Arraiá do Bier abre temporada de São João; veja atrações e valores

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No dia 31 de maio, o Trapiche Barnabé, no Comércio, recebe o Arraiá do Biergarten, evento que promete ser o "pontapé inicial" para quem não aguenta esperar pelo mês de junho. A partir das 16h, o espaço será transformado em uma autêntica vila junina urbana.

Programação musical

Para garantir o arrasta-pé, o evento escalou nomes consolidados do cenário baiano. O repertório promete uma viagem pelos clássicos de Luiz Gonzaga até os sucessos contemporâneos do gênero:

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Forró do Tico : trazendo a energia da sanfona moderna.

: trazendo a energia da sanfona moderna. Norberto Curvelo : com seu carisma e sucessos que embalam o público baiano.

: com seu carisma e sucessos que embalam o público baiano. Um Tal do Xote : focado no balanço suave e tradicional do xote.

: focado no balanço suave e tradicional do xote. DJ Roger : responsável por manter o clima nos intervalos.

Experiência junina e cervejeira

Diferente das edições convencionais, o Biergarten desta vez aposta na imersão temática. O público encontrará barracas de comidas típicas — como bolos, canjica e pamonha — além de brincadeiras tradicionais que remetem ao interior.

A parceria com a cervejaria Spaten se mantém, unindo a tradição da "cerveja forte" com a cultura do São João, criando um ambiente que une gerações no charmoso pátio do Trapiche.

"A ideia é celebrar o São João do nosso jeito: com boa música, comida típica e um ambiente que convida as pessoas a ficarem e criarem memórias juntas", destaca Bruno Boscolo, sócio da Feed Experience Hub.

Serviço e ingressos

Para quem deseja garantir presença, os ingressos já estão disponíveis e a expectativa é de lotação esgotada, seguindo o histórico das edições anteriores do projeto.