Linha do tempo da Copa do Mundo: relembre todas as edições e finais desde 1930

Em pouco tempo, o mundo conhecerá a história de mais uma edição e mais uma final da Copa do Mundo. No entanto, até aqui, 22 histórias já foram contadas, e ficaram eternizadas na memória dos torcedores.



Algumas Copas e decisões ficaram eternizadas pela genialidade de craques como Pelé, Maradona, Zidane e Messi. Outras sobreviveram na memória coletiva por tragédias nacionais, gols polêmicos, reviravoltas improváveis ou contextos políticos que extrapolaram as quatro linhas.



De Montevidéu em 1930 ao Catar em 2022, cada final deixou uma marca própria no esporte e, enquanto 2026 se aproxima, o A TARDE relembrou cada uma dessas histórias.

Linha do tempo da história das Copas

1930: o nascimento da Copa do Mundo

Campeão: Uruguai

Final: Uruguai x Argentina

Resultado: 4 a 2

Local: Montevidéu

Artilheiro: Guillermo Stábile - 8 gols

A primeira Copa da história teve clima de improviso, rivalidade sul-americana e enorme desconfiança europeia. Muitas seleções do continente europeu sequer quiseram atravessar o Atlântico para disputar o torneio.



Na final, o Uruguai venceu a Argentina diante de um Centenário lotado e conquistou o primeiro Mundial da história.

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Final da Copa do Mundo de 1930 - Foto: (Divulgação FIFA)

A decisão ficou eternizada por uma situação inusitada - a partida foi disputada com duas bolas diferentes, uma argentina no primeiro tempo e outra uruguaia na etapa final.



Mesmo vice-campeã, a Argentina teve o artilheiro do torneio. Guillermo Stábile marcou oito gols e entrou para a história como o primeiro goleador máximo de uma Copa do Mundo.

1934: a Itália de Mussolini conquista o mundo

Campeão: Itália

Final: Itália x Tchecoslováquia

Resultado: 2 a 1 (prorrogação)

Local: Itália

Artilheiro: Oldřich Nejedlý - 5 gols

A Itália conquistou seu primeiro título mundial jogando em casa, em uma Copa fortemente utilizada como propaganda política pelo regime fascista de Benito Mussolini.



O gol do título saiu logo no início da prorrogação da final contra a Tchecoslováquia. Mesmo derrotados na decisão, os tchecos tiveram o artilheiro do Mundial, Oldřich Nejedlý, autor de cinco gols.

Final da Copa do Mundo de 1934 - Foto: (Divulgação FIFA)

1938: o bicampeonato italiano às vésperas da guerra

Campeão: Itália

Final: Itália x Hungria

Resultado: 4 a 2

Local: França

Artilheiro: Leônidas da Silva - 7 gols

A Itália se tornou a primeira seleção bicampeã da história em um Mundial cercado pela tensão pré-Segunda Guerra Mundial.



Segundo relatos históricos, Mussolini teria inclusive ameaçado os jogadores italianos a frase "Vencer ou morrer". Eles de fato venceram, então nunca será possível saber a verdade por trás da ameaça.



Mesmo sem chegar à final, o Brasil viu Leônidas da Silva explodir internacionalmente. O 'Diamante Negro" terminou a Copa com sete gols e virou um dos primeiros grandes ídolos globais do futebol.

Final da Copa do Mundo de 1938 - Foto: AFP

1950: o Maracanazo

Campeão: Uruguai

Final: Uruguai x Brasil

Resultado: 2 a 1

Local: Maracanã

Artilheiro: Ademir de Menezes - 9 gols

A maior tragédia da história do futebol brasileiro aconteceu diante de 173.850 pessoas no Maracanã, o maior público já registrado em uma Copa do Mundo.



O Brasil precisava apenas do empate, mas viu o Uruguai virar a partida e silenciar o estádio. Mesmo com o trauma nacional, o atacante Ademir de Menezes terminou como artilheiro do torneio com nove gols.

Final da Copa do Mundo de 1950 - Foto: AFP

1954: a Batalha de Berna

Campeão: Alemanha Ocidental

Final: Alemanha Ocidental x Hungria

Resultado: 3 a 2

Local: Suíça

Artilheiro: Sándor Kocsis - 11 gols

A Hungria de Puskás era considerada praticamente invencível, mas a Alemanha Ocidental virou a final e protagonizou uma das maiores zebras da história do futebol. O triunfo ficou conhecido como "Milagre de Berna", alinhado ao forte contexto geopolítico da Copa.



Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava dividida em Alemanha Ocidental (capitalista) e Alemanha Oriental (socialista), levando a Ocidental à final do Mundial.



Mesmo derrotada, a Hungria teve o artilheiro do torneio. Sándor Kocsis marcou impressionantes 11 gols.

