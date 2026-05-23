Onde será a Copa do Mundo 2026? Conheça os estádios e cidades-sede

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, dentro e fora de campo. Pela primeira vez, o torneio será disputado simultaneamente em três países, Estados Unidos, México e Canadá, reunindo 48 seleções e 104 partidas ao longo de pouco mais de um mês de competição.

Os jogos estarão espalhados por 16 cidades-sede e estádios que vão de templos históricos do futebol a arenas ultramodernas da NFL, com destaque para o MetLife Stadium, nos EUA, e para o Estadio Azteca, no México.

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Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 jogos em onze cidades, enquanto México e Canadá recebem 13 partidas cada, tendo o México três cidades e o Canadá duas.

A FIFA organizou o torneio em regiões (Leste, Central e Oeste), reduzindo deslocamentos e permitindo que seleções permaneçam em áreas específicas na primeira fase. Em vez de uma única identidade geográfica, como aconteceu no Catar em 2022, na Rússia em 2018 ou no Brasil em 2014, a Copa de 2026 atravessará fusos horários, culturas, climas e estilos urbanos completamente distintos.

Mapa de cidades-sede da Copa 2026 - Foto: FIFA

Os jogos acontecerão em metrópoles gigantescas, como Cidade do México, Nova York, Los Angeles e Toronto, mas também em cidades marcadas por forte tradição esportiva regional, como Kansas City, Monterrey e Seattle.

Além da dimensão territorial inédita, a competição também será marcada pela presença de alguns dos estádios mais modernos do planeta, muitos deles acostumados a receber Super Bowls, finais de NFL, partidas históricas da MLS, shows de artistas globais e grandes eventos internacionais.

Ao mesmo tempo, arenas carregadas de simbolismo histórico voltarão ao centro do futebol mundial. É o caso do lendário Estadio Azteca, palco de Pelé em 1970 e Maradona em 1986, que se tornará o primeiro estádio da história a sediar partidas em três Copas do Mundo masculinas diferentes.

Quais são as 16 cidades-sede da Copa 2026?

Estados Unidos - onze cidades

Atlanta - Mercedes-Benz Stadium

Localização: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Capacidade: 75.000

Inauguração:﻿ 2017

Atlanta - Foto: FIFA

O estádio de Atlanta é um dos projetos arquitetônicos mais impressionantes do esporte moderno. Com teto retrátil, estrutura futurista e um gigantesco telão em 360 graus, a arena inaugurada em 2017 receberá cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, um das oitavas e uma semifinal.



Fora da Copa, o Mercedes-Benz é casa do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United, um dos clubes mais populares da MLS, já tendo sido palco do Super Bowl LIII, do MLS All-Star, de partidas da seleção dos EUA e de jogos do Mundial de Clubes de 2025, incluindo PSG x Bayern.



Atlanta possui enorme importância logística nos EUA por conta do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, um dos mais movimentados do mundo.

Boston (Foxborough) - Gillette Stadium

Localização: Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Capacidade: 65.000

Inauguração: ﻿2002

Boston - Foto: FIFA

O estádio da região de Boston terá capacidade para 65 mil torcedores e receberá cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das quartas de final. Casa do New England Patriots e do New England Revolution, o estádio vem passando por reformas visando a Copa.



Com telão gigantesco de alta definição, novos espaços premium e conectividade ampliada, o local já recebeu a Copa do Mundo Feminina de 2003, a Copa América Centenário e inúmeros amistosos internacionais.

Dallas - AT&T Stadium

Localização: Arlington, Texas, Estados Unidos

Capacidade: 94.000

Inauguração: 2009

Dallas - Foto: FIFA

Com capacidade próxima de 94 mil pessoas, Dallas terá um dos maiores palcos da Copa do Mundo. O estádio dos Cowboys impressiona pelo tamanho monumental, pelas telas gigantes e pela estrutura pensada para megaeventos.



Na Copa, receberá cinco jogos da fase de grupos, dois da fase de 32 avos, um das oitavas e uma semifinal em pleno calor texano, dentro da estrutura climatizada do AT&T.

