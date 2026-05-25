Assassinato, casamento e roubo: 25 curiosidades das Copas do Mundo

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A Copa do Mundo não é feita só de títulos, gols e finais épicas. Em quase 100 anos de torneio, o Mundial acumulou histórias absurdas, episódios políticos, lendas urbanas, tragédias, confusões diplomáticas e acontecimentos tão improváveis que parecem roteiro de filme.

Nas Copas, as torcidas já testemunharam troféu roubado e encontrado por um cachorro, gol contra virando assassinato, jogador marcando gol sem chuteira, brasileiro casando durante o jogo seleção desistindo porque não podia jogar descalça, príncipe invadindo o gramado, terremoto ameaçando cancelar uma Copa e até um polvo "prevendo" resultados.

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Curiosidades das Copas do Mundo

1. A final de duas bolas

A final da primeira Copa do Mundo, em 1930, começou antes mesmo do apito inicial envolvida em discussão, quando Uruguai e Argentina não chegaram a um acordo sobre qual bola seria utilizada na decisão.

Os argentinos defendiam uma bola menor e mais leve. Os uruguaios queriam um modelo diferente, considerado mais pesado. A solução foi quase diplomática: primeiro tempo com bola argentina, segundo tempo com bola uruguaia.

No final das contas, os times provaram que a briga valia a pena. A Argentina foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, e depois da troca de bola, o Uruguai virou para 4 a 2 e conquistou o primeiro título mundial da história.

2. Árbitro brasileiro encerrou um jogo seis minutos antes do fim

Na Copa de 1930, o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego protagonizou uma das maiores confusões da história dos Mundiais. Durante Argentina x França, ele recebeu orientação errada do cronometrista e encerrou a partida faltando seis minutos para o tempo regulamentar.

Os argentinos comemoraram, foram para o vestiário e alguns jogadores chegaram até a tomar banho, e só depois perceberam o erro. Após cerca de meia hora de discussão, os atletas precisaram voltar ao campo para jogar os minutos restantes.

3. Índia desistiu da Copa porque os jogadores queriam atuar descalços

A Copa de 1950 quase teve a participação da Índia, mas a seleção acabou desistindo do torneio em uma situação inacreditável. Na época, muitos atletas indianos tinham o costume de jogar descalços, algo relativamente comum no futebol local.

Quando a FIFA informou que o uso de chuteiras seria obrigatório, a federação indiana preferiu abandonar a competição, e o episódio virou uma das histórias mais famosas das primeiras Copas.

4. O "Maracanazo" teve quase 200 mil pessoas no estádio

O público oficial registrado no Maracanã para a final entre Brasil e Uruguai foi superior a 173 mil pessoas, mas estimativas apontam quase 200 mil torcedores presentes. É, até hoje, o maior público da história do futebol.

O silêncio após o gol de Ghiggia virou um dos momentos mais simbólicos da história esportiva brasileira, e há relatos de pessoas chorando nas arquibancadas, desmaiando nas ruas e até entrando em estado de choque após a derrota.

Maracanazo - Foto: Museu do Futebol

5. Copa de 1962 quase foi cancelada por causa de um terremoto

Dois anos antes da Copa do Chile, disputada em 1962, o país sofreu um dos terremotos mais fortes já registrados na história moderna. O tremor destruiu cidades inteiras, matou milhares de pessoas e deixou o Mundial ameaçado.

Mesmo assim, o país decidiu manter a organização, o presidente do comitê organizador, Carlos Dittborn, eternizou a frase "Porque nada temos, faremos tudo", que virou lema da competição.

6. Um cachorro encontrou a Taça da Copa roubada

A Taça Jules Rimet desapareceu em 1966, meses antes da Copa da Inglaterra após ser roubada durante uma exposição em Londres. A polícia não conseguia localizar a taça até que um cachorro chamado Pickles encontrou o objeto enrolado em jornais, escondido em um jardim.

O animal virou celebridade nacional, apareceu na televisão, recebeu medalhas, participou de eventos oficiais e virou símbolo da Copa do Mundo daquele ano.

Cachorro que encontrou a Jules Rimet - Foto: Reprodução I Instagram

7. Um brasileiro marcou gol sem chuteira

O brasileiro Leônidas da Silva protagonizou uma das histórias mais folclóricas da história das Copas. Durante Brasil x Polônia em 1938, uma de suas chuteiras rasgou, e ele fez o inusitado.

Como o gramado estava encharcado e ele não conseguiu substituí-la rapidamente, continuou jogando apenas de meia e marcou gol assim mesmo. Como os jogos ainda não eram televisionados, durante décadas muita gente acreditou que fosse apenas uma lenda.

8. Primeiro cartão amarelo da história saiu só em 1970

Apesar da Copa existir desde 1930, os cartões amarelo e vermelho só surgiram oficialmente na Copa de 1970. A ideia nasceu após uma confusão linguística em 1966, quando um árbitro inglês tentou expulsar um jogador argentino sem conseguir se comunicar adequadamente.

A inspiração veio dos semáforos, levando o amarelo a ser advertência, e o vermelho, à expulsão. O primeiro jogador advertido em Copas foi o soviético Evgeny Lovchev.

9. Taça Jules Rimet foi roubada novamente

Depois do tricampeonato brasileiro em 1970, o Brasil ganhou posse definitiva da Jules Rimet. Em 1983, criminosos invadiram a sede da CBF e roubaram o troféu, e diferente do roubo de 1966, a taça nunca foi recuperada. A investigação concluiu que ela provavelmente foi derretida.

