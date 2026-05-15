COPA DO MUNDO
Quando começa a Copa do Mundo 2026? Calendário completo de jogos
Veja o calendário completo com todos os jogos da Copa do Mundo 2026
Depois de quase 4 anos de espera, 2026 chegou com ansiedade para a Copa do Mundo, maior disputa de futebol do mundo. Em novo formato, o Mundial agora terá 48 seleções de todo o mundo e um calendário bastante extenso, com 104 partidas, 40 a mais que o padrão de 64 jogos nas edições entre 1998 e 2022.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada em Estados Unidos, México e Canadá. As 48 seleções foram divididas em 12 grupos de quatro equipes (totalizando 72 jogos na fase de grupos).
Além disso, foi adicionada uma fase extra, a 'Fase 32-avos', onde avançam os dois melhores de cada grupo mais os 8 melhores terceiros colocados. Em seguida, o formato segue em mata-mata. Assim, para ser campeão, um selecionado precisará jogar 8 partidas.
Qual é a data de início da Copa do Mundo 2026?
A abertura da Copa do Mundo será no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, na quinta-feira, 11 de junho.
Quando termina a Copa do Mundo 2026?
A final será na região de Nova York, em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho. A disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, na véspera, dia 18 de julho.
Horários diversos
A Copa do Mundo de 2026 terá jogos em 16 horários diferentes e quem quiser assistir todos os jogos precisa se programar. Em horário de Brasília, as partidas acontecerão às 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h, 0h e 1h. Além disso, terão mais três horários (de Brasília) diferentes nos jogos do mata-mata: 15h, 17h30 e 22h30.
Os 12 grupos das Copa do Mundo de 2026
- Grupo A - México, África do Sul, Coreia do Norte e República Tcheca
- Grupo B - Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
- Grupo C - Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti
- Grupo D - Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
- Grupo E - Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçau
- Grupo F - Holanda, Japão, Suécia e Tunísia
- Grupo G - Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia
- Grupo H - Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde
- Grupo I - França, Senegal, Noruega e Iraque
- Grupo J - Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia
- Grupo K - Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão
- Grupo L - Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026?
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, um sábado, às 19h, no horário de Brasília. O adversário da estreia será o Marrocos, em partida que será realizada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Calendário completo da Copa do Mundo (jogos, dias, horários e locais)
1ª rodada
Quinta-feira, 11 de junho de 2026
- Grupo A: México x África do SulCidade do México, no México – 16h em Brasília e 13h no horário local
- Grupo A: República da Coreia x República TchecaGuadalajara, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local
Sexta-feira, 12 de junho de 2026
- Grupo B: Canadá x Bósnia e HerzegovinaToronto, no Canadá – 16h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo D: Estados Unidos x ParaguaiLos Angeles, nos EUA – 22h em Brasília e 18h no horário local
Sábado, 13 de junho de 2026
- Grupo B: Catar x SuíçaSanta Clara, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo C: Brasil x MarrocosNova York/Nova Jersey, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo C: Haiti x EscóciaBoston, nos EUA – 22h em Brasília e 21h no horário local
Domingo, 14 de junho de 2026
- Grupo D: Austrália x TurquiaVancouver, no Canadá – 1h em Brasília (madrugada) e 21h (de sábado) no horário local
- Grupo E: Alemanha x CuraçauHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo E: Costa do Marfim x EquadorFiladélfia, nos EUA – 20h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo F: Holanda x JapãoDallas, nos EUA – 17h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo F: Suécia x TunísiaMonterrey, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local
Segunda-feira, 15 de junho de 2026
- Grupo H: Espanha x Cabo VerdeAtlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo H: Arábia Saudita x UruguaiMiami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo G: Bélgica x EgitoSeattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo G: Irã x Nova ZelândiaLos Angeles, nos EUA – 22h em Brasília e 18h no horário local
Terça-feira, 16 de junho de 2026
