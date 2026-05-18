Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026 — adversários, datas e onde assistir

Estevão comemorando gol pela Seleção Brasileira - Foto: Mauro PIMENTEL / AFP

Depois de tentativas frustradas nos últimos mais de 20 anos, o Brasil volta a sonhar em conquistar o hexacampeonato e chega para a disputa da Copa do Mundo de 2026 como a única seleção a estar sempre presente nos mundiais.

Qual é o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026?

O sorteio da FIFA definiu Marrocos, Escócia e Haiti como os adversários da Seleção Brasileira no Grupo C da Copa do Mundo.

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Quando o Brasil joga na fase de grupos — datas e horários?

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, um sábado, às 19h, no horário de Brasília. O adversário da estreia será o Marrocos, em partida que será realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

1ª rodada: Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

2ª rodada: Brasil x Haiti, na Filadélfia, nos EUA – 21h30 em Brasília e 20h30 no horário local

3ª rodada: Brasil x Escócia, em Miami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Onde assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026?

Diferente de outros anos, em 2026, os jogos da Seleção Brasileira não estarão monopolizados pelo Grupo Globo (que inclusive não terá 100% dos jogos da Copa do Mundo). Os brasileiros terão mais opções além da emissora carioca, seja em TV aberta, Youtube ou até mesmo em serviços de streaming.



Todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terão as seguintes transmissões:

TV Globo (TV aberta)

SBT (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

CazéTV (Youtube)

NSports (Youtube)

Globoplay (streaming)

ge.globo (site)

Dos 104 jogos da Copa do Mundo (recorde ocasionado pela mudança de formato para 48 seleções), todos serão transmitidos pela CazéTV. Já na TV aberta, TV Globo (55 jogos) e SBT (32 jogos), ambos mostrando os principais confrontos.



Em outras mídias, a NSports fará uma transmissão no YouTube em parceria com o SBT. Além disso, plataformar da Globo (Globoplay e ge.globo) também farão transmissões de partidas diversas.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti | Foto: Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

Os adversários do Brasil na fase de grupos (Análise)

Como chega Marrocos

O primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026 será o Marrocos. A seleção africana vai para sua sétima participação no mundial e chega em alta após ir à semifinal na Copa do Mundo de 2022 e terminar no quarto lugar, atrás apenas de Argentina, França e Croácia. Esse é o terceiro mundial seguido de Marrocos, no auge da sua história no futebol.



Após a Copa do Mundo de 2022, o Marrocos se sagrou campeão da Copa Africana de Nações em uma situação polêmica. Na final, Senegal levou a melhor vencendo por 1 a 0 na prorrogação. No entanto, meses depois, o Comitê de Recursos da Confederação Africana de Futebol declarou Marrocos campeão após um abandono de campo dos senegaleses após decisões polêmicas da arbitragem.



No ciclo até a Copa do Mundo de 2026, Marrocos disputou 55 jogos (nem sempre com o time principal), com 42 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Nesse período foi campeão do Campeonato das Nações Africanas, da Copa das Nações Árabes e da Copa Africana de Nações.

Treinador de Marrocos

O treinador da seleção do Marrocos é Mohamed Ouahbi, ex-técnico da seleção sub-20 e que substitiu Hoalid Regragui após a final da Copa Africana de Nações. O antigo comandante que levou Marrocos até a semifinal da Copa do Mundo de 2022.

"Não existe time no mundo como o Brasil. Eu não acho que o Brasil pode ser comparado com qualquer outra seleção", declarou Mohamed Ouahbi, em entrevista no início de abril.

Principais destaques de Marrocos

Yassine Bono (goleiro do Al Hilal)

Achraf Hakimi (lateral do PSG)

Noussair Mazraoui (lateral do Manchester United)

Neil El Aynaoui (meia da Roma)

Ismael Saibari (meia do PSV)

Brahím Díaz (meia do Real Madrid)

Azzedine Ounahi (meia do Girona)

Youssef En-Nesyri (centroavante do Al-Ittihad)

Histórico de Brasil x Marrocos

Brasil e Marrocos se enfrentaram três vezes em toda a história, com duas vitórias brasileiras e uma marroquina. Em Copa do Mundo, as seleções se encontraram apenas uma vez, na fase de grupos da edição de 1998, quando a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

Em 2023, em amistoso, Marrocos e Brasil se enfrentaram pela última vez a seleção marroquina levou a melhor, vencendo por 2 a 1.

Jogadores do Marrocos em amistoso contra o Paraguai em 2026 | Foto: Reprodução / X / @EnMaroc

Como chega Haiti

O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 será contra o Haiti, que vai para sua segunda participação na competição. O único mundial do país da América Latina/Caribe foi em 1974, quando caiu na fase de grupos com três derrotas para Polônia, Argentina e Itália.



Para voltar a disputar a Copa do Mundo, o Haiti eliminou grandes concorrentes. Na primeira fase terminou com o segundo lugar do Grupo C, atrás apenas de Curaçao, na frente de Saint Lucia, Aruba e Barbados. Na segunda fase se tornou a grande carrasco de seleções mais tradicionais, terminando na frente de Honduras, Costa Rica e Nicarágua.