Final da Copa do Mundo de 1954 - Foto: (Divulgação FIFA)

1958: Pelé surge para o mundo

Campeão: Brasil

Final: Brasil x Suécia

Resultado: 5 a 2

Local: Suécia

Artilheiro: Just Fontaine - 13 gols

O Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo e a final marcou o nascimento do mito Pelé, então com apenas 17 anos. No entanto, o recorde individual do torneio pertence ao francês Just Fontaine, autor de inacreditáveis 13 gols em apenas seis partidas, marca jamais superada.

Final da Copa do Mundo de 1958 - Foto: (Divulgação FIFA)

1962: a Copa de Garrincha

Campeão: Brasil

Final: Brasil x Tchecoslováquia

Resultado: 3 a 1

Local: Chile

Artilheiros: Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov e Dražan Jerković - 4 gols

Sem Pelé, lesionado ainda no início do torneio, Garrincha carregou o Brasil rumo ao bicampeonato e, na final, atuou com febre alta, estimada em 38 graus. A artilharia foi a mais pulverizada da história das Copas - seis jogadores terminaram empatados com apenas quatro gols.

Final da Copa do Mundo de 1962 - Foto: (Divulgação FIFA)

1966: o gol fantasma inglês

Campeão: Inglaterra

Final: Inglaterra x Alemanha Ocidental

Resultado: 4 a 2 (prorrogação)

Local: Inglaterra

Artilheiro: Eusébio - 9 gols

A Inglaterra conquistou sua única Copa do Mundo em uma decisão eternizada pelo famoso "gol fantasma". Na prorrogação, Geoff Hurst acertou o travessão, a bola quicou perto da linha e o árbitro validou o gol, mas até hoje existe debate sobre se ela realmente entrou.



Enquanto isso, Eusébio encantava o planeta com nove gols e uma campanha histórica de Portugal.

Final da Copa do Mundo de 1966 - Foto: (Divulgação FIFA)

1970: o auge do futebol brasileiro

Campeão: Brasil

Final: Brasil x Itália

Resultado: 4 a 1

Local: México

Artilheiro: Gerd Müller - 10 gols

O Brasil de 1970 virou referência eterna de futebol bonito. Pelé, Jairzinho, Gérson, Tostão e Rivellino comandaram uma das seleções mais celebradas da história, e a final ficou marcada pelo golaço coletivo concluído por Carlos Alberto Torres.



Mesmo diante do brilho brasileiro, o alemão Gerd Müller terminou como artilheiro com 10 gols.

Final da Copa do Mundo de 1970 - Foto: (Divulgação FIFA)

1974: Alemanha vence a Holanda de Cruyff

Campeão: Alemanha Ocidental

Final: Alemanha Ocidental x Holanda

Resultado: 2 a 1

Local: Alemanha

Artilheiro: Grzegorz Lato - 7 gols

A Alemanha venceu em casa a revolucionária Holanda de Johan Cruyff, considerada favorita com seu "Futebol Total". Já na artilharia, a Polônia surpreendeu o mundo, e Grzegorz Lato terminou como artilheiro da competição com sete gols.

Final da Copa do Mundo de 1974 - Foto: (Divulgação FIFA)

1978: o primeiro título argentino

Campeão: Argentina

Final: Argentina x Holanda

Resultado: 3 a 1 (prorrogação)

Local: Argentina

Artilheiro: Mario Kempes - 6 gols

Mario Kempes virou herói nacional ao liderar a Argentina rumo ao primeiro título mundial, sendo artilheiro com seis gols. A Copa aconteceu em meio à ditadura militar argentina e segue cercada por debates políticos até hoje.

Final da Copa do Mundo de 1978 - Foto: (Divulgação FIFA)

1982: Paolo Rossi e a Itália improvável

Campeão: Itália

Final: Itália x Alemanha Ocidental

Resultado: 3 a 1

Local: Espanha

Artilheiro: Paolo Rossi - 6 gols

A Itália chegou desacreditada, eliminou o Brasil de Telê Santana e terminou campeã do mundo, enquanto o italiano Paolo Rossi saiu de criticado para herói nacional, encerrando a Copa como artilheiro com seis gols.



Ainda assim, o Brasil esteve presente na grande decisão, já que a final foi apitada pelo brasileiro Arnaldo Cezar Coelho.

Final da Copa do Mundo de 1982 - Foto: (Divulgação FIFA)

1986: Maradona domina o futebol

Campeão: Argentina

Final: Argentina x Alemanha Ocidental

Resultado: 3 a 2

Local: México

Artilheiro: Gary Lineker - 6 gols

Mesmo sem marcar na final, Diego Maradona dominou completamente o torneio e transformou 1986 em "sua Copa", em que Gary Lineker, da Inglaterra, terminou como artilheiro com seis gols.