- Grupo I: França x SenegalNova York/Nova Jersey, nos EUA – 16h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo I: Iraque x NoruegaBoston, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo J: Argentina x ArgéliaKansas City, nos EUA – 22h em Brasília e 20h no horário local
Quarta-feira, 17 de junho de 2026
- Grupo J: Áustria x JordâniaSanta Clara, nos EUA – 1h (madrugada) em Brasília e 21h (do dia anterior) no horário local
- Grupo K: Portugal x República Democrática do CongoHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo L: Inglaterra x CroáciaDallas, nos EUA – 17h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo L: Gana x PanamáToronto, no Canadá – 20h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo K: Uzbequistão x ColômbiaCidade do México, no México – 21h em Brasília e 20h no horário local
2ª rodada
Quinta-feira, 18 de junho de 2026
- Grupo A: República Tcheca x África do SulAtlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo B: Suíça x Bósnia e HerzegovinaLos Angeles, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo B: Canadá x CatarVancouver, no Canadá – 19h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo A: México x República da CoreiaGuadalajara, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local
Sexta-feira, 19 de junho de 2026
- Grupo D: Estados Unidos x AustráliaSeattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo C: Escócia x MarrocosBoston, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo C: Brasil x HaitiFiladélfia, nos EUA – 21h30 em Brasília e 20h30 no horário local
Sábado 20 de junho de 2026
- Grupo D: Turquia x ParaguaiSanta Clara, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local
- Grupo F: Holanda x SuéciaHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo E: Alemanha x Costa do MarfimToronto, no Canadá – 17h em Brasília e 16h no horário local
- Grupo E: Equador x CuraçauKansas City, nos EUA – 21h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo F: Tunísia x JapãoMonterrey, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local
Domingo, 21 de junho de 2026
- Grupo H: Espanha x Arábia SauditaAtlanta, nos EUA – 13h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo G: Bélgica x IrãLos Angeles, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo H: Uruguai x Cabo VerdeMiami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo G: Nova Zelândia x EgitoVancouver, no Canadá – 22h em Brasília e 18h no horário local
Segunda-feira, 22 de junho de 2026
- Grupo J: Argentina x ÁustriaDallas, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo I: França x IraqueFiladélfia, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local
- Grupo I: Noruega x SenegalNova York/Nova Jersey, nos EUA – 21h em Brasília e 20h no horário local
Terça-feira, 23 de junho de 2026
- Grupo J: Jordânia x ArgéliaSanta Clara, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local
- Grupo K: Portugal x UzbequistãoHouston, nos EUA – 14h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo L: Inglaterra x GanaBoston, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local
- Grupo L: Panamá x CroáciaToronto, no Canadá – 20h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo K: Colômbia x República Democrática do CongoGuadalajara, no México – 23h em Brasília e 20h no horário local
3ª rodada
Quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Grupo B: Suíça x CanadáVancouver, no Canadá – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo B: Bósnia e Herzegovina x CatarSeattle, nos EUA – 16h em Brasília e 12h no horário local
- Grupo C: Brasil x EscóciaMiami, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo C: Marrocos x HaitiAtlanta, nos EUA – 19h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo A: República Tcheca x MéxicoCidade do México, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo A: África do Sul x República da CoreiaMonterrey, no México – 22h em Brasília e 19h no horário local
Quinta-feira, 25 de junho de 2026
- Grupo E: Equador x AlemanhaNova York/Nova Jersey, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local
- Grupo E: Curaçau x Costa do MarfimFiladélfia, nos EUA – 17h em Brasília e 16h no horário local
- Grupo F: Japão x SuéciaDallas, nos EUA – 20h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo F: Tunísia x HolandaKansas City, nos EUA – 20h em Brasília e 18h no horário local
- Grupo D: Turquia x Estados UnidosLos Angeles, nos EUA – 23h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo D: Paraguai x AustráliaSanta Clara, nos EUA – 23h em Brasília e 19h no horário local