Houston - NRG Stadium

Localização: Houston, Texas, USA

Capacidade: 72.000

Inauguração:﻿ 2002

Houston - Foto: FIFA

Uma das cidades mais multiculturais dos EUA e com enorme ligação com comunidades latinas, Houston teve seu estádio inaugurado em 2002. Com teto retrátil, ele receberá cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e um das oitavas.



Além da Copa, já sediou MLS All-Star, Copa América Centenário e jogos das seleções dos EUA e México.

Kansas City - Arrowhead Stadium

Localização: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

Capacidade: 73.000

Inauguração: ﻿1972

Kansas City - Foto: FIFA

Conhecido oficialmente por atingir 142,2 decibéis em uma partida da NFL, o Arrowhead é considerado pelo Guinness o estádio mais barulhento do mundo. Casa do Kansas City Chiefs, receberá quatro jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e uma quartas de final.



Já Kansas City é considerada uma das capitais do futebol nos EUA graças ao Sporting KC e ao crescimento do futebol feminino com o KC Current.

Los Angeles - SoFi Stadium

Localização: Inglewood, Califórnia, Estados Unidos

Capacidade: 70.000

Inauguração:﻿ 2020

Los Angeles - Foto: FIFA

O estádio mais novo da Copa é também um dos mais tecnológicos do planeta. Inaugurado em 2020, o SoFi recebe Rams e Chargers, sediou o Super Bowl LVI e já foi palco de grandes shows globais.



Na Copa, receberá cinco jogos da fase de grupos, dois da fase de 32 avos e uma quartas de final. Além disso, fica relativamente próximo do Rose Bowl, palco da final da Copa de 1994 vencida pelo Brasil.

Miami - Hard Rock Stadium

Localização: Miami Gardens, Flórida, Estados Unidos

Capacidade: 65.000

Inauguração: ﻿1987

Miami - Foto: FIFA

Famosíssimo, o estádio é multiesportivo, já tendo sido palco de NFL, Grand Prix de Fórmula 1, tênis e Wrestlemania, além de grandes shows e partidas internacionais.



Na Copa, terá quatro jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, uma quartas e a disputa do terceiro lugar, já tendo sido palco de partidas importantes do Mundial de Clubes de 2025.

Nova York/Nova Jersey - MetLife Stadium

Localização: East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos

Capacidade: 82.500

Inauguração:﻿ 2010

MetLife Stadium - Foto: FIFA

Grande palco da final, principal estádio do torneio e centro de todas as atenções do mundo em 2026, a area na com capacidade para cerca de 82,5 mil torcedores receberá cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos, um das oitavas e, claro, a finalíssima.



Além disso, o estádio já foi palco da final da Copa América Centenário, do Mundial de Clubes de 2025, de inúmeros eventos da NFL e de shows gigantescos, sendo a casa do New York Giants e do New York Jets.



Apesar de ficar em Nova Jersey, o estádio faz parte da região metropolitana de Nova York, maior centro urbano dos EUA.

Filadélfia - Lincoln Financial Field

Localização: Filadéldia, Pensilvânia, Estados Unidos

Capacidade: 69.000

Inauguração:﻿ 2003

FIladélfia - Foto: FIFA

Inaugurado com Manchester United x Barcelona em 2003 e com capacidade para 69 mil torcedores, o estádio da Filadélfia já nasceu conectado ao futebol internacional, e receberá cinco jogos da fase de grupos e uma oitavas de final.



Além da Copa, já sediou a final da Copa Ouro, amistosos internacionais e partidas do Mundial de Clubes de 2025, incluindo jogos do Palmeiras.

São Francisco (Santa Clara) - Levi's Stadium

Localização: Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos

Capacidade: 71.000

Inauguração:﻿ 2014

São Francisco - Foto: FIFA

Localizado no Vale do Silício, o estádio reflete inovação e sustentabilidade, tendo toda a sua esrutura baseada no uso de tecnologia sustentável. Com capacidade para cerca de 68 mil torcedores, o Levi's receberá jogos de grupos e mata-mata da Copa, sendo cinco jogos da fase de grupos e um da fase de 32 avos.



No passado, já sediou Super Bowl 50, Wrestlemania, NHL e a Copa América Centenário.

