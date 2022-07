Espetáculos celebram aniversário do coletivo Casa 4

O coletivo Casa 4 comemora cinco anos de atuação, e, para celebrar este ciclo, o grupo apresentará os espetáculos, Salão, de 2017, e Me Brega, Baile!, montado pela primeira vez em 2019, nos dias 15 e 16 de julho, no Teatro SESC do Pelourinho, a partir das 19h.

Os ingressos custam R$40 (inteira), à venda na bilheteria do teatro, e dão acesso aos dois projetos. O coletivo, formado por Marcelo Galvão, fundador, Alisson George, co-fundador, Matheus Assis, Carlos Henrique Araújo e Leandro de Oliveira.

O Casa 4 vem despontando no cenário nacional por seu caráter pioneiro de promover dança de salão para o público LGBTQIA+, criando uma grande rede profissional e de afetos durante sua trajetória. “Somos o primeiro coletivo a pensar a dança de salão de maneira contemporânea e questionando questões de misoginia, machismo, homofobia, entre outras frequentemente vistas nestes ambientes de danças em pares”, disse Marcelo Galvão, fundador do grupo.

O espetáculo "Salão" traz relatos de violências vividas por cada um de seus integrantes em ambientes de danças de salão. Me Brega, Baile! surge a partir de desejos de dançar a dois e questionar a restrição de exibição de afeto entre dois homens. “Já ouvimos que Salão é um ‘espetáculo rapadura’: traz uma dura realidade, mas de uma maneira amável. É um espetáculo de fácil leitura do seu contexto”, conta Galvão, que também é dançarino.

Sobre "Me brega, Baile!", o co-fundador Alisson George conta que há a interação com o público, convidado a dançar junto: “O espetáculo se constituiu como um ambiente brega e cheio de amor para todas as pessoas que quiserem participar e dançar conosco”.