Final da Copa do Mundo de 1986 - Foto: (Divulgação FIFA)

1990: a revanche alemã

Campeão: Alemanha Ocidental

Final: Alemanha Ocidental x Argentina

Resultado: 1 a 0

Local: Itália

Artilheiro: Salvatore Schillaci - 6 gols

Quatro anos após perder para Maradona, a Alemanha Ocidental deu o troco e conquistou o tricampeonato. Salvatore Schillaci, atacante improvável da Itália, virou sensação mundial e terminou como artilheiro com seis gols.

Final da Copa do Mundo de 1990 - Foto: (Divulgação FIFA)

1994: o tetra nos pênaltis

Campeão: Brasil

Final: Brasil x Itália

Resultado: 0 a 0 (3 a 2 nos pênaltis)

Local: Estados Unidos

Artilheiros: Oleg Salenko e Hristo Stoichkov - 6 gols

A primeira final decidida nos pênaltis terminou com o tetra brasileiro, e o chute para fora de Roberto Baggio virou uma das imagens mais icônicas da história das Copas. A artilharia ficou dividida entre o russo Oleg Salenko e o búlgaro Hristo Stoichkov, com seis gols para cada.

Final da Copa do Mundo de 1994 - Foto: (Divulgação FIFA)

1998: a convulsão de Ronaldo

Campeão: França

Final: França x Brasil

Resultado: 3 a 0

Local: França

Artilheiro: Davor Šuker - 6 gols

A França conquistou seu primeiro Mundial em uma final cercada pelo mistério envolvendo Ronaldo Nazário, o Fenômeno, que sofreu uma convulsão horas antes da decisão. A surpreendente Croácia teve Davor Šuker como artilheiro do torneio com seis gols.

Final da Copa do Mundo de 1998 - Foto: (Divulgação FIFA)

2002: o penta e a redenção de Fenômeno

Campeão: Brasil

Final: Brasil x Alemanha

Resultado: 2 a 0

Local: Japão / Coreia do Sul

Artilheiro: Ronaldo Nazário - 8 gols

Primeira Copa com dois países-sede, o Mundial de 2002 terminou com o Brasil conquistando o penta e Ronaldo dando a volta por cima após graves lesões no joelho e marcando oito gols.

Final da Copa do Mundo de 2002 - Foto: (Divulgação FIFA)

2006: a cabeçada de Zidane

Campeão: Itália

Final: Itália x França

Resultado: 1 a 1 (5 a 3 nos pênaltis)

Local: Alemanha

Artilheiro: Miroslav Klose - 5 gols

A despedida de Zidane terminou com a cabeçada histórica em Materazzi. Enquanto isso, Miroslav Klose iniciava sua caminhada rumo ao posto de maior artilheiro da história das Copas, marcando mais cinco gols.

Final da Copa do Mundo de 2006 - Foto: (Divulgação FIFA)

2010 - a Espanha e a Jabulani

Campeão: Espanha

Final: Espanha x Holanda

Resultado: 1 a 0 (prorrogação)

Local: África do Sul

Artilheiro: Thomas Müller - 5 gols

A Espanha conquistou sua primeira Copa com o auge do tiki-taka, e o torneio também ficou marcado pela bola Jabulani, extremamente criticada pela imprevisibilidade nos chutes. O alemão Thomas Müller foi o artilheiro, com cinco gols.

Final da Copa do Mundo de 2010 - Foto: (Divulgação FIFA)

2014: Alemanha cala o Maracanã

Campeão: Alemanha

Final: Alemanha x Argentina

Resultado: 1 a 0

Local: Brasil

Artilheiro: James Rodríguez - 6 gols

Após aplicar o histórico 7 a 1 no Brasil, a Alemanha derrotou a Argentina com gol de Mario Götze, que saiu do banco. Além disso, o colombiano James Rodríguez encantou o mundo e terminou como artilheiro com seis gols.

Final da Copa do Mundo de 2014 - Foto: (Divulgação FIFA)

2018: França volta ao topo

Campeão: França

Final: França x Croácia

Resultado: 4 a 2

Local: Rússia

Artilheiro: Harry Kane - 6 gols

A França conquistou o bicampeonato liderada por uma geração extremamente talentosa, e Didier Deschamps entrou para a história ao vencer a Copa como jogador e técnico. Na artilharia, o líder foi o inglês Harry Kane, com seis gols no total.

Final da Copa do Mundo de 2018 - Foto: (Divulgação FIFA)

2022: a Copa de Messi

Campeão: Argentina

Final: Argentina x França

Resultado: 3 a 3 (4 a 2 nos pênaltis)

Local: Catar

Artilheiro: Kylian Mbappé - 8 gols

Muitos consideram a final entre Argentina e França a maior da história das Copas. Artilheiro com oito gols, o francês Mbappé marcou um hat-trick histórico, mas não conseguiu impedir o título argentino, enquanto do outro lado, Lionel Messi finalmente conquistou sua Copa do Mundo e, para muitos, "zerou" o futebol mundial.