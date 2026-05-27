COPA DO MUNDO
Linha do tempo da Copa do Mundo: relembre todas as edições e finais desde 1930
Finais, campeões, placares, artilheiros e curiosidades de cada Mundial de 1930 a 2022
Em pouco tempo, o mundo conhecerá a história de mais uma edição e mais uma final da Copa do Mundo. No entanto, até aqui, 22 histórias já foram contadas, e ficaram eternizadas na memória dos torcedores.
Algumas Copas e decisões ficaram eternizadas pela genialidade de craques como Pelé, Maradona, Zidane e Messi. Outras sobreviveram na memória coletiva por tragédias nacionais, gols polêmicos, reviravoltas improváveis ou contextos políticos que extrapolaram as quatro linhas.
De Montevidéu em 1930 ao Catar em 2022, cada final deixou uma marca própria no esporte e, enquanto 2026 se aproxima, o A TARDE relembrou cada uma dessas histórias.
Linha do tempo da história das Copas
1930: o nascimento da Copa do Mundo
- Campeão: Uruguai
- Final: Uruguai x Argentina
- Resultado: 4 a 2
- Local: Montevidéu
- Artilheiro: Guillermo Stábile - 8 gols
A primeira Copa da história teve clima de improviso, rivalidade sul-americana e enorme desconfiança europeia. Muitas seleções do continente europeu sequer quiseram atravessar o Atlântico para disputar o torneio.
Na final, o Uruguai venceu a Argentina diante de um Centenário lotado e conquistou o primeiro Mundial da história.
A decisão ficou eternizada por uma situação inusitada - a partida foi disputada com duas bolas diferentes, uma argentina no primeiro tempo e outra uruguaia na etapa final.
Mesmo vice-campeã, a Argentina teve o artilheiro do torneio. Guillermo Stábile marcou oito gols e entrou para a história como o primeiro goleador máximo de uma Copa do Mundo.
1934: a Itália de Mussolini conquista o mundo
- Campeão: Itália
- Final: Itália x Tchecoslováquia
- Resultado: 2 a 1 (prorrogação)
- Local: Itália
- Artilheiro: Oldřich Nejedlý - 5 gols
A Itália conquistou seu primeiro título mundial jogando em casa, em uma Copa fortemente utilizada como propaganda política pelo regime fascista de Benito Mussolini.
O gol do título saiu logo no início da prorrogação da final contra a Tchecoslováquia. Mesmo derrotados na decisão, os tchecos tiveram o artilheiro do Mundial, Oldřich Nejedlý, autor de cinco gols.
1938: o bicampeonato italiano às vésperas da guerra
- Campeão: Itália
- Final: Itália x Hungria
- Resultado: 4 a 2
- Local: França
- Artilheiro: Leônidas da Silva - 7 gols
A Itália se tornou a primeira seleção bicampeã da história em um Mundial cercado pela tensão pré-Segunda Guerra Mundial.
Segundo relatos históricos, Mussolini teria inclusive ameaçado os jogadores italianos a frase "Vencer ou morrer". Eles de fato venceram, então nunca será possível saber a verdade por trás da ameaça.
Mesmo sem chegar à final, o Brasil viu Leônidas da Silva explodir internacionalmente. O 'Diamante Negro" terminou a Copa com sete gols e virou um dos primeiros grandes ídolos globais do futebol.
1950: o Maracanazo
- Campeão: Uruguai
- Final: Uruguai x Brasil
- Resultado: 2 a 1
- Local: Maracanã
- Artilheiro: Ademir de Menezes - 9 gols
A maior tragédia da história do futebol brasileiro aconteceu diante de 173.850 pessoas no Maracanã, o maior público já registrado em uma Copa do Mundo.
O Brasil precisava apenas do empate, mas viu o Uruguai virar a partida e silenciar o estádio. Mesmo com o trauma nacional, o atacante Ademir de Menezes terminou como artilheiro do torneio com nove gols.
1954: a Batalha de Berna
- Campeão: Alemanha Ocidental
- Final: Alemanha Ocidental x Hungria
- Resultado: 3 a 2
- Local: Suíça
- Artilheiro: Sándor Kocsis - 11 gols
A Hungria de Puskás era considerada praticamente invencível, mas a Alemanha Ocidental virou a final e protagonizou uma das maiores zebras da história do futebol. O triunfo ficou conhecido como "Milagre de Berna", alinhado ao forte contexto geopolítico da Copa.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava dividida em Alemanha Ocidental (capitalista) e Alemanha Oriental (socialista), levando a Ocidental à final do Mundial.
