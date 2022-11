Sesab anuncia chegada de 348 mil doses de vacinas contra Covid-19

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) anunciou que 348 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegarão no estado entre o sábado, 19, e o domingo, 20.

Do total, 100 mil doses serão da Fiocruz/Oxford/Astrazeneca e devem chegar no sábado. No domingo, é esperada a chegada de 198 mil doses da Pfizer adulto e 50 mil da Pfizer pediátrica.

A Sesab destacou que, apesar de ter estoque desses imunizantes, novas remessas serão enviadas conforme solicitado ao Ministério da Saúde pela Sesab, a fim de avançar a imunização da população que ainda não completou ou não iniciou o esquema vacinal no estado. A Bahia está sem estoque de CoronaVac e tem 120 mil doses da Pfizer (50 mil adulta e 70 mil infantil).

Com a chegada dos imunizantes, o órgão estadual faz a distribuição para os municípios logo após a conferência dos lotes.