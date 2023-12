Caetano Veloso recebe prêmio da União Brasileira de Compositores | A TARDE

O cantor e compositor baiano Caetano Veloso recebeu o Prêmio UBC no palco da União Brasileira de Compositores, no Rio de Janeiro. A honraria aconteceu na terça-feira, 5, numa cerimônia para 400 convidados, em sua maioria, compositores e artistas.

Na ocasião, foi exibido um vídeo com um resumo da carreira de Caetano até a entrada da anfitriã do evento, a atriz Mariana Ximenes, que recitou versos de músicas como “Língua” e "O Quereres”. A primeira convidada foi a cantora e presidente da UBC, Paula Lima, que cantou o samba “Festa Imodesta", composto por Caetano Veloso para Chico Buarque.

O amigo Gilberto Gil também esteve presente e cantou “Coração Vagabundo". Representando a nova geração, Ferrugem interpretou a canção "Você é linda". Já Luísa Sonza ficou com "Não me arrependo", enquanto João Gomes fez "Oração ao Tempo".

Giulia Be emocionou o próprio Caetano ao reviver o trajeto impressionista de "London London". Após a entrega do Prêmio do Compositor Brasileiro ao homenageado, a festa se encerrou com o canto coletivo de “Odara”.