Mesmo derrotada, a Hungria teve o artilheiro do torneio. Sándor Kocsis marcou impressionantes 11 gols.
1958: Pelé surge para o mundo
- Campeão: Brasil
- Final: Brasil x Suécia
- Resultado: 5 a 2
- Local: Suécia
- Artilheiro: Just Fontaine - 13 gols
O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e a final marcou o nascimento do mito Pelé, então com apenas 17 anos. No entanto, o recorde individual do torneio pertence ao francês Just Fontaine, autor de inacreditáveis 13 gols em apenas seis partidas, marca jamais superada.
1962: a Copa de Garrincha
- Campeão: Brasil
- Final: Brasil x Tchecoslováquia
- Resultado: 3 a 1
- Local: Chile
- Artilheiros: Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov e Dražan Jerković - 4 gols
Sem Pelé, lesionado ainda no início do torneio, Garrincha carregou o Brasil rumo ao bicampeonato e, na final, atuou com febre alta, estimada em 38 graus. A artilharia foi a mais pulverizada da história das Copas - seis jogadores terminaram empatados com apenas quatro gols.
1966: o gol fantasma inglês
- Campeão: Inglaterra
- Final: Inglaterra x Alemanha Ocidental
- Resultado: 4 a 2 (prorrogação)
- Local: Inglaterra
- Artilheiro: Eusébio - 9 gols
A Inglaterra conquistou sua única Copa do Mundo em uma decisão eternizada pelo famoso "gol fantasma". Na prorrogação, Geoff Hurst acertou o travessão, a bola quicou perto da linha e o árbitro validou o gol, mas até hoje existe debate sobre se ela realmente entrou.
Enquanto isso, Eusébio encantava o planeta com nove gols e uma campanha histórica de Portugal.
1970: o auge do futebol brasileiro
- Campeão: Brasil
- Final: Brasil x Itália
- Resultado: 4 a 1
- Local: México
- Artilheiro: Gerd Müller - 10 gols
O Brasil de 1970 virou referência eterna de futebol bonito. Pelé, Jairzinho, Gérson, Tostão e Rivellino comandaram uma das seleções mais celebradas da história, e a final ficou marcada pelo golaço coletivo concluído por Carlos Alberto Torres.
Mesmo diante do brilho brasileiro, o alemão Gerd Müller terminou como artilheiro com 10 gols.
1974: Alemanha vence a Holanda de Cruyff
- Campeão: Alemanha Ocidental
- Final: Alemanha Ocidental x Holanda
- Resultado: 2 a 1
- Local: Alemanha
- Artilheiro: Grzegorz Lato - 7 gols
A Alemanha venceu em casa a revolucionária Holanda de Johan Cruyff, considerada favorita com seu "Futebol Total". Já na artilharia, a Polônia surpreendeu o mundo, e Grzegorz Lato terminou como artilheiro da competição com sete gols.
1978: o primeiro título argentino
- Campeão: Argentina
- Final: Argentina x Holanda
- Resultado: 3 a 1 (prorrogação)
- Local: Argentina
- Artilheiro: Mario Kempes - 6 gols
Mario Kempes virou herói nacional ao liderar a Argentina rumo ao primeiro título mundial, sendo artilheiro com seis gols. A Copa aconteceu em meio à ditadura militar argentina e segue cercada por debates políticos até hoje.
1982: Paolo Rossi e a Itália improvável
- Campeão: Itália
- Final: Itália x Alemanha Ocidental
- Resultado: 3 a 1
- Local: Espanha
- Artilheiro: Paolo Rossi - 6 gols
A Itália chegou desacreditada, eliminou o Brasil de Telê Santana e terminou campeã do mundo, enquanto o italiano Paolo Rossi saiu de criticado para herói nacional, encerrando a Copa como artilheiro com seis gols.
Ainda assim, o Brasil esteve presente na grande decisão, já que a final foi apitada pelo brasileiro Arnaldo Cezar Coelho.
1986: Maradona domina o futebol
- Campeão: Argentina
- Final: Argentina x Alemanha Ocidental
- Resultado: 3 a 2
- Local: México
- Artilheiro: Gary Lineker - 6 gols
Mesmo sem marcar na final, Diego Maradona dominou completamente o torneio e transformou 1986 em "sua Copa", em que Gary Lineker, da Inglaterra, terminou como artilheiro com seis gols.
