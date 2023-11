Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos, no Rio de Janeiro | A TARDE

A atriz Ângela Rabello morreu aos 73 anos, na noite de quarta-feira, 29, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por uma das filhas da artista, Stella Rabello, através das redes sociais.

Até o momento, a causa da morte ainda não foi revelada. No entanto, há cerca de dois meses, Ângella descobriu que estava com câncer no fígado e precisou de um transplante. A doadora foi Lali, sua filha mais velha.

O corpo da atriz está previsto para ser velado na tarde desta quinta-feira, 30, a partir das 13h, no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro. Já a cremação está marcada para às 16h.

Ao longo da carreira, a artista esteve no elenco de grandes sucessos da televisão brasileira, como Cambalacho (1986), O Cravo e a Rosa (2000), Floribella (2005), Amor à Vida (2013), Malhação (2013) e Amor de Mãe (2019). O último trabalho de Ângela foi na novela Um Lugar Ao Sol (2021).

Formada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Angela trabalhava como atriz profissional desde a década de 1970. A artista também trilhou carreira no teatro e, no ano passado, esteve no elenco da peça Saco de Batata.