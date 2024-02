Agenda cultural: confira o que acontece nesta semana em Salvador | A TARDE

Chegou o fim de semana e, para quem busca uma pausa na rotina, se envolver em um mundo de opções culturais estimulantes é uma boa pedida. Várias alternativas de entretenimento aguarda o público nesta semana em Salvador.

Para ajudar o leitor, o Portal A TARDE compilou uma seleção imperdível, com ênfase em apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições e uma série de outras atividades.

E o melhor é que diversas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito. Explore as opções e se planeje:

MÚSICA

"Bloquinho de Villas 2024

Quando: Sábado, 27

Horário: 16h

Onde: Autoposto Shell

Quanto: Entre R$ 60 e R$ 90"

"Júlio Caldas

Quando: Sexta, 26

Horário: 17h30

Onde: Foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Gratuito"

"Rita Lee por Thathi

Quando: Sábado, 27

Horário: 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"O circo de um homem só

Quando: Sábado, 28

Horário: 11h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"Festival de Verão Salvador

Quando: Sábado, 27, e domingo, 28

Horário: 15h

Onde: Parque de Exposições

Quanto: R$ 110,00 e R$ 2040,00"

"Baile do Urso da Meia Noite

Quando: Quinta, 1º

Horário: 19h

Onde: Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: R$ 60"

"Gerônimo Santana na escadaria do Passo

Quando: Terça, 30

Horário: 19h

Onde: Escadaria do Passo

Quanto: Gratuito"

"Rotas Quânticas - Letícia Fialho, Ian Lasserre e Luiza Brina

Quando: Sábado, 27

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: 40 (inteira) e R$ 20 (meia)"

EXPOSIÇÃO

"Feira Artesanato da Bahia - Iemanjá

Quando: De sexta, 26, a domingo, 28

Horário: 14h

Onde: Casa Rosa Salvador - Rio Vermelho

Quanto: Gratuito"

"Game-Con Bahia 2024

Quando: Sábado, 27, e domingo, 28



Horário: 13h

Onde: Centro Cultural Amélio Amorim

Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"Exposição ‘Máscaras – entreATOS do Acervo’

Quando: Verão 2023/2024

Horário: Terça a domingo das 12h às 17h

Onde: Solar do Ferrão

Quanto: Gratuito"

"Exposição ‘Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito’

Quando: Até março de 2024

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM

Quanto: Gratuito"

"Exposição Coletiva da 9ª edição do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger

Quando: Até 10 de março

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte da Bahia

Quanto: Gratuito"

"Exposição “NINO CAIS | Cada Pessoa Guarda Um Museu Dentro de Si”

Quando: Até 04 de fevereiro de 2023

Horário: Terça-feira à domingo, das 9h às 17h30

Onde: Caixa Cultural

Quanto: Gratuito"

"Ensaio da Pipoca de Saulo

Quando: Quinta, 1º

Horário: 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)