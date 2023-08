Acelera Iaô abre inscrições para empresas pretas ocuparem espaços

O programa Acelera Iaô, vai ampliar e dinamizar a sua atuação ao selecionar três empreendimentos negros interessados em ocupar de forma fixa, gratuitamente, as estações de trabalho no Iaô Espaço de Criação. No formato de parceria, durante um ano, cada empreendimento poderá utilizar o espaço físico estruturado com sala multiuso, sala de reuniões, estúdio, estações de trabalho, internet e cozinha colaborativa, na Fábrica Cultural, na Ribeira. As inscrições podem ser feitas, até o dia 6 de agosto, através do site da Fábrica Cultural.



Para participar da seleção, as empresas devem atender aos seguintes critérios: comprovar de regulamentação jurídica, atuação comprovada em Salvador e/ou região metropolitana, potencial de escalabilidade do negócio, rotina de trabalho que inclua a necessidade de estar em um coworking e visão de negócios que inclua a comunicação como transversal às diferentes áreas e ações do empreendimento. São também de responsabilidades dos empreendimentos ter um CNPJ ativo (MEI ou ME), morar e trabalhar em Salvador, dispor de equipamentos de trabalho e respeito às regras e uso do espaço de forma proativa e amigável.

No Iaô Espaço de Criação, os empreendimentos afros poderão contar ainda com áreas de comercialização de produtos, como showroom e loja colaborativa. A ação visa aumentar o alcance do Acelera Iaô, em 2023, que no ano passado contemplou mais 1.500 afroempreendedores.

O Espaço de Criação foi reestruturado para receber empreendimento negros de forma continuada, no período de um ano, começando em 13 de agosto de 2023 à agosto de 2024. A Fábrica Cultural também disponibilizará o seu endereço fiscal.