientam sobre a importância dessa pauta. "A segurança é um valor inegociável em nossa cultura. Por isso, seguimos fortalecendo ações de escuta, acolhimento e apoio às pessoas que possam estar enfrentando situações de violência — seja física, psicológica, sexual, moral ou qualquer outra forma de violação de direitos", ressalta Marisa Miranda, Gerente Executiva de Gente e Gestão na Suzano.

Apoio da Polícia Militar

O Comando de Policiamento da Região Extremo Sul (CPR-ES) também conta com serviço de apoio às vítimas de violência doméstica para o público interno. Por meio do Centro de Valorização Profissional (CEVAP), localizado em Teixeira de Freitas, a instituição oferece atendimento voltado ao bem-estar físico e emocional dos policiais militares da ativa, da reserva e de seus familiares, promovendo cuidado integral à saúde e qualidade de vida dos profissionais da segurança pública.

"Dentre todos os serviços oferecidos, temos atuado também nas questões de violência de gênero, com atendimento voltado à saúde mental das mulheres militares que passam por essa situação, reforçando nosso compromisso com o acolhimento institucional e o fortalecimento do vínculo com as mulheres que servem à sociedade com dedicação e coragem", destaca a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Em nível estadual, a PMBA possui ainda um Batalhão de Proteção à Mulher (BPPM), localizado na Região Metropolitana de Salvador, uma unidade especializada dedicada à violência contra a mulher e ao acompanhamento das medidas protetivas. Já em âmbito regional, a PMBA integra a Rede de Proteção à Mulher dos municípios de Porto Seguro e Teixeira de Freitas, uma ação integrada com diversos órgãos públicos que tem o objetivo de melhorar o atendimento às vítimas.

Delegacia de Mulher monitora casos

A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Teixeira de Freitas (DEAM), Valéria Fonseca Chaves, ressalta que embora o número de feminicídios esteja em queda no município (foi um no ano passado contra três em 2024), a violência doméstica é preocupação constante na cidade.

No ano passado, a DEAM de Teixeira registrou cerca de 900 ocorrências, incluindo crimes de lesão corporal, ameaças, difamação, estupro, estupro de vulnerável, violência psicológica, entre outras. No mesmo ano, foram requeridas cerca de 200 Medidas Protetivas de Urgência. Em 2026, até o momento foram registradas cerca de 170 ocorrências.

"Sabemos que esses números não refletem a realidade com exatidão, já que muitas mulheres não têm coragem ou desistem de fazer a denúncia formal, por conta da dependência emocional e/ou financeira. É necessário reforçar a importância do registro do Boletim de Ocorrência logo nos primeiros sinais de violência física ou psicológica, para que o caso não evolua e possa chegar ao feminicídio", ressalta a delegada.

O Estado da Bahia conta com 15 unidades DEAM, duas delas na região Extremo Sul, sendo uma em Porto Seguro e outa em Teixeira de Freitas. Já o município de Eunápolis conta com o NEAM (Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher) e as demais cidades são atendidas pelas delegacias locais. As denúncias e registros de ocorrências devem ser feitos nas delegacias dos municípios de residência das vítimas ou pelos canais eletrônicos (telefone e internet).

SERVIÇO

Canais de apoio e denúncia:

Direitos Humanos: 100 | (61) 99656-5008 (WhatsApp)

Central de Atendimento à Mulher: 180 | (61) 96100-0180 (WhatsApp)

Polícia Militar (24h): 190

Polícia Rodoviária Federal: 191

Violência online: denuncie.org.br

Disque 181: Serviço nacional de denúncia anônima

Denúncia presencial: DEAM Teixeira de Freitas (Rua Santa Bárbara, s/n, Bairro Bom Jesus) ou nas delegacias dos demais municípios.