Seattle - Lumen Field

Localização: Seattle, New York City, Estados Unidos

Capacidade: 69.000

Inauguração: ﻿2002

Seattle - Foto: FIFA

Com arquitetura em formato de ferradura e fama mundial pelo barulho das arquibancadas de 69 mil torcedores, Seattle promete uma das atmosferas mais intensas da Copa do Mundo.



O estádio receberá quatro jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos e uma oitavas, sendo também onde o Seattle Sounders conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf de 2022, tornando-se o primeiro clube dos EUA campeão da competição em seu novo formato.

México - três cidades

Cidade do México - Estadio Azteca

Localização: Tlalpan, Cidade do México, México

Capacidade: 83.000

Inauguração: 1966

Cidade do México - Foto: FIFA

Poucos estádios no mundo carregam tanto simbolismo quanto o Azteca. Inaugurado em 1966 e com capacidade para cerca de 83 mil pessoas, o estádio da Cidade do México será o primeiro da história a receber jogos de três Copas do Mundo diferentes.



Foi lá que Pelé conquistou seu tricampeonato mundial em 1970 e Maradona brilhou em 1986, o tornando palco clássico de momentos inesquecíveis do esporte.



O estádio receberá três jogos da fase de grupos, um duelo da fase de 32 avos e uma partida das oitavas de final. Além da Copa, o Azteca também é casa do Club América, recebe partidas da seleção mexicana e já foi utilizado por Cruz Azul, Pumas, Atlante, Necaxa e outros clubes.

O estádio também recebeu a final do Mundial Sub-17 de 2011 diante de quase 99 mil pessoas, recorde da competição.



A altitude da Cidade do México, superior a 2.200 metros, será um dos fatores esportivos mais importantes do Mundial. Historicamente, equipes não acostumadas à altitude sofrem fisicamente no local, prometendo narrativas interessantes.

Guadalajara - Estadio Akron

Localização: Zapopan, Jalisco, México

Capacidade: 48.000

Inauguração: ﻿2010

Estádio Guadalajara - Foto: FIFA

Construído em terreno elevado e com design esférico semelhante a um coliseu futurista, o estádio de Guadalajara é um dos mais visualmente marcantes do torneio. A arena foi inaugurada em 2010, possui capacidade aproximada de 48 mil pessoas e receberá quatro jogos da fase de grupos.



Casa do tradicional Chivas Guadalajara, um dos clubes mais populares do México, o estádio já viveu momentos históricos, como os títulos da Copa MX, a final da Liga dos Campeões da Concacaf em 2018 e partidas da Copa do Mundo Sub-17 de 2011, além de eventos dos Jogos Pan-Americanos.



A cidade de Guadalajara também é conhecida por sua forte identidade cultural mexicana, mariachi, tequila e tradição futebolística intensa.

Monterrey - Estadio BBVA

Localização: Guadalupe, Nuevo León, México

Capacidade: 53.500

Inauguração: ﻿2015

Monterrey - Foto: FIFA

Um dos estádios mais modernos das Américas, o "Gigante de Aço" Monterrey Stadium impressiona tanto pela estética quanto pela preocupação ambiental.



Inaugurado em 2015 e com capacidade para 53,5 mil pessoas, o estádio foi o primeiro das Américas a receber certificação prata LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ligada à sustentabilidade e eficiência energética.



O BBVA receberá três jogos da fase de grupos e um confronto da fase de 32 avos. Fora da Copa, é a casa do Monterrey, da Liga MX, e já recebeu o Concacaf W Championship de 2022, a final entre Estados Unidos e Canadá e shows de Coldplay e Justin Bieber.



Monterrey é uma das cidades economicamente mais fortes do México e possui clima quente e seco, bastante diferente da altitude e do ambiente urbano da capital mexicana.

Canadá - duas cidades

Toronto - BMO Field

Localização: Toronto, Ontario, Canadá

Capacidade: 45.000

Inauguração: ﻿2007

Estádio de Toronto - Foto: FIFA

Localizado em Toronto, na província de Ontario, o estádio canadense terá capacidade para aproximadamente 45 mil torcedores durante a Copa do Mundo e receberá cinco partidas da fase de grupos e um confronto da fase de 32 avos.



