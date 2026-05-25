Wilson Sons consolida-se como elo estratégico para a competitividade global da Bahia

Celebrado em 25 de maio, o Dia da Indústria ganha um significado mais amplo na Bahia quando ligado à logística que projeta a força local para o mercado global. Nessa dinâmica que move o desenvolvimento, está a Wilson Sons, que por meio do Terminal de contêineres de Salvador se consolidou como parceira estratégica essencial para o desenvolvimento econômico regional.

Entre 2000 e 2025, o terminal registrou crescimento de 1.040% na movimentação de contêineres, saltando de 49 mil para 560 mil TEUs. Atualmente, a estrutura concentra mais de 60% das cargas conteinerizadas do Norte e Nordeste. No cenário externo, a infraestrutura conecta a produção baiana a diversos portos no mundo, com rotas para Ásia, Europa, América do Norte, Caribe e o próprio Mercosul.

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Na prática, a eficiência logística da Wilson Sons impulsiona as principais cadeias produtivas do estado. No setor de energia renovável, componentes para seis dos dez maiores parques solares do país passaram pelo terminal. No agronegócio, garante o escoamento do algodão do Oeste baiano rumo à Ásia e atende a proteína animal com ampla estrutura refrigerada.

A eficiência logística atende também ao Polo de Camaçari, no recebimento de insumos e equipamentos especiais (cargas de projeto), e acelera o setor automotivo, com relevância ampliada pela chegada da BYD à Bahia. Essa alta performance é sustentada por inovação, sustentabilidade e pessoas.

Por trás de cada recorde e investimento que geram milhares de empregos diretos e indiretos, o verdadeiro motor do crescimento é o fator humano. O desenvolvimento econômico ganha vida através dos profissionais da operação, conferência, planejamento técnico e gestão portuária.

Em 26 anos, o terminal passou de cerca de 90 colaboradores para aproximadamente 1.000. Na outra ponta, essa dedicação se conecta diretamente aos trabalhadores das fábricas, técnicos e profissionais do Polo Industrial, que contam com essa engrenagem para verem seu esforço alcançar o mundo.

São números que movem a cadeia produtiva todos os dias, que colocam a Bahia lá na frente, numa parceria que transforma realidades e une a força local ao mercado global.