1990: a revanche alemã
- Campeão: Alemanha Ocidental
- Final: Alemanha Ocidental x Argentina
- Resultado: 1 a 0
- Local: Itália
- Artilheiro: Salvatore Schillaci - 6 gols
Quatro anos após perder para Maradona, a Alemanha Ocidental deu o troco e conquistou o tricampeonato. Salvatore Schillaci, atacante improvável da Itália, virou sensação mundial e terminou como artilheiro com seis gols.
1994: o tetra nos pênaltis
- Campeão: Brasil
- Final: Brasil x Itália
- Resultado: 0 a 0 (3 a 2 nos pênaltis)
- Local: Estados Unidos
- Artilheiros: Oleg Salenko e Hristo Stoichkov - 6 gols
A primeira final decidida nos pênaltis terminou com o tetra brasileiro, e o chute para fora de Roberto Baggio virou uma das imagens mais icônicas da história das Copas. A artilharia ficou dividida entre o russo Oleg Salenko e o búlgaro Hristo Stoichkov, com seis gols para cada.
1998: a convulsão de Ronaldo
- Campeão: França
- Final: França x Brasil
- Resultado: 3 a 0
- Local: França
- Artilheiro: Davor Šuker - 6 gols
A França conquistou seu primeiro Mundial em uma final cercada pelo mistério envolvendo Ronaldo Nazário, o Fenômeno, que sofreu uma convulsão horas antes da decisão. A surpreendente Croácia teve Davor Šuker como artilheiro do torneio com seis gols.
2002: o penta e a redenção de Fenômeno
- Campeão: Brasil
- Final: Brasil x Alemanha
- Resultado: 2 a 0
- Local: Japão / Coreia do Sul
- Artilheiro: Ronaldo Nazário - 8 gols
Primeira Copa com dois países-sede, o Mundial de 2002 terminou com o Brasil conquistando o penta e Ronaldo dando a volta por cima após graves lesões no joelho e marcando oito gols.
2006: a cabeçada de Zidane
- Campeão: Itália
- Final: Itália x França
- Resultado: 1 a 1 (5 a 3 nos pênaltis)
- Local: Alemanha
- Artilheiro: Miroslav Klose - 5 gols
A despedida de Zidane terminou com a cabeçada histórica em Materazzi. Enquanto isso, Miroslav Klose iniciava sua caminhada rumo ao posto de maior artilheiro da história das Copas, marcando mais cinco gols.
2010 - a Espanha e a Jabulani
- Campeão: Espanha
- Final: Espanha x Holanda
- Resultado: 1 a 0 (prorrogação)
- Local: África do Sul
- Artilheiro: Thomas Müller - 5 gols
A Espanha conquistou sua primeira Copa com o auge do tiki-taka, e o torneio também ficou marcado pela bola Jabulani, extremamente criticada pela imprevisibilidade nos chutes. O alemão Thomas Müller foi o artilheiro, com cinco gols.
2014: Alemanha cala o Maracanã
- Campeão: Alemanha
- Final: Alemanha x Argentina
- Resultado: 1 a 0
- Local: Brasil
- Artilheiro: James Rodríguez - 6 gols
Após aplicar o histórico 7 a 1 no Brasil, a Alemanha derrotou a Argentina com gol de Mario Götze, que saiu do banco. Além disso, o colombiano James Rodríguez encantou o mundo e terminou como artilheiro com seis gols.
2018: França volta ao topo
- Campeão: França
- Final: França x Croácia
- Resultado: 4 a 2
- Local: Rússia
- Artilheiro: Harry Kane - 6 gols
A França conquistou o bicampeonato liderada por uma geração extremamente talentosa, e Didier Deschamps entrou para a história ao vencer a Copa como jogador e técnico. Na artilharia, o líder foi o inglês Harry Kane, com seis gols no total.
2022: a Copa de Messi
- Campeão: Argentina
- Final: Argentina x França
- Resultado: 3 a 3 (4 a 2 nos pênaltis)
- Local: Catar
- Artilheiro: Kylian Mbappé - 8 gols
Muitos consideram a final entre Argentina e França a maior da história das Copas. Artilheiro com oito gols, o francês Mbappé marcou um hat-trick histórico, mas não conseguiu impedir o título argentino, enquanto do outro lado, Lionel Messi finalmente conquistou sua Copa do Mundo e, para muitos, "zerou" o futebol mundial.