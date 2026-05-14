Saiba os bairros de Salvador com telões para jogos do Brasil na Copa do Mundo

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Torcedores celebram partida do Brasil no Largo do Pelourinho - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo em clima de festa já têm programação garantida em Salvador. A prefeitura anunciou, nesta quinta-feira, 14, a instalação de telões em diferentes bairros da capital baiana para transmissão das partidas da Seleção Brasileira durante o período junino.

A ação integra a programação do “Arraiá da Prefs”, evento realizado entre os dias 4 e 23 de junho no Centro Histórico, mas a proposta da gestão municipal é espalhar o clima da Copa por várias regiões da cidade.

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Telões serão instalados em cinco pontos de Salvador

Além da estrutura principal no Centro Histórico, outros quatro telões serão montados em bairros da capital para exibição dos jogos do Brasil.

Os locais confirmados são:

Paripe — Praça João Martins

— Praça João Martins Itapuã — Avenida Dorival Caymmi

— Avenida Dorival Caymmi Ribeira — final de linha do bairro

— final de linha do bairro Cajazeiras — Campo da Pronaica

— Campo da Pronaica Centro Histórico — região da Rua Chile

A iniciativa vai permitir que moradores acompanhem as partidas em espaços públicos, com programação musical e estrutura montada pela prefeitura.

Timbalada fará show na estreia da Seleção Brasileira

Uma das atrações já confirmadas para os dias de jogos é a banda Timbalada, que se apresenta no dia 13 de junho, em Cajazeiras.

O show acontecerá no Campo da Pronaica, local onde também será instalado um dos telões da Copa. Na mesma data, o Brasil estreia no torneio contra a Seleção do Marrocos, às 19h.

Programação faz parte do São João da capital

Os telões integram a programação do “Arraiá da Prefs”, evento junino promovido pela prefeitura no Centro Histórico de Salvador.

Além das transmissões da Copa, a programação contará com shows gratuitos, cortejos culturais, apresentações de quadrilhas e espaços temáticos espalhados pela região central da cidade ao longo de junho.