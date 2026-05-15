Quando começa a Copa do Mundo 2026? Calendário completo de jogos

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A famosa taça da Copa do Mundo - Foto: Jim Watson / AFP

Depois de quase 4 anos de espera, 2026 chegou com ansiedade para a Copa do Mundo, maior disputa de futebol do mundo. Em novo formato, o Mundial agora terá 48 seleções de todo o mundo e um calendário bastante extenso, com 104 partidas, 40 a mais que o padrão de 64 jogos nas edições entre 1998 e 2022.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em Estados Unidos, México e Canadá. As 48 seleções foram divididas em 12 grupos de quatro equipes (totalizando 72 jogos na fase de grupos).



Além disso, foi adicionada uma fase extra, a 'Fase 32-avos', onde avançam os dois melhores de cada grupo mais os 8 melhores terceiros colocados. Em seguida, o formato segue em mata-mata. Assim, para ser campeão, um selecionado precisará jogar 8 partidas.

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Qual é a data de início da Copa do Mundo 2026?

A abertura da Copa do Mundo será no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, na quinta-feira, 11 de junho.

Quando termina a Copa do Mundo 2026?

A final será na região de Nova York, em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, na véspera, dia 18 de julho.

Horários diversos

A Copa do Mundo de 2026 terá jogos em 16 horários diferentes e quem quiser assistir todos os jogos precisa se programar. Em horário de Brasília, as partidas acontecerão às 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h, 0h e 1h. Além disso, terão mais três horários (de Brasília) diferentes nos jogos do mata-mata: 15h, 17h30 e 22h30.

Os 12 grupos das Copa do Mundo de 2026

Grupo A - México, África do Sul, Coreia do Norte e República Tcheca

Grupo B - Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Grupo C - Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti

Grupo D - Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Grupo E - Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçau

Grupo F - Holanda, Japão, Suécia e Tunísia

Grupo G - Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia

Grupo H - Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde

Grupo I - França, Senegal, Noruega e Iraque

Grupo J - Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia

Grupo K - Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão

Grupo L - Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026?

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, um sábado, às 19h, no horário de Brasília. O adversário da estreia será o Marrocos, em partida que será realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Calendário completo da Copa do Mundo (jogos, dias, horários e locais)

1ª rodada

Quinta-feira, 11 de junho de 2026

Grupo A: México x África do SulCidade do México, no México – 16h em Brasília e 13h no horário local

México x África do SulCidade do México, no México – 16h em Brasília e 13h no horário local Grupo A: República da Coreia x República Tcheca Guadalajara, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local

Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Grupo B: Canadá x Bósnia e Herzegovina Toronto, no Canadá – 16h em Brasília e 15h no horário local

Grupo D: Estados Unidos x Paraguai Los Angeles, nos EUA – 22h em Brasília e 18h no horário local

Sábado, 13 de junho de 2026

Grupo B: Catar x Suíça Santa Clara, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Catar x Suíça Grupo C: Brasil x Marrocos Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local Grupo C: Haiti x EscóciaBoston, nos EUA – 22h em Brasília e 21h no horário local

Domingo, 14 de junho de 2026

Grupo D: Austrália x Turquia Vancouver, no Canadá – 1h em Brasília (madrugada) e 21h (de sábado) no horário local

Austrália x Turquia Grupo E: Alemanha x CuraçauHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local

Alemanha x CuraçauHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local Grupo E: Costa do Marfim x Equador Filadélfia, nos EUA – 20h em Brasília e 19h no horário local

Costa do Marfim x Equador Grupo F: Holanda x Japão Dallas, nos EUA – 17h em Brasília e 15h no horário local

Holanda x Japão Grupo F: Suécia x Tunísia Monterrey, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local

Segunda-feira, 15 de junho de 2026

Grupo H: Espanha x Cabo Verde Atlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local

Espanha x Cabo Verde Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai Miami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Arábia Saudita x Uruguai Grupo G: Bélgica x Egito Seattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Bélgica x Egito Grupo G: Irã x Nova Zelândia Los Angeles, nos EUA – 22h em Brasília e 18h no horário local

Terça-feira, 16 de junho de 2026

Grupo I: França x Senegal Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 16h em Brasília e 15h no horário local

França x Senegal Grupo I: Iraque x NoruegaBoston, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Iraque x NoruegaBoston, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local Grupo J: Argentina x Argélia Kansas City, nos EUA – 22h em Brasília e 20h no horário local

Quarta-feira, 17 de junho de 2026

Grupo J: Áustria x Jordânia Santa Clara, nos EUA – 1h (madrugada) em Brasília e 21h (do dia anterior) no horário local

Áustria x Jordânia Grupo K: Portugal x República Democrática do Congo Houston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local

Portugal x República Democrática do Congo Grupo L: Inglaterra x Croácia Dallas, nos EUA – 17h em Brasília e 15h no horário local

