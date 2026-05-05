SÃO JOÃO 2026
Arraiá do Bier abre temporada de São João; veja atrações e valores
Evento abre a temporada junina em Salvador no dia 31 de maio no Trapiche Barnabé
No dia 31 de maio, o Trapiche Barnabé, no Comércio, recebe o Arraiá do Biergarten, evento que promete ser o "pontapé inicial" para quem não aguenta esperar pelo mês de junho. A partir das 16h, o espaço será transformado em uma autêntica vila junina urbana.
Programação musical
Para garantir o arrasta-pé, o evento escalou nomes consolidados do cenário baiano. O repertório promete uma viagem pelos clássicos de Luiz Gonzaga até os sucessos contemporâneos do gênero:
- Forró do Tico: trazendo a energia da sanfona moderna.
- Norberto Curvelo: com seu carisma e sucessos que embalam o público baiano.
- Um Tal do Xote: focado no balanço suave e tradicional do xote.
- DJ Roger: responsável por manter o clima nos intervalos.
Experiência junina e cervejeira
Diferente das edições convencionais, o Biergarten desta vez aposta na imersão temática. O público encontrará barracas de comidas típicas — como bolos, canjica e pamonha — além de brincadeiras tradicionais que remetem ao interior.
A parceria com a cervejaria Spaten se mantém, unindo a tradição da "cerveja forte" com a cultura do São João, criando um ambiente que une gerações no charmoso pátio do Trapiche.
"A ideia é celebrar o São João do nosso jeito: com boa música, comida típica e um ambiente que convida as pessoas a ficarem e criarem memórias juntas", destaca Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub.
Serviço e ingressos
Para quem deseja garantir presença, os ingressos já estão disponíveis e a expectativa é de lotação esgotada, seguindo o histórico das edições anteriores do projeto.
- Evento: Arraiá do Biergarten
- Quando: 31 de maio (sexta-feira), às 16h
- Onde: Trapiche Barnabé (Comércio, Salvador)
- Atrações: Forró do Tico, Norberto Curvelo, Um Tal do Xote e DJ Roger
- Vendas: Plataforma Ticketmaker
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