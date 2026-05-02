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TURNÊ "MEU COCO"

Caetano Veloso pode fazer a última turnê, indica Paula Lavigne

Saiba o que muda na carreira do artista e os planos para o futuro

Jair Mendonça Jr
Por

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Anúncio gerou efeito imediato no comportamento dos fãs
Anúncio gerou efeito imediato no comportamento dos fãs - Foto: Divulgação

Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, sinalizou em uma rede social que o ciclo de grandes turnês do cantor de 81 anos pode estar chegando ao fim.

As declarações foram feitas durante o programa "Angélica: 50 & Tanto". Lavigne não escondeu o desgaste que a rotina de viagens internacionais e nacionais impõe ao artista.

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Segundo ela, a logística de deslocar equipes, enfrentar fusos horários e a vida constante em hotéis tornou-se um grande desafio.

"Tá muito difícil. A gente não quer mais viver nessa função de aeroporto, mala, hotel. O Caetano quer o conforto de casa, mas isso não significa que ele vá parar de cantar", ressalta.

O futuro: shows pontuais e residências

A tendência é que o artista priorize as chamadas "residências" — séries de shows em uma única cidade por um período prolongado — ou apresentações únicas em festivais estratégicos.

Corrida por bilhetes

Com a turnê "Meu Coco" ainda em curso, o anúncio gerou um efeito imediato no comportamento dos fãs. Nas redes sociais, o termo "último show de Caetano Veloso" registou picos de interesse.

Para muitos admiradores, as datas restantes da atual turnê agora são vistas como uma oportunidade histórica e possivelmente final de ver o ícone baiano num palco de grande porte fora do seu eixo de residência.

De acordo com a agenda oficial e sites de eventos, a turnê "Meu Coco" de Caetano Veloso tem apresentações programadas até julho de 2026.

A última data confirmada atualmente é:

  • 10 de julho de 2026: Brasília, no festival "Na Praia Parque de Experiências".

Outras datas

  • 20 de junho de 2026: São Paulo, no Parque Ibirapuera.
  • 04 de junho de 2026: Madrid, Espanha, na Movistar Arena.
  • 30 de maio de 2026: Cascais, Portugal, no Hipódromo Manuel Possolo.
  • 27 de maio de 2026: Porto, Portugal, na Super Bock Arena.

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Tags:

caetano veloso paula lavigne

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