Salvador vai divulgar estratégia para a 5ª dose na próxima quinta

A partir da próxima quinta-feira, 17 de novembro, a cidade de Salvador vai divulgar o planejamento para a aplicação da quinta dose da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ajustes no sistema de informação que se encontra em fase de finalização por parte do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) precisaram ser feitos para que pudesse ocorrer o registro de vacinação do público-alvo.

Mesmo com a aplicação da quinta dose do imunizante, a pasta de saúde da capital baiana mantém o alerta para que toda a população conclua o ciclo vacinal pendente.