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COPA DO MUNDO

Bruno Guimarães tranquiliza torcida após deixar jogo com dores

Volante do Brasil explicou que sofreu apenas câimbras após deixar partida do Newcastle na Premier League

Redação
Por Redação
Bruno Guimarães afasta preocupação antes da Copa do Mundo
Bruno Guimarães afasta preocupação antes da Copa do Mundo - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O volante Bruno Guimarães tranquilizou os torcedores brasileiros após deixar o gramado sentindo dores durante a partida entre Newcastle United FC e Fulham FC, disputada no último domingo, 24, no Craven Cottage, em Londres, pela rodada final da Premier League.

O meio-campista foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo e gerou preocupação por conta da proximidade da apresentação da Seleção Brasileira de Futebol para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O Brasil ainda fará um amistoso diante do Panamá, marcado para o próximo domingo, 31, no Maracanã.

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Após o susto, Bruno Guimarães utilizou as redes sociais para explicar a situação e afastar qualquer suspeita de lesão muscular. Segundo o jogador, o desconforto foi causado por câimbras nas duas panturrilhas após uma semana em que enfrentou um quadro de febre.

"Tive febre por dois dias durante a semana e durante a partida de hoje senti câimbras nas duas panturrilhas. Nada com que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente", contou, em seu stories do Instagram.

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Bruno deve desembarcar no Brasil nos próximos dias para iniciar a preparação com a Seleção. O elenco brasileiro se apresenta oficialmente nesta quarta-feira, 27, na Granja Comary, em Teresópolis.

O jogador do Newcastle tem sido presença frequente nas convocações de Ancelotti e desponta como uma das principais opções para o meio-campo brasileiro no Mundial. Até aqui, Bruno Guimarães esteve presente em quatro listas do treinador italiano, dividindo o setor com atletas experientes, como Casemiro.

Antes da viagem para os Estados Unidos, a Seleção Brasileira fará um amistoso de despedida contra o Panamá, no domingo, às 18h30, no Maracanã.

Já em solo norte-americano, o Brasil encara o Egito, em Cleveland, no último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo, diante da Marrocos.

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Bruno Guimarães copa do mundo seleção brasileira

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