TURNÊ "MEU COCO"
Caetano Veloso pode fazer a última turnê, indica Paula Lavigne
Saiba o que muda na carreira do artista e os planos para o futuro
Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, sinalizou em uma rede social que o ciclo de grandes turnês do cantor de 81 anos pode estar chegando ao fim.
As declarações foram feitas durante o programa "Angélica: 50 & Tanto". Lavigne não escondeu o desgaste que a rotina de viagens internacionais e nacionais impõe ao artista.
Segundo ela, a logística de deslocar equipes, enfrentar fusos horários e a vida constante em hotéis tornou-se um grande desafio.
"Tá muito difícil. A gente não quer mais viver nessa função de aeroporto, mala, hotel. O Caetano quer o conforto de casa, mas isso não significa que ele vá parar de cantar", ressalta.
O futuro: shows pontuais e residências
A tendência é que o artista priorize as chamadas "residências" — séries de shows em uma única cidade por um período prolongado — ou apresentações únicas em festivais estratégicos.
Corrida por bilhetes
Com a turnê "Meu Coco" ainda em curso, o anúncio gerou um efeito imediato no comportamento dos fãs. Nas redes sociais, o termo "último show de Caetano Veloso" registou picos de interesse.
Para muitos admiradores, as datas restantes da atual turnê agora são vistas como uma oportunidade histórica e possivelmente final de ver o ícone baiano num palco de grande porte fora do seu eixo de residência.
De acordo com a agenda oficial e sites de eventos, a turnê "Meu Coco" de Caetano Veloso tem apresentações programadas até julho de 2026.
A última data confirmada atualmente é:
- 10 de julho de 2026: Brasília, no festival "Na Praia Parque de Experiências".
Outras datas
- 20 de junho de 2026: São Paulo, no Parque Ibirapuera.
- 04 de junho de 2026: Madrid, Espanha, na Movistar Arena.
- 30 de maio de 2026: Cascais, Portugal, no Hipódromo Manuel Possolo.
- 27 de maio de 2026: Porto, Portugal, na Super Bock Arena.
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