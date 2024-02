Veja a nova conquista do Sindilojas-BA para o comércio de Salvador | A TARDE

Palavra do presidente:

Prezados empresários,

É com satisfação que anunciamos uma inovação no sindicalismo empresarial: a nossa entidade custeará diversos serviços essenciais para sua empresa. Isso mesmo! Pagaremos determinados serviços os quais sua empresa obrigatoriamente tem que realizar, como a entrega ao e-Social, exames médicos (admissionais, demissionais, periódicos, etc.), médico responsável, PCMSO, e-CPF, e-CNPJ, triagem de atestados médicos, entre outros.

Conscientes das dificuldades financeiras e desafios de gestão enfrentados por muitas empresas, celebramos um aditivo à convenção coletiva de trabalho em parceria com a entidade laboral o qual está vigente desde 01/12/2023.

Essa iniciativa resultará em redução de custos e uma gestão mais eficiente para as empresas, ao mesmo tempo em que oferecerá suporte vital aos trabalhadores e seus familiares nos momentos mais importantes de suas vidas.

Confira na tabela abaixo os serviços disponíveis e a economia proporcionada para a sua empresa:

Acesse o link abaixo e saiba mais sobre todos os benefícios para sua empresa, seus trabalhadores e familiares, vinculados a esta cláusula convencionada.

https://www.beneficiosocial.com.br/info/plano725

Acredite, é isso mesmo, nossa entidade vai custear estes serviços para sua empresa e não precisa ser associado, basta seguir as instruções da cláusula convencionada a qual está disponível no QR CODE acima.

Empresa associada tem estes e outros benefícios, nos procure e seja um associado.

Esta falado, “NOSSO SINDICATO DESONERA O CUSTO DO TRABALHO”.

Salvador, 06/11/2023

PAULO SCHETTINI MOTTA