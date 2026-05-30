De Maneca a Danilo: os baianos que representaram o Brasil na Copa do Mundo

Ao longo de quase 100 anos de Copa do Mundo, jogadores baianos foram essenciais para a Seleção Brasileira e foram integrantes do elenco brasileiro em quatro dos cinco títulos. Ao todo, 13 jogadores nascidos na Bahia já fora convocados para Copa do Mundo e sete conquistaram o grande título, chegando ao topo do futebol.



A atual geração pode lembrar de Bebeto, Dida, Vampeta, Daniel Alves ou Edilson Capetinha, mas a Bahia tem representantes na Seleção Brasileira desde 1950 e até mesmo um defensor que foi grande pilar do bicampeonato mundial de 1958 e 1962, sendo campeão mundial junto a Pelé.

O primeiro baiano na Copa do Mundo

A primeira vez que um baiano disputou a Copa do Mundo, nem precisou sair do Brasil. Em 1950, no primeiro mundial disputado em solo brasileiro, o atacante Maneca foi convocado. Nascido em Salvador, ele foi um dos grandes talentos do futebol brasileiro nas décadas de 1940 e 1950.

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O soteropolitano Maneca iniciou sua trajetória no futebol atuando pelo Galícia, mas viveu seu grande momento com a camisa do Vasco da Gama, equipe por qual jogou entre 1944 e 1956. No Cruzmaltino, conquistou diversos títulos cariocas e o histórico Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948 (precursor da Libertadores).



Maneca era um atacante conhecido pela sua versatilidade, podendo atuar como atacante de beirada ou centroavante. Sua principal característica era o drible, sem deixar de lado a capacidade de finalizar a gol.



Maneca foi titular em quatro das seis partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e marcou um dos gols da goleada de 4 a 0 contra o México. Com uma lesão muscular, ele foi desfalque na trágica final contra o Uruguai, em que o Brasil acabou derrotado pelo Uruguai. Poderia ser o Maranazo evitado pelo baiano?

Maneca viveu seu grande momento na carreira pelo Vasco da Gama - Foto: Divulgação / Vasco da Gama

Baiano na Suiça

A Copa do Mundo de 1954 aconteceu na Suiça e a Seleção Brasileira chegou em processo de reconstrução profunda após o Maracanazo. O atacante baiano Ubaldo, nascido em Itabuna e que carregou a alcunha de "Artilheiro de Deus" pelo hábito de rezar antes das partidas.



Ubaldo atuou no Atlético Mineiro entre 1950 e 1955, retornando entre 1958 e 1960 após passagem pelo Bangu. O centroavante se tornou um dos principais artilheiros da história do Galo, tendo estimados mais de 200 gols marcados.

Apesar do grande destaque no Atlético Mineiro, com o histórico pentacampeonato estadual, Ubaldo foi um reserva de luxo na Copa do Mundo e não chegou a entrar em campo. O Brasil foi eliminado nas quartas de final para a Hungria, no confronto que ficou conhecido como a 'Batalha de Berna'.

Ubaldo é um dos maiores artilheiros da história do Atlético Mineiro - Foto: Divulgação / Atlético Mineiro

O baiano bicampeão mundial

Depois de frustrações, o Brasil, sob o comando do ainda jovem Pelé, se tornou campeão mundial pela primeira vez em 1958 e repetiu a dose quatro anos depois. Mas para além do 'Rei do Futebol', um jogador baiano foi essencial, apesar de hoje seguir pouco lembrado.



Esse é Zózimo, que ficou reconhecido por ser um dos primeiros zagueiros a se destacar no futebol mundial pela sua técnica e sua qualidade com a bola, quebrando o padrão da época de zagueiros que priorizavam a força. Isso se explica por uma mudança de posição, já que começou a carreira como meio-campista.

Zózimo é baiano de Salvador, mas fez sucesso atuando pelo Bangu, clube em que defendeu entre 1952 e 1963. Ele é até hoje o maior ídolo da história do clube do Rio de Janeiro.



Em 1958, Zózimo foi reserva de Bellini e Orlando Peçanha, assistindo do banco a conquista do primeiro título mundial do Brasil. Já em 1962, o zagueiro baiano foi peça fundamental na campanha do bicampeonato, jogando todas as partidas e sendo considerado um dos melhores defensores do torneio.

Zózimo saiu do meio de campo para ser zagueiro importante no bicampeonato da seleção brasileira - Foto: Reprodução

Um dos melhores da história

Nascido em Juazeiro, Luís Pereira é considerado um dos maiores zagueiros da história do Brasil. Ele jogou a Copa do Mundo de 1974, a primeira da Seleção Brasileira depois da Era Pelé e logo depois do título de 1970 - o único sem a presença de um jogador baiano.



Aquela Seleção Brasileira não manteve o brilho da geração anterior e passou a adotar um estilo mais físico e comprometido com o tático. A prmeira fase foi com dificuldades e apenas um gol marcado, apesar de nenhum gol sofrido.

Zagueiro Luís Pereira - Foto: Reprodução

Sob o comando de Luís Pereira, aquela seleção ficou cinco jogos sem levar gol, mas acabou derrotado pela Holanda de Johan Cruyff por 2 a 0, terminando no 4º lugar. O baiano marcou história, de certo modo, já que contra a Holanda recebeu o primeiro cartão vermelho direto da história da Seleção Brasileira em Copas.



Luís Pereira jogou no Palmeiras entre 1968 e 1975, retornando entre 1981 e 1984. Ele é um dos maiores zagueiros da história do clube. Além disso, atuou por cinco temporadas no Atlético de Madrid, que o contratou justamente com o destaque pós-copa.