Inglaterra x Croácia Grupo L: Gana x Panamá Toronto, no Canadá – 20h em Brasília e 19h no horário local

Gana x Panamá Grupo K: Uzbequistão x Colômbia Cidade do México, no México – 21h em Brasília e 20h no horário local

2ª rodada

Quinta-feira, 18 de junho de 2026

Grupo A: República Tcheca x África do Sul Atlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local

República Tcheca x África do Sul Grupo B: Suíça x Bósnia e Herzegovina Los Angeles, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Suíça x Bósnia e Herzegovina Grupo B: Canadá x Catar Vancouver, no Canadá – 19h em Brasília e 15h no horário local

Canadá x Catar Grupo A: México x República da CoreiaGu adalajara, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local

Sexta-feira, 19 de junho de 2026

Grupo D: Estados Unidos x Austrália Seattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Estados Unidos x Austrália Grupo C: Escócia x Marrocos Boston, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Escócia x Marrocos Grupo C: Brasil x Haiti Filadélfia, nos EUA – 21h30 em Brasília e 20h30 no horário local

Sábado 20 de junho de 2026

Grupo D: Turquia x Paraguai Santa Clara, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Turquia x Paraguai Grupo F: Holanda x Suécia Houston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local

Holanda x Suécia Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim Toronto, no Canadá – 17h em Brasília e 16h no horário local

Alemanha x Costa do Marfim Grupo E: Equador x CuraçauKansas City, nos EUA – 21h em Brasília e 19h no horário local

Equador x CuraçauKansas City, nos EUA – 21h em Brasília e 19h no horário local Grupo F: Tunísia x JapãoMonterrey, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local

Domingo, 21 de junho de 2026

Grupo H: Espanha x Arábia Saudita Atlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local

Espanha x Arábia Saudita Grupo G: Bélgica x Irã Los Angeles, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Bélgica x Irã Grupo H: Uruguai x Cabo Verde Miami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Uruguai x Cabo Verde Grupo G: Nova Zelândia x Egito Vancouver, no Canadá – 22h em Brasília e 18h no horário local

Segunda-feira, 22 de junho de 2026

Grupo J: Argentina x Áustria Dallas, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local

Argentina x Áustria Grupo I: França x Iraque Filadélfia, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local

França x Iraque Grupo I: Noruega x Senegal Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 21h em Brasília e 20h no horário local

Terça-feira, 23 de junho de 2026

Grupo J: Jordânia x Argélia Santa Clara, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Jordânia x Argélia Grupo K: Portugal x Uzbequistão Houston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local

Portugal x Uzbequistão Grupo L: Inglaterra x Gana Boston, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local

Inglaterra x Gana Grupo L: Panamá x Croácia Toronto, no Canadá – 20h em Brasília e 19h no horário local

Panamá x Croácia Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo Guadalajara, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local

Equipes classificadas para a Copa do Mundo 2026 | Foto: Fifa

3ª rodada

Quarta-feira, 24 de junho de 2026

Grupo B: Suíça x Canadá Vancouver, no Canadá – 16h em Brasília e 12h no horário local

Suíça x Canadá Grupo B: Bósnia e Herzegovina x Catar Seattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local

Bósnia e Herzegovina x Catar Grupo C: Brasil x Escócia Miami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Grupo C: Marrocos x Haiti Atlanta, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local

Marrocos x Haiti Grupo A: República Tcheca x México Cidade do México, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local

República Tcheca x México Grupo A: África do Sul x República da Coreia Monterrey, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Grupo E: Equador x Alemanha Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local

Equador x Alemanha Grupo E: Curaçau x Costa do Marfim Filadélfia, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local

Curaçau x Costa do Marfim Grupo F: Japão x Suécia Dallas, nos EUA – 20h em Brasília e 18h no horário local

Japão x Suécia Grupo F: Tunísia x Holanda Kansas City, nos EUA – 20h em Brasília e 18h no horário local

Tunísia x Holanda Grupo D: Turquia x Estados Unidos Los Angeles, nos EUA – 23h em Brasília e 19h no horário local

Turquia x Estados Unidos Grupo D: Paraguai x Austrália Santa Clara, nos EUA – 23h em Brasília e 19h no horário local

Sexta-feira, 26 de junho de 2026

Grupo I: Noruega x França Boston, nos EUA – 16h em Brasília e 15h no horário local

Noruega x França Grupo I: Senegal x Iraque Toronto, no Canadá – 16h em Brasília e 15h no horário local

Senegal x Iraque Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita Houston, nos EUA – 21h em Brasília e 19h no horário local

Cabo Verde x Arábia Saudita Grupo H: Uruguai x Espanha Guadalajara, no México – 21h em Brasília e 18h no horário local

Sábado, 27 de junho de 2026

Grupo G: Egito x Irã Seattle, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Egito x Irã Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica Vancouver, no Canadá – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Nova Zelândia x Bélgica Grupo L: Panamá x Inglaterra Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local

