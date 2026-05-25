Bruno Guimarães tranquiliza torcida após deixar jogo com dores

O volante Bruno Guimarães tranquilizou os torcedores brasileiros após deixar o gramado sentindo dores durante a partida entre Newcastle United FC e Fulham FC, disputada no último domingo, 24, no Craven Cottage, em Londres, pela rodada final da Premier League.

O meio-campista foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo e gerou preocupação por conta da proximidade da apresentação da Seleção Brasileira de Futebol para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O Brasil ainda fará um amistoso diante do Panamá, marcado para o próximo domingo, 31, no Maracanã.

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Após o susto, Bruno Guimarães utilizou as redes sociais para explicar a situação e afastar qualquer suspeita de lesão muscular. Segundo o jogador, o desconforto foi causado por câimbras nas duas panturrilhas após uma semana em que enfrentou um quadro de febre.

"Tive febre por dois dias durante a semana e durante a partida de hoje senti câimbras nas duas panturrilhas. Nada com que se preocupar. Agora é descansar e recuperar para estar 100% novamente", contou, em seu stories do Instagram.

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Bruno deve desembarcar no Brasil nos próximos dias para iniciar a preparação com a Seleção. O elenco brasileiro se apresenta oficialmente nesta quarta-feira, 27, na Granja Comary, em Teresópolis.

O jogador do Newcastle tem sido presença frequente nas convocações de Ancelotti e desponta como uma das principais opções para o meio-campo brasileiro no Mundial. Até aqui, Bruno Guimarães esteve presente em quatro listas do treinador italiano, dividindo o setor com atletas experientes, como Casemiro.

Antes da viagem para os Estados Unidos, a Seleção Brasileira fará um amistoso de despedida contra o Panamá, no domingo, às 18h30, no Maracanã.

Já em solo norte-americano, o Brasil encara o Egito, em Cleveland, no último compromisso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo, diante da Marrocos.