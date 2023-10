Após quase um mês, Clarindo Silva recebe alta hospitalar em Salvador

Após quase um mês internado, o escritor Clarindo Silva, de 81 anos, recebeu alta hospitalar na noite deste domingo, 24, em Salvador. A informação foi confirmada pela filha de Clarindo, Lea Oliva.

Carinhosamente apelidado como mestre Calá, ele deu entrada no Hospital da Bahia no dia 25 de agosto, após ser diagnosticado com uma úlcera arterial, descoberta devido a um furúnculo na perna.

O escritor foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi submetido a uma arterioscopia e angioplastia. No início do mês de setembro, Clarindo Silva havia deixado a UTI e foi transferido para a enfermaria.

Clarindo é jornalista e proprietário do Bar e Restaurante Cantina da Lua, um dos mais tradicionais do Centro Histórico de Salvador.