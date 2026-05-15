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CULTURA JAPONESA

Bon Odori 2026 terá um dia a mais de evento; veja as datas

Esta será a 18ª edição do Festival de Cultura Japonesa de Salvador

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
O Bon Odori conta com diferentes apresentações sobre a cultura japonesa
O Bon Odori conta com diferentes apresentações sobre a cultura japonesa -

Neste ano, o Festival de Cultura Japonesa de Salvador, o Bon Odori, será realizado durante praticamente quatro dias. A 18ª edição do festival na capital baiana acontece de 4 a 7 de setembro, mais uma vez no Parque de Exposições.

No ano passado, o evento aconteceu nos dias 5 e 7 de setembro.

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O Bon Odori reúne, anualmente, centenas de fãs no local e oferece diversas opções de lazer, como shows, oficinas, culinária típica e concursos de cosplay.

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O tema da edição deste ano, no entanto, ainda não foi revelado.

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Tags

Bon Odori cultura japonesa Salvador

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