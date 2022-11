Casos de Covid-19 crescem em 12 estados do Brasil, aponta levantamento

Casos de Covid-19 cresceram em 12 estados do Brasil, segundo apontou o levantamento do boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira, 18, pela Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo o relatório, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo registram tendência de crescimento moderado do vírus.

O boletim aponta que casos de Covid-19 correspondem a 47% dos resultados positivos para vírus respiratórios associados à síndrome respiratória grave.

A nível de comparação, no fim de outubro a Covid-19 era responsável por 26,4% dos pacientes positivos para vírus respiratórios associados à síndrome respiratória grave.

Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, afirma que a vacina é importante para diminuir o risco de agravamento, mas seu papel na transmissão é menor.

Ele defende a volta do uso de máscaras em alguns locais.

"É fundamental que a gente volte a utilizar boas máscaras em situações específicas, ou seja, em transporte público, locais fechados e situações com muita gente em um espaço relativamente pequeno. É vacina no braço e máscara no rosto".