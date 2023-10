Ator e diretor Jorge Coutinho morre aos 89 anos

O ator, radialista, diretor, produtor e roteirista Jorge Coutinho morreu neste sábado, 23, aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, zona sul do Rio, há cerca de 20 dias. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.



Ele atuou em novelas como 'A Vida da Gente', 'História de Amor', 'Duas Caras', 'Da Cor do Pecado', 'Por Amor e Roque Santeiro', entre outros.



Nascido no Rio de Janeiro, ele chegou a trabalhar como bombeiro antes de começar sua carreira como ator, em 1958. Ele é considerado uma figura importante do Cinema Novo, que revelou diretores como Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues.



Desde o início de sua carreira artística, Jorge Coutinho atuou no movimento negro. Ele foi o diretor do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio por quatro mandatos.