Sexta-feira, 26 de junho de 2026
- Grupo I: Noruega x FrançaBoston, nos EUA – 16h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo I: Senegal x IraqueToronto, no Canadá – 16h em Brasília e 15h no horário local
- Grupo H: Cabo Verde x Arábia SauditaHouston, nos EUA – 21h em Brasília e 19h no horário local
- Grupo H: Uruguai x EspanhaGuadalajara, no México – 21h em Brasília e 18h no horário local
Sábado, 27 de junho de 2026
- Grupo G: Egito x IrãSeattle, nos EUA – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local
- Grupo G: Nova Zelândia x BélgicaVancouver, no Canadá – 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local
- Grupo L: Panamá x InglaterraNova York/Nova Jersey, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local
- Grupo L: Croácia x GanaFiladélfia, nos EUA – 18h em Brasília e 17h no horário local
- Grupo K: Colômbia x PortugalMiami, nos EUA – 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local
- Grupo K: República Democrática do Congo x UzbequistãoAtlanta, nos EUA – 20h30 em Brasília e 19h30 no horário local
- Grupo J: Argélia x ÁustriaKansas City, nos EUA – 23h em Brasília e 21h no horário local
- Grupo J: Jordânia x ArgentinaDallas, nos EUA – 23h em Brasília e 21h no horário local
🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
Fase 32-avos
Domingo, 28 de junho de 2026
- Jogo 73 - Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B - Los Angeles, nos EUA
Segunda-feira, 29 de junho de 2026
- Jogo 74 - Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F - Boston, nos EUA
- Jogo 75 - Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C - Monterrey, no México
- Jogo 76 - Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F - Houston, nos EUA
Terça-feira, 30 de junho de 2026
- Jogo 77 - Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H - Nova York/Nova Jersey, nos EUA
- Jogo 78 - Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I - Dallas, nos EUA
- Jogo 79 - Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I - Cidade do México, no México
Quarta-feira, 1º de julho de 2026
- Jogo 80 - Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K - Atlanta, nos EUA
- Jogo 81 - Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J - Santa Clara, nos EUA
- Jogo 82 - Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J - Seattle, nos EUA
Quinta-feira, 2 de julho de 2026
- Jogo 83 - Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L - Toronto, no Canadá
- Jogo 84 - Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J - Los Angeles, nos EUA
- Jogo 85 - Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J - Vancouver, no Canadá
Sexta-feira, 3 de julho de 2026
- Jogo 86 - Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H - Miami, nos EUA
- Jogo 87 - Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L - Kansas City, nos EUA
- Jogo 88 - Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G - Dallas, nos EUA
Oitavas de final
Sábado, 4 de julho de 2026
- Jogo 89 – Vencedor do jogo 74 x Vencedor do jogo 77 - Filadélfia, nos EUA
- Jogo 90 – Vencedor do jogo 73 x Vencedor do jogo 75 - Houston, nos EUA
Domingo, 5 de julho de 2026
- Jogo 91 - Vencedor do jogo 76 x Vencedor do jogo 78 - Nova York/Nova Jersey, nos EUA
- Jogo 92 - Vencedor do jogo 79 x Vencedor do jogo 80 - Cidade do México, no México
Segunda-feira, 6 de julho de 2026
- Jogo 93 - Vencedor do jogo 83 x Vencedor do jogo 84 - Dallas, nos EUA
- Jogo 94 - Vencedor do jogo 81 x Vencedor do jogo 82 - Seattle, nos EUA
Terça-feira, 7 de julho de 2026
- Jogo 95 – Vencedor do jogo 86 x Vencedor do jogo 88 - Atlanta, nos EUA
- Jogo 96 – Vencedor do jogo 85 x Vencedor do jogo 87 - Vancouver, no Canadá
Quartas de final
Quinta-feira, 9 de julho de 2026
- Jogo 97 - Vencedor do jogo 89 x Vencedor do jogo 90 - Boston, nos EUA
Sexta-feira, 10 de julho de 2026
- Jogo 98 - Vencedor do jogo 93 x Vencedor do jogo 94 - Los Angeles, nos EUA
Sábado, 12 de julho de 2026
- Jogo 99 - Vencedor do jogo 91 x Vencedor do jogo 92 - Miami, nos EUA
- Jogo 100 - Vencedor do jogo 95 x Vencedor do jogo 96 - Kansas City, nos EUA
Semifinais
Terça-feira, 14 de julho de 2026
- Jogo 101 - Vencedor do jogo 97 x Vencedor do jogo 98 - Dallas, nos EUA
Quarta-feira, 15 de julho 2026
- Jogo 102 - Vencedor do jogo 99 x Vencedor do jogo 100 - Atlanta, nos EUA
Disputa do terceiro lugar
Sábado, 18 de julho de 2026
- Jogo 103 - Perdedor do jogo 101 x Perdedor do jogo 102 - Miami, nos EUA
Final
Domingo, 19 de julho de 2026
- Jogo 104 - Vencedor do jogo 101 x Vencedor do jogo 102 - Nova York/Nova Jersey, nos EUA