No ciclo 2023-2026, o Haiti disputou 34 jogos, com 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Neste ano, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, a seleção perdeu de 1 a 0 para a Tunísia e empatou em 1 a 1 com a Islândia.

Treinador da seleção do Haiti

O técnico do Haiti é Sébastien Migné, francês de 53 anos que já treinou as seleções do Congo, Quênia e Guiné Equatorial. Uma curiosidade é que ele não vive no país por conta da violência. A capital, Porto Príncipe, é dominada por gangues armadas desde o assassinato do presidente Jovenel Moise, em 2021.

Sou chak aksyon, sou chak boul, Grenadye yo t ap goumen san pran souf. Yon match kote angajman ak fyète te pale jouk nan dènye minit la.



Isidor leve nasyon an ak gòl egalizasyon an nan 88tyèm minit la. Yon repons fò, yon ekip ki pa janm lage.



Ann reviv ansanm kèk foto match la pic.twitter.com/pkuxywGxsz — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) April 1, 2026

Principais destaques do Haiti

No ciclo para a Copa do Mundo, o Haiti garantiu 'reforços' ao naturalizar jogadores com alguma ascendência haitiana. É o caso do atacante Wilson Isidor, que atua no Sunderland, já virou titular ao estrear neste ano e marcou gol contra Islândia. Antes de Isidor, a seleção já contava com os naturalizados Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e Hannes Delcroix, ex-Burnley.



Mas o grande destaque da seleção é o centroavante Duckens Nazon, com passagem pelo Wolves, além de equipes da Bélgica, França e Turquia. Ele soma 44 gols em 80 jogos pelo Haiti.

Jean-Ricner Bellegarde (meia do wolves)

Wilson Isidor (atacante do Sunderland)

Duckens Nazon (centroavante do Esteghlal Tehrân)

Histórico de Brasil x Haiti

Brasil e Haiti também se enfrentaram três vezes na história, com três vitórias brasileiras. Por competição oficial, o único enfrentamento foi em 2016, na Copa América. A Amarelinha aplicou uma goleada de 7 a 1, com três gols de Phillippe Coutinho.

Como chega Escócia

A Escócia é a terceira adversária do Brasil na Copa do Mundo 2026. De volta ao Mundial após 28 anos, os escoceces vão para a sua nona participação e tentarão avançar para além da fase de grupos pela primeira vez.



Depois de bater na trave por uma participação na Copa do Mundo de 2022, a Escócia foi dominante nas Elimiatórias Europeias mais recente e terminou com a vaga garantida ao liderar um grupo que tinha Dinamarca, Grécia e Bielorússia.



O ponto negativo recente foi a campanha na Eurocopa de 2024 e com apenas 1 ponto no último lugar de um grupo que teve Alemanha, Suiça e Hungria.



No ciclo 2023-2026, a Escócia disputou 35 partidas, com 14 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Neste ano, a seleção perdeu por 1 a 0 em jogos contra Japão e Costa do Marfim. Antes da Copa do Mundo, os escoceses ainda enfrentam Curaçao e Bolívia em amistosos.

Treinador da Escócia

O técnico da seleção escocesa é Steve Clarke, que está no cargo desde 2019. Ídolo do Chelsea como jogador, o comandante de 62 anos já foi auxiliar técnico de Chelsea, Liverpool, Aston Villa e West Ham, além de treinador de West Bromwich e Reading, na Inglaterra, além do Kilmarnock, da Escócia. Pela seleção, Clarke soma 33 vitórias em 76 jogos.

Principais destaques

Andy Robertson (lateral do Liverpool)

Kieran Tierney (lateral do Celtic)

Scott McTominay (meia do Napoli)

Billy Gilmour (meia do Napoli)

John McGinn (meia do Aston Villa)

Ryan Christie (meia do Bournemouth)

Che Adams (atacante do Torino)

Histórico de Brasil x Escócia

Brasil e Escócia são velhos conhecidos e já se enfrentaram 10 vezes em toda a história, sendo três em fase de grupos de Copa do Mundo (1974, 1982 e 1998). O Brasil nunca perdeu, com 8 vitórias e 2 empates ao todo. O último confronto foi um amistoso em 2011, um 2 a 0, com dois gols de Neymar.

Cenários para o mata-mata

Conforme o sorteio da FIFA, os times classificados nas duas primeiras posições do Grupo C enfrentarão os dois melhores colocados do Grupo F. Ou seja, se o Brasil ficar como primeiro ou segundo colocado terá na fase 32-avos o primeiro ou segundo colocado entre Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.



No novo formato da Copa do Mundo, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos também avançam para a fase 32-avos. Nesse caso, se o Brasil avançar na terceira posição, terá como adversário um líder de grupos pré-determinados, mas a definição do adversário vai depender da campanha de todas as seleções em pontos, saldo de gols, gols pró, fair Play (menos cartões) e Ranking da FIFA (como último recurso).