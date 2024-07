Bruno Monteiro reforça importância do 2 de julho na história do Brasil

Titular da Secult, Bruno Monteiro - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O governo da Bahia marcou presença na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, para dar início aos festejos relacionados à independência da Bahia, celebrada no dia 2 de julho. O governador Jerônimo Rodrigues e demais autoridades do Executivo estadual estiveram presentes no interior baiano para participar de diversas atividades. Dentre elas, despachos importantes nesta terça-feira, 25, data em que o município de Cachoeira assume o posto de capital do Estado.

O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, foi um dos representantes do governo que esteve em Cachoeira, e detalhou a importância dessa data para a Bahia. "O 25 de junho é uma data muito importante para a história da Bahia e do Brasil. É um marco da luta do povo que há 202 anos, nessa data, aqui na cidade de Cachoeira se levantou para reafirmar o desejo do povo baiano, do povo brasileiro de ser independente. E o governo do estado trabalha a cada ano para valorizar essa história, valorizar as nossas identidades, porque nós entendemos que um povo que conhece a sua história, a sua trajetória, as lutas que nos trouxeram até aqui, passa a se empoderar mais para as lutas por liberdade que nós temos hoje em dia", salientou Monteiro.

Ele aproveitou a oportunidade para comentar que o governador Jerônimo encaminho um ofício ao ministro da Educação com o objetivo de incluir nos livros didáticos a história do 2 de julho, que marca a independência do Brasil conquistada na Bahia.

Também nesta terça-feira houve o lançamento da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica 2024). O evento vai acontecer entre os dias 17 e 20 de outubro, com uma extensa programação na cidade do Recôncavo Baiano e o tema “O mundo da literatura em festa".

Cidadania

Como forma de ampliar o exercício da cidadania, o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), vinculado à Secretaria da Administração (Saeb), também está na cidade. A carreta do SAC Móvel está estacionada na Praça Dr. Milton, em frente à Santa Casa de Misericórdia, até às 17h desta quarta-feira (26). No local são emitidos, de forma gratuita, carteira de identidade (RG) e antecedentes criminais, além de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado.