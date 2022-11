Nova variante da Covid-19 é encontrada no Amazonas

Uma nova variante da ômicron, da Covid-19, foi encontrada por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Identificada como BE.9, a mutação é uma sublinhagem da cepa BA.5. A variante é responsável pela alta dos casos no estado, diz um dos pesquisadores.

Para pesquisador Tiago Gräf, o Amazonas é o ponto principal de monitoramento da doença no Brasil. “No cenário brasileiro da covid-19, o Estado do Amazonas tem agido como um local sentinela de monitoramento. O que acontece lá, tende a se repetir nos outros estados e pode estar acontecendo novamente“, afirmou.

Gräf ainda destacou que o aumento de casos no estado foi o que ligou o alerta do grupo, quando resolveram estudar os genomas do vírus.

“Para investigar o que poderia estar causando esse ressurgimento da covid-19 no Estado, a equipe de Felipe Gomes Naveca da Fiocruz Amazônia sequenciou mais de 200 genomas do SARS-CoV-2 de setembro e outubro e foi então que identificamos uma nova variante“, explicou.