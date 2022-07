Bahia registra mais de 1.300 casos de Covid-19 nas últimas 24h

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou neste domingo, 10, que, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.351 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,08%), 2.520 recuperados e 2 óbitos. Até o momento 21.683 casos estão ativos e o estado já registrou 30.079 óbitos no total.

Foram descartados ainda 1.919.715 casos e outros 351.272 seguem sendo investigados. Até o momento a Bahia contabiliza 11.624.841 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.720.271 com a segunda dose ou dose única, 6.445.627 com a dose de reforço e 906.889 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 983.085 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 572.376 já tomaram também a segunda dose.

Até o momento, de acordo com os registros oficiais, dos 1.611.691 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.559.929 já são considerados recuperados.