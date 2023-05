Unipar celebra 54 anos de história

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul, completa 54 anos em 2023. Desde que foi constituída, em 1969, com atuação no segmento químico e petroquímico, a empresa tem como missão fazer a química acontecer para gerar valor com sustentabilidade às pessoas, sejam elas acionistas, clientes, colaboradores ou à sociedade, por meio de produtos que trazem mais qualidade de vida.

A companhia se destaca como uma das principais fornecedoras para o setor de saneamento e construção civil, e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras.

“A Unipar chega aos 54 anos com uma história de sucesso baseada no empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e confiança. E, acima de tudo, com um time engajado e qualificado para atingir os melhores resultados”, afirma Mauricio Russomanno, CEO da Unipar.

Ao longo dos anos, a Unipar tem atuado na expansão industrial, na preservação do meio ambiente e na conexão com as comunidades onde possui operações. O planejamento estratégico da empresa está baseado em 5 pilares: crescimento sustentável, excelência operacional, competitividade, equipe e cultura e sustentabilidade.

A companhia tem como meta de dobrar de tamanho em até 10 anos e, para que isso aconteça estabeleceu três verticais de ação: expansão orgânica dos negócios em territórios que já está presente, incremento da capacidade existente com a produção de novos insumos, e futuras aquisições. O objetivo é crescer de forma consistente e sustentável, gerando benefícios a todo o ecossistema.

Totalmente comprometida com a evolução do saneamento no país, que deve ser impulsionado pelo Marco do Saneamento, por se tratar de uma oportunidade para contribuir com as soluções para um dos mais sérios problemas que afetam a população brasileira, a companhia já iniciou alguns projetos. Uma nova fábrica está em fase de construção no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, para atender à demanda crescente da região por ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica, em decorrência da alta demanda proporcionada pelo Marco. A unidade deve entrar em operação no segundo semestre de 2024, com capacidade de produzir 20 mil toneladas de cloro e 22 mil toneladas de soda ao ano.

Além disso, foram aportados R$ 100 milhões na expansão da fábrica localizada em Santo André (SP) para a instalação de um novo eletrolisador e um forno de ácido clorídrico, com início da operação estimado para o 2º semestre de 2023.

Nosso foco, definido na diretriz de sustentabilidade, é o saneamento e o desenvolvimento humano, com ações nas frentes de educação, cultura, esportes e ação social. Nesse contexto, a empresa prevê impactar positivamente 2 milhões de pessoas até 2025 por meio de projetos selecionados em seu programa de investimento social privado, com um olhar voltado para as comunidades do entorno das operações e para a sociedade como um todo, ao atuar como agente de transformação por um mundo mais sustentável.

A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construído nova planta em Camaçari (BA). As suas fábricas combinadas produzem: Cloro; Soda Líquida; Soda Anidra; Ácido Clorídrico; Hipoclorito de Sódio; Dicloroetano; PVC Suspensão e PVC Emulsão. A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.