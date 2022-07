Bahia espera nota técnica para vacinar crianças de 3 a 5 anos

A Bahia vive a expectativa de iniciar a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos. Para isso, as lideranças de saúde no estado ficam no aguardo de uma nota técnica emitida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Nesta quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já tinha aprovado, de forma emergencial, a utilização da vacina CoronaVac neste público-alvo.

"O estado ficará no aguardo da nota técnica do Programa Nacional de Imunização para então iniciar a operacionalização da vacinação deste público", disse a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia em nota. O posicionamento é o mesmo para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Em Salvador, até o momento, o esquema de vacinação da CoronaVac acontece para toda a população com idade mínima de 6 anos.