Panamá x Inglaterra Grupo L: Croácia x Gana Filadélfia, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local

Croácia x Gana Grupo K: Colômbia x Portugal Miami, nos EUA – 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local

Colômbia x Portugal Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão Atlanta, nos EUA – 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local

República Democrática do Congo x Uzbequistão Grupo J: Argélia x Áustria Kansas City, nos EUA – 23h em Brasília e 21h no horário local

Argélia x Áustria Grupo J: Jordânia x Argentina Dallas, nos EUA – 23h em Brasília e 21h no horário local

🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Fase 32-avos

Domingo, 28 de junho de 2026

Jogo 73 - Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B - Los Angeles, nos EUA

Segunda-feira, 29 de junho de 2026

Jogo 74 - Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F - Boston, nos EUA

- Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F - Boston, nos EUA Jogo 75 - Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C - Monterrey, no México

- Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C - Monterrey, no México Jogo 76 - Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F - Houston, nos EUA

Terça-feira, 30 de junho de 2026

Jogo 77 - Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H - Nova York/Nova Jersey, nos EUA

- Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H - Nova York/Nova Jersey, nos EUA Jogo 78 - Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I - Dallas, nos EUA

- Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I - Dallas, nos EUA Jogo 79 - Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I - Cidade do México, no México

Quarta-feira, 1º de julho de 2026

Jogo 80 - Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K - Atlanta, nos EUA

- Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K - Atlanta, nos EUA Jogo 81 - Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J - Santa Clara, nos EUA

- Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J - Santa Clara, nos EUA Jogo 82 - Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J - Seattle, nos EUA

Quinta-feira, 2 de julho de 2026

Jogo 83 - Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L - Toronto, no Canadá

- Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L - Toronto, no Canadá Jogo 84 - Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J - Los Angeles, nos EUA

- Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J - Los Angeles, nos EUA Jogo 85 - Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J - Vancouver, no Canadá

Sexta-feira, 3 de julho de 2026

Jogo 86 - Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H - Miami, nos EUA

- Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H - Miami, nos EUA Jogo 87 - Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L - Kansas City, nos EUA

- Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L - Kansas City, nos EUA Jogo 88 - Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G - Dallas, nos EUA

Oitavas de final

Sábado, 4 de julho de 2026

Jogo 89 – Vencedor do jogo 74 x Vencedor do jogo 77 - Filadélfia, nos EUA

– Vencedor do jogo 74 x Vencedor do jogo 77 - Filadélfia, nos EUA Jogo 90 – Vencedor do jogo 73 x Vencedor do jogo 75 - Houston, nos EUA

Domingo, 5 de julho de 2026

Jogo 91 - Vencedor do jogo 76 x Vencedor do jogo 78 - Nova York/Nova Jersey, nos EUA

- Vencedor do jogo 76 x Vencedor do jogo 78 - Nova York/Nova Jersey, nos EUA Jogo 92 - Vencedor do jogo 79 x Vencedor do jogo 80 - Cidade do México, no México

Segunda-feira, 6 de julho de 2026

Jogo 93 - Vencedor do jogo 83 x Vencedor do jogo 84 - Dallas, nos EUA

- Vencedor do jogo 83 x Vencedor do jogo 84 - Dallas, nos EUA Jogo 94 - Vencedor do jogo 81 x Vencedor do jogo 82 - Seattle, nos EUA

Terça-feira, 7 de julho de 2026

Jogo 95 – Vencedor do jogo 86 x Vencedor do jogo 88 - Atlanta, nos EUA

– Vencedor do jogo 86 x Vencedor do jogo 88 - Atlanta, nos EUA Jogo 96 – Vencedor do jogo 85 x Vencedor do jogo 87 - Vancouver, no Canadá

Quartas de final

Quinta-feira, 9 de julho de 2026

Jogo 97 - Vencedor do jogo 89 x Vencedor do jogo 90 - Boston, nos EUA

Sexta-feira, 10 de julho de 2026

Jogo 98 - Vencedor do jogo 93 x Vencedor do jogo 94 - Los Angeles, nos EUA

Sábado, 12 de julho de 2026

Jogo 99 - Vencedor do jogo 91 x Vencedor do jogo 92 - Miami, nos EUA

- Vencedor do jogo 91 x Vencedor do jogo 92 - Miami, nos EUA Jogo 100 - Vencedor do jogo 95 x Vencedor do jogo 96 - Kansas City, nos EUA

Semifinais

Terça-feira, 14 de julho de 2026

Jogo 101 - Vencedor do jogo 97 x Vencedor do jogo 98 - Dallas, nos EUA

Quarta-feira, 15 de julho 2026

Jogo 102 - Vencedor do jogo 99 x Vencedor do jogo 100 - Atlanta, nos EUA

Disputa do terceiro lugar

Sábado, 18 de julho de 2026

Jogo 103 - Perdedor do jogo 101 x Perdedor do jogo 102 - Miami, nos EUA

Final

Domingo, 19 de julho de 2026