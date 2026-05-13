Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre o novo formato com 48 seleções

Copa do Mundo de 2026 - Foto: Adidas

O mundo inteiro está se preparando para a chamada "maior Copa de todos os tempos" - e ela tem todos os motivos para ser nomeada assim. A Copa do Mundo de 2026 reunirá, pela primeira vez, 48 seleções divididas em 104 partidas disputadas simultaneamente em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

A Copa do Mundo acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e marcará uma transformação estrutural profunda no torneio organizado pela FIFA.



Além do aumento no número de participantes, a competição ganhará uma fase extra de mata-mata, terá duração maior e contará com o calendário mais extenso já utilizado em mundiais.

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Copa 2026 | Foto: FIFA

O foco das mudanças é claro - ampliar a representatividade global do futebol. Com mais vagas, mais países terão espaço no torneio, principalmente seleções africanas, asiáticas, caribenhas e da Concacaf.

Assim, a Copa do Mundo de 2026 conta com alguma seleções estreantes, como Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão, todas disputando a Copa pela primeira vez na história.

O que mudou na Copa do Mundo 2026?

A principal mudança está no salto de 32 para 48 seleções. Desde a Copa do Mundo na França, em 1998, o Mundial era disputado por 32 equipes divididas em oito grupos. Agora, serão 12 grupos com quatro seleções cada.

Com isso, o número de jogos aumenta drasticamente, subindo para 104 partidas, contra 64 disputadas no Catar entre 1998 e 2022. Além disso, a duração do torneio também cresce, já que a Copa terá 39 dias de competição, dez a mais que no Catar, tornando-se a mais longa da era moderna.



A FIFA chegou a estudar um modelo com 16 grupos de três equipes, mas abandonou a ideia após críticas sobre possíveis combinações de resultados e risco de partidas sem competitividade. O formato final, então, manteve grupos com quatro seleções, considerados mais equilibrados esportivamente.

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México | Foto: Reprodução I Instagram

Outra novidade histórica é a organização tripla, já que nunca antes uma Copa havia sido disputada em três países diferentes ao mesmo tempo, e a 2026 será espalhada por 16 cidades-sede da América do Norte e Central.



Até hoje, a única experiência parecida havia sido em 2002, quando Japão e Coreia do Sul sediaram juntos o torneio.

Isso, faz, claro, com que o deslocamento também seja maior que nunca. Entre Vancouver, no Canadá, e Miami, nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 4.500 quilômetros, exigindo voos longos e trazendo ainda mais desgaste físico para os jogadores.

Mapa de cidades-sede da Copa 2026 | Foto: FIFA

A última mudança é a implementação de pausas obrigatórias para hidratação em todos os jogos, aplicada pela primeira vez na Copa de 2026 por causa das preocupações com calor extremo em algumas sedes. As partidas serão interrompidas aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 22 do segundo.

Como funciona o novo formato com 48 seleções e 12 grupos?

As 48 seleções foram distribuídas em 12 grupos identificados de A até L. Cada equipe disputará três partidas na fase inicial, enfrentando todos os adversários de sua chave uma vez.



Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. Na prática, isso significa que 32 seleções disputarão a fase eliminatória, o dobro das Copas anteriores.



Os critérios de desempate seguem o padrão tradicional da FIFA, com saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e, em último caso, sorteio.

O sistema disciplinar pode ganhar importância enorme no novo formato, especialmente na disputa entre terceiros colocados, já que cartões amarelos e vermelhos entram na contagem do fair play e podem chegar a decidir classificações.

Todos os grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca

Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Noruega e Iraque

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

Quais são as fases da Copa do Mundo 2026?

A Copa começará com a fase de grupos, disputada entre 11 e 27 de junho. Depois disso, o torneio entra em sua principal novidade estrutural - os 16 avos de final, que acontecem pela primeira vez no Mundial de 2026.

Essa nova fase eliminatória será disputada entre 28 de junho e 3 de julho e contará com 32 seleções. Antes, o mata-mata começava diretamente nas oitavas de final. Agora, terá uma rodada extra.

Na fase de 16-avos de final, ou "Round of 32", os 32 melhores times, sendo os primeiros e segundos lugares dos doze grupos mais os oito melhores terceiros colocados, deixando apenas quatro terceiros colocados de fora, se enfrentam em cruzamentos pré-definidos para definir os classificados às oitavas.

Entenda a fase dos 16 avos

Os confrontos da primeira etapa do mata-mata, no entanto, já estão "encaminhados". No sorteio da Copa, as vagas receberam possíveis "opções" de preenchimento de acordo com os classificados, fazendo com que alguns duelos já estejam pré-definidos.

Na lógica, os oito melhores terceiros encaram os vencedores dos Grupos A, B, D, E, G, I, K e L - sendo que estes grupos foram selecionados por sorteio. Por isso, as combinações da segunda fase variam de acordo com o grupo de origem desses classificados em terceiro.

Assim, a maioria dos primeiros colocados encaram terceiros, menos os dos grupos C, F, H e J, que encaram segundos colocados também pré-definidos. Enquanto o primeiro do C encara o segundo do F, o primeiro F encara o segundo C, o primeiro H encara o segundo J e vice-versa, fazendo duas "cruzadas" diretas entre os quatro grupos.

O grupo C é, inclusive, o do Brasil, que não pode enfrentar um terceiro colocado ainda que seja líder do grupo. Assim, a Canarinha deve enfrentar Holanda ou Japão, duas seleções mais fortes do grupo F e maiores concorrentes ao segundo lugar.

Com tudo isso, existem 495 combinações possíveis para esses duelos, conjuntura criada com o objetivo de evitar que um líder de grupo enfrente um adversário da mesma chave entre a fase de 16 avos e a semifinal.

As oitavas serão disputadas entre 4 e 7 de julho, as quartas acontecem entre 9 e 12 de julho, e as semifinais serão nos dias 14 e 15. A disputa do terceiro lugar acontecerá em 18 de julho, e a grande final, em 19 de julho.

Isso significa que o campeão precisará disputar oito partidas para levantar a taça, uma a mais do que nas Copas anteriores.

Quando começa e quando termina a Copa do Mundo 2026?

A abertura da Copa será em 11 de junho de 2026, no lendário Estadio Azteca, com o duelo entre México e África do Sul. Curiosamente, as duas seleções também fizeram o jogo inaugural da Copa de 2010.

Estádio Azteca, na Cidade do México | Foto: FIFA

O Azteca se tornará o primeiro estádio da história a receber partidas em três Copas do Mundo masculinas diferentes. Foi lá, inclusive, que Pelé brilhou em 1970 e que Diego Maradona eternizou a "Mão de Deus" em 1986.

A final acontecerá em 19 de julho de 2026.

Onde será a final da Copa do Mundo 2026?

A decisão do Mundial será disputada no MetLife Stadium, oficialmente chamado pela FIFA de "New York/New Jersey Stadium". O estádio fica em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York, e possui capacidade para 82.500 torcedores.

MetLife Stadium | Foto: FIFA

Inaugurada em 2010, a arena é casa de dois gigantes da NFL, os New York Giants e os New York Jets. O local também já recebeu a final da Copa América Centenário, grandes shows de Taylor Swift, Beyoncé e Ed Sheeran, Super Bowls e outros megaeventos esportivos.

Ao todo, o estádio receberá cinco jogos da fase de grupos, um confronto dos 16 avos, uma oitava de final e, claro, a grande final da Copa do Mundo.