Sem baiano, sem títulos

A Bahia não teve um representante na Copa do Mundo por 16 anos, até o atacante Bebeto, nascido em Vitória da Conquista, ser convocado para a Copa do Mundo de 1990, quando entrou em apenas uma partida.



Já em 1994, Bebeto esteve na Copa do Mundo e teve o zagueiro Aldair, nascido em Ilhéus, como colega baiano no elenco. Os dois baianos foram titulares daquele seleção que conquistou o tetracampeonato, com o atacante revelado pelo Vitória como destaque, com 3 gols e 2 assistências.

Bebeto na Copa do Mundo de 1994 - Foto: Reprodução / Youtube

Na sua carreira, Bebeto fez história pelo Flamengo, se tornando ídolo, e também brilhou quando rumou ao rival Vasco. Ainda atuou no futebol espanhol e retornou ao Vitória em 1997 para brilhar com 17 gols. O atacanta disputou três Copas do Mundo, sendo o baiano recordista de participações junto a Daniel Alves e Aldair.



Aldair, por sua vez, começou sua carreira no Flamengo, passou por Benfica e fez história na Roma, equipe italiana em que atuou por 13 temporadas e quase 500 jogos. Pela Seleção Brasileira foram três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998), além de três Copas América (1989, 1995 e 1997), uma Copa das Confederações (1997) e uma Olimpíadas (1996).

1998-2022 sempre com baianos

Desde a Copa do Mundo de 1998, sempre há pelo menos um jogador baiano no elenco da Seleção Brasileira. Em 1998, além de Bebeto e Aldair, o goleiro Dida (nascido em Irará) e o zagueiro Júnior Baiano (Feira de Santana) estiveram no grupo convocado pelo técnico Zagallo.



A dupla de zaga foi baiana, com Júnior Baiano se juntanto ao já experiente Aldair. A campanha do Brasil, que foi vice-campeão para a França, foi de 7 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.



Também revelado pelo Flamengo, Júnior Baiano passou por São Paulo, Werder Bremen e defendia o Palmeiras em 1998. A carreira ainda teve outros clubes grandes do Brasil e terminou com 13 títulos importantes, para além dos estaduais.

Júnior Baiano - Foto: AFP

Dos baianos do elenco, Dida foi o único reserva em 1998. Revelado pelo Vitória, ele chegou a Copa do Mundo como grande destaque do Cruzeiro. Ainda jogou por Corinthians e Lugano até chegar ao Milan em 2002 e atuar por sete temporadas, sendo um dos ídolos do clube italiano. Dida ainda foi convocado para Copa do Mundo de 2002, novamente sem jogar, e foi o titular na Copa de 2006.

Dida na Copa do Mundo de 2006 - Foto: Divulgação

Em 2002, no ano do penta, outros baianos que estiveram no elenco foram o meia Vampeta, nascido em Nazaré das Farinhas, e Edilson Capetinha, de Salvador. A Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato naquele ano, mas sem grande destaque dos baianos, que foram reservas.

Edilson Capetinha e Vampeta - Foto: Divulgação

Foram 20 anos entre 2002 e 2022 e o Brasil não foi mais campeão do mundo. Toda as Copas do Mundo nesse período tiveram baianos, com destaque especial para Daniel Alves (Juazeiro) presente em 2010, 2014 e 2018. Em 2014, ele teve a companhia do zagueiro Dante (Salvador) em 2014 - ano do fatidico 7 a 1. Em 2022, o único brasileiro foi o zagueiro Bremer (Itapitanga), que disputou duas partidas.

Mais baianos para 2026

O técnico Carlo Ancelotti anunciou na última segunda-feira, 18, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. Entre os 26 jogadores convocados, o meia Danilo, do Botafogo e natural de Salvador, além do zagueiro Bremer, mantêm o histórico de baianos em Copas do Mundo.

Meia Danilo comemorando gol pela seleção - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Bremer tem 29 anos e 6 jogos pela seleção. Ele disputou a Copa do Mundo de 2022, mas foi reserva e entrou em campo em dois jogos. O zagueiro da Juventus sofreu com lesões nesse ciclo e pouco atuou, mas retornou em tempo de ser convocado por Ancelotti.



Já Danilo vai estrear em Copa do Mundo. O meia de 25 anos, natural de Salvador, passou pela base de Bahia, Jacuipense e PFC Cajazeiras, mas estreou profissionalmente pelo Palmeiras, onde conquistou duas Libertadores. Após passagem na Inglaterra, retornou ao Brasil para jogar no Botafogo e soma 10 gols em 23 jogos na temporada. Pela seleção disputou apenas 2 partidas, mas o suficiente para carimbar sua vaga na copa.

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Baianos por outras seleções

Além dos 13 baianos que defenderam a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo, outros dois baianos também disputaram a competição, mas como naturalizados por seleções de outros países. Esse é o caso de Liédson e Sammir.

Natural da cidade de Valença, na Bahia, Liédson jogou a Copa do Mundo de 2010 por Portugal e marcou um gol em três jogos. O centroavante foi naturalizado após sete anos atuando no Sporting, de Lisboa, clube em que foi multiartilheiro e considerado ídolo. No Brasil, o baiano ainda defendeu Corinthians, Flamengo e Coritiba.

Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, um baiano entrou em campo defendendo outra pátria e enfrentando a Seleção Brasileira. Foi o caso de Sammir, meia nascido em Itabuna e que defendeu o Dínamo Zagreb, da Croácia, entre 2006 e 2013. Ele se naturalizou e atuou pela seleção croata em sete jogos ao todo, um deles na Copa.