10. Um príncipe invadiu o gramado no meio de um jogo

Na Copa de 1982, o príncipe do Kuwait entrou em campo revoltado após um gol sofrido contra a França. Ele alegava que seus jogadores haviam parado após ouvir um apito vindo da arquibancada, e a pressão foi tão intensa que o árbitro anulou o gol, e mesmo assim, a França venceu.

Príncipe do Kuwait invadindo jogo da Copa - Foto: Reprodução I Instagram

11. Brasil jogou com traves "menores" em 1982

Após Brasil x União Soviética na Copa do Mundo na Espanha, em 1982, descobriram algo inacreditável - o travessão estava 2,5 centímetros abaixo do tamanho oficial -, um erro que passou despercebido durante toda a partida.

12. Brasil ouviu o hino errado antes de estrear em 1986

Na estreia brasileira na Copa do Mundo de 1986, disputada no México, os jogadores se posicionaram para ouvir o Hino Nacional Brasileiro, mas os alto-falantes tocaram o Hino à Bandeira, e o constrangimento virou um dos episódios mais lembrados daquela edição.

13. Expulsão mais rápida da história aconteceu em 56 segundos

O uruguaio José Batista entrou violentamente em um jogador escocês logo no início da partida entre as seleções na Copa do Mundo de 1986, conseguindo um cartão vermelho com apenas 56 segundos. Até hoje, ninguém foi expulso tão rápido em uma Copa.

14. Primeira final decidida nos pênaltis teve cobrança isolada

Brasil e Itália fizeram a primeira final decidida nos pênaltis na Copa do Mundo de 1994, e a imagem de Roberto Baggio chutando por cima do gol virou um dos momentos mais icônicos da história das Copas.

Bola isolada de Baggio no tetra do Brasil - Foto: Reprodução I X

15. Um gol contra terminou em assassinato

Na Copa do Mundo de 1994, o colombiano Andrés Escobar marcou contra os Estados Unidos, e dias depois, foi assassinado na Colômbia. O caso virou símbolo da relação entre futebol, violência e narcotráfico no país nos anos 1990.

16. Um casamento dentro de um estádio durante a Copa

Na França-1998, uma brasileira e um norueguês receberam autorização da FIFA para casar dentro do Stade Vélodrome. A cerimônia ocorreu no mesmo dia de um jogo entre Brasil e Noruega.

17. Único goleiro a ganhar a Bola de Ouro

Mesmo derrotado na final de 2002, o goleiro alemão Oliver Kahn recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa, e até hoje, nenhum outro goleiro conseguiu repetir o feito.

Oliver Kahn recebendo prêmio de Pelé - Foto: FIFA

18. A "Batalha de Nuremberg" teve 20 cartões

Portugal x Holanda, na Copa do Mundo de 2006, entrou para a história como o jogo mais violento das Copas. Foram 16 amarelos e quatro vermelhos no total, no duelo que ficou eternizado como "A Batalha de Nuremberg".

19. Um polvo virou celebridade mundial

O polvo Paul acertou todos os resultados na Copa da África do Sul e virou febre global, ganhando produtos licenciados, aparecendo em jornais do mundo inteiro e virando símbolo do Mundial de 2010.

Polvo Paul apostando na Copa - Foto: Reprodução I Instagram

20. A bola que mudava resultados

A bola oficial da Copa de 2010 virou alvo de críticas históricas, com jogadores afirmando que ela mudava de direção, "flutuava" no ar e dificultava defesas. Desde então, a Jabulani virou uma das bolas mais polêmicas da história.

Por ser extremamente lisa e esférica (apenas 8 gomos termocolados), ela produzia instabilidade aerodinâmica em velocidades de chute (aprox. 80 km/h), alternando entre movimentos turbulentos e laminares, o que fazia a bola "flutuar" ou mudar de direção subitamente.

Cientistas da NASA constataram que a superfície lisa reduzia a rugosidade necessária para estabilizar o voo, causando movimentos erráticos, especialmente quando chutada com pouca rotação.

Jabulani, bola da Copa de 2010 - Foto: FIFA

21. O VAR só esteve em duas copas

A Rússia-2018 marcou a estreia oficial do árbitro de vídeo (VAR) em Copas do Mundo. A edição também teve recorde de pênaltis, registrou 12 gols contra e foi a primeira em que todas as seleções marcaram ao menos dois gols.

22. Taça viajou escondida durante a Segunda Guerra Mundial

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Taça Jules Rimet correu sério risco de ser confiscada pelos nazistas.

Por isso, o dirigente italiano Ottorino Barassi decidiu esconder o troféu em uma caixa de sapatos debaixo da própria cama para impedir que ele fosse levado pelas tropas alemãs. A taça sobreviveu à guerra graças à iniciativa improvisada.

23. La Mano de Dios

Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, Diego Maradona fez um dos gols mais famosos da história do futebol ao marcar contra a Inglaterra usando claramente a mão. O árbitro validou o gol e, depois da partida, Maradona eternizou a frase "Foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus".

Minutos depois, ele ainda marcou o chamado "Gol do Século", driblando metade do time inglês.

La Mano de Dios de Maradona - Foto: Reprodução I Instagram

24. Seleção da Coreia do Norte desapareceu após Copa de 1966

Após eliminar a Itália e surpreender o mundo em 1966, jogadores da Coreia do Norte praticamente sumiram do cenário internacional.

Durante décadas surgiram rumores de punições políticas, isolamento forçado e repressão estatal, embora muitas histórias jamais tenham sido comprovadas oficialmente.

25. Copa de 1970 foi a primeira transmitida ao vivo e em cores

O Mundial do México revolucionou a televisão esportiva, sendo a primeira Copa transmitida globalmente ao vivo, via satélite e em cores.