Inaugurado em 2007, o estádio nasceu praticamente junto com o crescimento moderno do futebol canadense. A arena foi construída originalmente para a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA daquele ano, vencida pela Argentina de Sergio Agüero, que terminou o torneio com Bola de Ouro e Chuteira de Ouro.



A arquitetura lembra fortemente os estádios ingleses. O teto em estilo Premier League e as arquibancadas muito próximas do gramado criam uma atmosfera mais “europeia” do que propriamente norte-americana, algo raro em arenas multiuso do continente.

O estádio também representa um marco esportivo para o Canadá, tendo sido o primeiro estádio específico para futebol do país e funcionando como casa do Toronto FC, primeiro clube canadense da MLS.



Foi lá, inclusive, a primeira final de MLS Cup disputada fora dos Estados Unidos. Além da Copa Sub-20 masculina de 2007, também recebeu a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA em 2014.



Quanto a Toronto, será uma das cidades mais cosmopolitas da Copa. Maior cidade canadense, possui enorme diversidade cultural, forte presença de imigrantes e infraestrutura gigantesca para turismo e eventos internacionais.

Vancouver - BC Place

Localização: Vancouver, British Colombia, Canadá

Capacidade: 54.000

Inauguração: ﻿1983

BC Place Vancouver - Foto: FIFA

Às margens da enseada de False Creek, em Vancouver, o BC Place é um dos cartões-postais arquitetônicos da costa oeste canadense. Inaugurado em 1983, o estádio chega à Copa do Mundo já com mais de quatro décadas de história, mas continua sendo uma arena moderna graças às reformas recentes.



A capacidade para o torneio será de aproximadamente 54 mil espectadores, que assistirão a cinco jogos da fase de grupos, um confronto da fase de 32 avos e uma partida das oitavas de final.



O estádio é casa de duas equipes, o Vancouver Whitecaps, da MLS e o BC Lions, da Canadian Football League, além de receber partidas da seleção canadense e diversos eventos internacionais.

Lá, a localização é um diferencial enorme. Vancouver é frequentemente apontada como uma das cidades com melhor qualidade de vida do mundo, cercada por montanhas, florestas e oceano.



O clima mais ameno e úmido da região também contrasta fortemente com cidades mais quentes da competição, como Dallas, Houston e Monterrey.

Quais estádios receberão jogos do Brasil?

Os estádios escolhidos para os jogos do Brasil fazem parte do grupo de arenas mais modernas e midiáticas da competição, incluindo cidades com enorme tradição em grandes eventos esportivos internacionais.



O Brasil jogará a fase de grupos da Copa do Mundo 2026 na costa leste dos Estados Unidos. Os estádios confirmados para os três jogos iniciais (Grupo C) são MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), Lincoln Financial Field (Filadélfia) e Hard Rock Stadium (Miami).

13 de Junho (Sábado): Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)

19 de Junho (Sexta-feira): Brasil x Haiti - Lincoln Financial Field (Filadélfia)

24 de Junho (Quarta-feira): Escócia x Brasil - Hard Rock Stadium (Miami)

Se avançar, o Brasil pode jogar fases eliminatórias no NRG Stadium (Houston), Gillette Stadium (Boston) ou novamente no MetLife Stadium ou Hard Rock Stadium.



Dependendo do avanço da equipe no mata-mata, o caminho brasileiro poderá incluir sedes históricas como Cidade do México, Dallas, Los Angeles, Miami, Atlanta e Nova York/Nova Jersey.

Qual será o estádio da final da Copa 2026?

A final da Copa do Mundo 2026 será no MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey) no dia 19 de julho de 2026 para mais de 82 mil torcedores. Vale ressaltar que, a partir das quartas de final, todos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, consolidando o país como o grande centro do torneio.

MetLife Stadium - Foto: FIFA

Será a primeira final de Copa do Mundo masculina disputada na região de Nova York desde 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato no Rose Bowl, em Los Angeles.

Em 2026, no entanto, o foco do futebol mundial estará em Nova Jersey, com Manhattan ao fundo e os olhos do planeta voltados para a maior Copa da história.