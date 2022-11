Balé Folclórico estreia espetáculo com coreografias inéditas no TCA

A companhia de dança afro-baiana, o Balé Folclórico da Bahia, vai subir ao palco do Teatro Castro Alves, em Salvador, para a estreia mundial do espetáculo “O Balé Que Você Não Vê”, no dia 18 de novembro, às 21h. As apresentações da curta temporada também vão acontecer nos dias 19, às 21h, e no dia 20, às 20h.

No dia 20, às 11h, o espetáculo também será apresentado dentro do projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1. E na véspera da estreia, no dia 17, haverá uma apresentação gratuita para escolas públicas das redes municipal e estadual.

Os ingressos podem ser encontrados de R$ 40 a R$100, a depender das fileiras, através da plataforma Sympla ou na bilheteria do TCA.

No palco, o Balé vai apresentar três coreografias inéditas – Bolero, de Carlos Durval; Okan de Nildinha Fonseca e 2-3-8 de Slim Mello e, do repertório clássico do grupo, Afixirê, coreografia reconhecida internacionalmente e criada por Rosângela Silvestre.

A direção geral do espetáculo é de Vavá Botelho e a direção artística de José Carlos Arandiba (Zebrinha). A montagem integra a programação do Festival Balé Folclórico da Bahia. O espetáculo O Balé Que Você Não Vê é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter, tanto financeira como tecnicamente.

Durante o espetáculo, também haverá uma intervenção da cantora Maria Bethânia, em áudio, declamando o poema Mandato de Despejo aos Mandarins do Mundo, de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa.

Exposição “O Olhar do Tempo”

Dentro da programação do Festival, o Balé Folclórico da Bahia vai lançar também a exposição interativa “O Olhar do Tempo”, com curadoria e projeto expográfico de Rose Lima, que contará a história dos 34 anos da companhia. A exposição será aberta no dia 16 de novembro, no Foyer do TCA, e ficará em cartaz até 4 de dezembro, das 10 às 17h, com entrada gratuita.

A exposição vai reunir fotos, textos, prêmios, figurinos, cartazes e programas das turnês mundiais realizadas pela companhia. Através de parabólicas sonoras as pessoas poderão escutar os áudios das coreografias que estarão sendo reproduzidas em telões.

Novo corpo de baile

Na formação atual da companhia, quatorze novos bailarinos e apenas três bailarinos veteranos que permaneceram na companhia (desde o início da pandemia, muitos tiveram que buscar novas formas de trabalho e deixaram o grupo). Os novos bailarinos foram selecionados a partir das oficinas de dança afro-brasileira oferecidas gratuitamente pelo próprio Balé.

Na coreografia Afixirê, a companhia terá participações especiais de bailarinos do Balé do Teatro Castro Alves e do elenco do Bando de Teatro Olodum.

Serviço:

Espetáculo Balé Que Você Não Vê

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA)

Datas:

Dias 18 e 19, às 21h

Dia 20, às 20h

Ingressos:

R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) para as filas A a P.

R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) para as filas Q a Z11.

Duração: 90 minutos (com intervalo)

*No dia 20, haverá uma sessão às 11h, dentro do projeto “Domingo no TCA”, com ingressos a R$ 1,00

Exposição “O Olhar do Tempo”

Local: Foyer do TCA

Data: 16 de novembro a 4 de dezembro

Horário de visitação: 10 às 17h

Entrada gratuita