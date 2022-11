Unipar e Instituto Unipar lançam edital para projetos sociais

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul, e Instituto Unipar lançam o Edital Unipar e Instituto Unipar - Projetos Incentivados e não incentivados. O objetivo é investir em projetos que promovem o desenvolvimento humano, nas frentes de cultura, educação, esporte, social e saneamento.

Para participar, estão aptos os proponentes qualificados como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos e pessoas jurídicas com fins lucrativos. Todos os interessados que atendam aos critérios definidos no edital podem se inscrever até o dia 8 de novembro de 2022. Está prevista a utilização de recursos próprios e incentivados no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e Fundo do Idoso.

“Temos o compromisso de promover o desenvolvimento humano e o saneamento, impactando positivamente a sociedade e especialmente as comunidades do entorno de nossas fábricas e operações. E queremos fazer isso de forma relevante. Por isso assumimos o compromisso na nossa diretriz de sustentabilidade de impactar 2 milhões de pessoas com nossos projetos de investimento social privado até 2030”, afirma Suzana Santos, head de comunicação da Unipar.

Compromisso contínuo com investimento social privado

Em 2021, a Unipar investiu mais de R$ 11 milhões em recursos próprios e incentivados que foram destinados a doações para ações sociais e patrocínio de projetos nas frentes de cultura, educação, esportes e saneamento para o biênio 2022/23, com impacto em cerca de 850 mil pessoas neste período.

Como exemplo de projetos já investidos pela Unipar está o Mempodera, que tem como objetivo de apoiar o desenvolvimento de meninas de 6 a 15 anos, moradoras de Cubatão, com a prática de wrestling, aulas de inglês, interação social e debates sobre temas relevantes como o empoderamento feminino.

Um segundo exemplo é o Projeto Pescar, que é voltado para o desenvolvimento pessoal e cidadão, além de técnico e profissional dos participantes. Para isso, trabalha conceitos de autoconhecimento, saúde, vivência, assim como o relacionamento interpessoal e em grupo. A Fundação Projeto Pescar já capacitou cerca de 35 mil jovens ao longo de seus 45 anos de história e é patrocinada pela Unipar desde 2020. O curso oferecido pela Unidade Pescar Unipar, em Santo André, capacita jovens de 16 a 19 anos para a ingressar no mercado de trabalho e está na terceira turma.

Outros exemplos de projetos patrocinados pela Unipar estão a Bienal e todo seu programa de mostras itinerantes que ampliam o alcance da mostra, a SP-Arte, o MAM-SP, o MAM-RJ, o Museu Imperial do Rio de Janeiro e o MASP, que têm impacto educativo para estudantes.

Para conhecer todas as iniciativas de investimento social privado da Unipar e Instituto Unipar podem acessar o link: https://www.unipar.com/investimento-social-privado/

Instituto Unipar

O Instituto Unipar foi criado em 2022 com o objetivo de impulsionar as estratégias de investimento social privado da empresa. Atualmente, diversas ações são executadas em todo o Brasil pela Unipar, com prioridade para iniciativas no entorno das fábricas nas cidades de Santo André (SP) e Cubatão (SP) e no estado da Bahia e Minas Gerais onde temos projetos de autoprodução de energia eólica em curso, além de Camaçari (BA), onde vamos construir uma nova fábrica que deve entrar em operação em até 24 meses.

Como fazer a inscrição

O período de inscrição vai até 8 de novembro e pode ser realizada de forma gratuita pelo site http://editalunipareinstitutounipar.prosas.com.br. O resultado da seleção será divulgado no site da Unipar (unipar.com.br) no dia 02 de dezembro.

Para o esclarecimento de dúvidas e mais informações, o contato deve ser realizado pelo e-mail:

https://editalunipareinstitutounipar.prosas.com.br/home

Sobre a Unipar

A Unipar é líder na produção de cloro e soda na América do Sul e está entre as maiores na produção de PVC, insumos que formam a base de todas as indústrias. Referência do setor petroquímico, a companhia tem ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão).

Ao longo de seus 50 anos de história, a Unipar se conecta e se integra à comunidade por meio de projetos e ações relacionados à sustentabilidade, que geram desenvolvimento humano no entorno de suas unidades e em outras localidades no Brasil e na Argentina.